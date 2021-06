Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten – Polizei sucht Zeugen

Am 28.06.2021, gegen 15:20 Uhr, kam es zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Dessauer Straße und der Kanalstraße. Im Laufe des Geschehens wurden ein 46-Jähriger, eine 40-Jährige und eine 14-Jährige verletzt. Das Motiv und der Tathergang sind unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Aussagen machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Eingebrochen und Wohnung verwüstet

Am 28.06.2021, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schützenstraße ein und demolierten die Wohnungseinrichtung. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 bis 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Heinigstraße

Am 28.06.2021, gegen 16:00 Uhr, hielten verkehrsbedingt ein 20-Jähriger, ein 19-Jähriger und eine 29-Jährige hintereinander auf der Heinigstraße Richtung Saarlandstraße an. Der hinter ihnen fahrende 47-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das Auto der 29-Jährigen auf. Dadurch wurde ihr Auto auf das Auto des 19-Jährigen und dieses auf das Auto des 20-Jährigen geschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Das Auto des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diebstahl aus Gartenhaus

In der Zeit zwischen dem 26.06.2021, gegen 18:00 Uhr und dem 28.06.2021, gegen 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus eines Schrebergartens in der Ganghoferstraße ein. Sie stahlen ein Stromaggregat, eine Stichsäge, eine Motorsäge, eine Schlagbohrmaschine, einen Akkuschrauber, eine elektrische Wasserpumpe, mehrere Schraubenzieher und Zangen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bargeld aus Wohnung gestohlen

Am 28.06.2021, zwischen 07:10 Uhr und 12:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Ebertstraße ein. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.