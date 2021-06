Germersheim – durstige Weindiebe

Es gibt Einbrecher, die ihren „Triumphzug“ direkt feiern wollen. Zwei dieser Täter brachen gestern in den Keller eines Mehrfamilienhauses der Geschwister-Scholl-Straße ein und nahmen dort neben Werkzeugen auch eine Kiste Wein mit. Noch im Treppenhaus legten die beiden eine Pause ein und gönnten sich eine Flasche des edlen Tropfens. Die ursprüngliche Eigentümerin kam in diesem Moment nach Hause und erkannte am Etikett, dass es sich dabei um ihren Wein handelte. Bei ersten Ermittlungen konnten die Täter schnell ermittelt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.

Germersheim/Knittelsheim – Geschwindigkeitsmessung

Gestern Morgen führte die Germersheimer Polizei zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Hier ergaben sich insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße. Bei einer anschließenden Kontrolle In der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim waren ebenfalls sieben Autofahrer zu schnell. Zudem stellten die Beamten bei den beiden Kontrollen an insgesamt acht Fahrzeugen technische Mängel fest.