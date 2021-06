Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

87- Jähriger Unfallverursacher zeigt sich uneinsichtig

Landau, Max-Planck-Straße- 28.06.2021, 10:00 Uhr (ots)

Wenig Einsicht zeigte ein 87-jähriger PKW-Führer am Dienstagmorgen in Landau. Auf einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße beschädigte er bei Einparkversuchen zwei Fahrzeuge.

Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet, die den Mann aufforderten bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Gegenüber der Polizei zeigte sich der 87-Jährige wenig einsichtig und verharmloste die entstandenen Beschädigungen. Noch während der Unfallaufnahme wollte er sich von der Unfallörtlichkeit entfernen.

Dies konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden. Altersbedingt ergaben sich erhebliche Zweifel an der weiteren Fahrtauglichkeit des Mannes, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und zur Prüfung einer vorläufigen Entziehung an die Staatanwaltschaft Landau weitergeleitet.

Bei den Verkehrsunfällen entstanden Sachschäden in einer Höhe von ca. 4500 Euro.