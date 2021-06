Ludwigshafen: Stadtnotizen 29.06.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtverwaltung dankt Soldaten für Unterstützung in Corona-Zeiten – Teilweise mehr als 70 Bundeswehrangehörige gleichzeitig in Ludwigshafen im Einsatz

Angehörige der Bundeswehr haben während der Pandemie beim Betrieb der Infektionsambulanz des Klinikums Ludwigshafen (KliLu) die Stadt im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützt. Anlässlich ihres bevorstehenden Dienstendes am 30. Juni 2021 würdigte die Stadtverwaltung im Zuge einer kleinen Abschiedsfeier am heutigen Dienstag, 29. Juni 2021, deren geleistete Arbeit exemplarisch für die Unterstützung, welche Ludwigshafen durch die Bundeswehr erhielt.

Im Namen der Stadt dankten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg im Beisein von Prof. Dr. Günter Layer, Ärztlicher Direktor des KliLu, Prof. Dr. Matthias Bauer, Direktor des klinikeigenen Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin, und KliLu-Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex den Bundeswehrangehörigen für den tatkräftigen Einsatz. „Für diese notwendigen und dringend benötigte Hilfen sagen wir allen beteiligten Soldaten sowie der Bundeswehr in Gänze vielen, herzlichen Dank. Die unkomplizierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten, ermöglichte es uns, gemeinsam zur Eindämmung des Corona-Virus und somit zur Sicherheit der hier lebenden und arbeitenden Menschen entscheidend beizutragen“, erklärten Steinruck und Steeg. Ludwigshafen hatte wegen der vorherigen, starken Corona-Infektionswellen sowie der damit verbundenen hohen Infektions- und Inzidenzzahlen um die Unterstützung durch die Bundeswehr gebeten.

Stellvertretend für die eingesetzten Soldaten nahmen Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Landeskommando Rheinland-Pfalz, Oberstleutnant Werner Parlow, Leiter des Kreisverbindungskommando Ludwigshafen (KVK), und sein Stellvertreter Oberstleutnant Frank Höning den Dank für ihre Kameraden entgegen.

Bereits seit dem 25. März 2020 waren Soldaten von mehreren Bundeswehrstandorten aus ganz Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen vor Ort, um während der Corona-Pandemie beispielsweise als Rettungs-, Notfallsanitäter sowie Intensivpfleger tätig zu sein. Dabei unterstützen sie die zivilen Kräfte unter anderem in der Infektionsambulanz, in Senioren- und Pflegeheimen, in Krankenhäuser auf verschiedenen Stationen sowie auch als mobile Test-Teams. In der Zeit um den vergangenen Jahreswechsel – Dezember 2020 und Januar 2021 – waren in der Spitze insgesamt 72 Bundeswehrsoldaten gleichzeitig im Stadtgebiet im Einsatz.

Radeln für ein gutes Klima – Stadtradeln startet im September

Die Stadt Ludwigshafen beteiligt sich nun bereits zum dritten Mal an der Aktion Stadtradeln. Ziel ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung in Ludwigshafen zu setzen – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben.

Ludwigshafen ist vom 6. bis zum 26. September mit von der Partie. In diesem Zeitraum können Mitglieder des Stadtrates sowie alle Bürger und alle Personen, die in Ludwigshafen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Die Kampagne wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied.

Nach dem Start von STADTRADELN 2019 mit 1.094 teilnehmenden Radler nahmen im letzten Jahr 1.408 Radelnde teil und erradelten 276.217 Kilometer. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hofft auch in 2021 auf rege Beteiligung: „Es gibt kaum ein flexibleres Verkehrsmittel als das Fahrrad. Es ist nahezu überall einsetzbar und trägt auch noch zur Fitness des Fahrenden bei. Und es ermöglicht in Pandemie-Zeiten das Fortkommen unter Einhaltung der Abstandsregeln.“

„Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Jährlich könnten circa sieben Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn jeder zehn Kilometer pro Woche radelt, statt das eigene Auto zu benutzen“, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, sodass mit Spaß und Begeisterung das Thema Fahrrad vorangebracht wird. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in Ludwigshafen. Innerhalb von drei Wochen sammeln sie möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich und privat. Dabei zählen auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer. Diese können online auf Stadtradeln.de/ludwigshafen eingetragen werden. Auch eine App steht zur Verfügung.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Die Ergebnisse der Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb von Ludwigshafen möglich sind und für zusätzliche Motivation sorgen. Leistungen der einzelnen Teilnehmenden, mit Ausnahme der Stadtradeln-Stars, werden nicht öffentlich dargestellt.

Stadtradeln-Stars gesucht

Letztere sucht Ludwigshafen als besonders beispielhafte Vorbilder. Die Stadtradeln-Stars werden in 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen sehen und auf das Fahrrad umsteigen. Über ihre Erfahrungen berichten sie in ihrem Stadtradeln-Blog. Wer sich der Herausforderung stellen will, ein Stadtradeln-Star zu werden, meldet sich bei Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka unter ellen.schlomka@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504 3454

Faire Woche

Passend zu nachhaltiger Mobilität findet im gleichen Aktionszeitraum die bundesweite faire Woche statt, an der sich Ludwigshafen ebenfalls vom 10. bis 24. September beteiligt. Auf dem Weg zur fairen Stadt beschäftigt sich Ludwigshafen dieses Jahr neben den CO2 Einsparungen mit weiteren Nachhaltigkeitszielen unter dem Motto „Zukunft fair gestalten“. Die Steuerungsgruppe „Fairtradetown LU“ wird hierfür ein interessantes Programm zusammenstellen. Eine Radtour der Nachhaltigkeit findet sich bereits jetzt auf der Stadtradeln-Seite. Steinruck und Thewalt hoffen auf eine rege Teilnahme beim Stadtradeln sowie der fairen Woche, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Radverkehrsförderung zu setzen.

Nach Abschluss von Stadtradeln werden die besten Teams beziehungsweise Radelnden in der Stadt Ludwigshafen mit Sach- oder Geldpreisen prämiert. Die Ludwigshafener Aktion wird von zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Mehr Informationen unter www.ludwigshafen.de und klimabuendnis.org Stadtradeln.de/ludwigshafen facebook.com/Stadtradeln twitter.com/Stadtradeln www.faire-woche.de

Schnelltest-Zentrum künftig im Bürgerhof beheimatet – Ab Donnerstag geöffnet

Das von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam betriebene Corona-Testzentrum in der Ludwigshafener Innenstadt zieht von den ehemaligen H&M-Räumlichkeiten am Rathausplatz in den Bürgerhof um. In Schulungsräumen der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) in der Ludwigstraße 73, Eingang Karlsruher Gässel, besteht ab Donnerstag, 1. Juli 2021, die Möglichkeit, sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr kostenlos auf Corona-Infektionen testen zu lassen. Dieses Angebot besteht dort vorerst bis zum 16. Juli 2021. Das bislang bestehende Schnelltest-Center am Rathausplatz öffnet letztmalig am Mittwoch, 30. Juni 2021.

„Damit bleibt nicht nur ein Testangebot in zentraler Lage erhalten, sondern nicht zuletzt für unsere Kursteilnehmer – die für Veranstaltungen im Innenbereich einen negativen Test vorweisen müssen – bedeutet die Nähe des Zentrums zu den Schulungsräumen eine große Erleichterung“, so VHS-Leiterin Stefanie Indefrey.

Im Stadtgebiet bieten beispielsweise auch Apotheken und private Zentren Testungen auf Corona an. Testmöglichkeiten lassen sich auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter folgendem Link suchen und finden: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/.