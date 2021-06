Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Hochdorf-Assenheim) Anhänger durch Sturm auf Pkw geschoben

Am Montagabend ist ein auf dem Parkplatz des Turnerbundes abgestellter Anhänger durch den Wind, verbunden mit nicht ausreichender Sicherung gegen Wegrollen, auf zwei geparkte Pkw geschoben worden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Unfälle auf Kreuzungen

Schifferstadt – Am frühen Montagabend gegen 18:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße / Altenhofstraße ein Unfall mit zwei verletzten Personen. Ein 31-jähriger Autofahrer und eine 39-jährige Autofahrerin fuhren in die Kreuzung ein, obwohl bei einem von beiden die dortige Ampel Rotlicht zeigte. Durch die Kollision haben in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Die 39-jährige Frau zog sich dabei eine Verletzung am Handgelenk zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Mann erlitt kleine Schnittverletzungen wegen einer gesprungenen Scheibe. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn eine Stunde voll gesperrt. Auf welcher Seite die Lichtzeichenanlage „Rot“ zeigte muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bereits am Mittag gegen 13:40 Uhr gab es einen Unfall an der Kreuzung Amselweg / Kugelfangstraße. Ein 60-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 54-jährigen Pkw-Fahrerin und es kam zur Kollision. Dadurch stieß die 54-jährige mit dem Heck ihres Fahrzeuges gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Durch den Aufprall lösten die Airbags auf ihrer Fahrerseite aus. Sie klagte später über Schwindel und Schmerzen im Brustkorb. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der 60-jährige blieb unverletzt.

Einbruchsdiebstahl

(Maxdorf) – Zwischen dem 25.06.2021, 17:30 Uhr und dem 28.06.2021, 12:00 Uhr wurden an einem Firmenanwesen in der Hanns-Höribger-Straße in 67133 Maxdorf Zaunelemente aufgeflext. Nachdem man sich auf diese Weise Zutritt zum Firmengelände verschafft hatte, nahm man sich drei dort gelagerte benzinbetriebenen Vibrationsstampfern an. Aufgrund der Größe und dem Gewicht der entwendeten Gegenstände, müsste für den Abtransport ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

(Bobenheim-Roxheim) – Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen weißen Personenkraftwagen der Marke Skoda am 28.06.2021, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Haardtstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim am rechten Straßenrand geparkt. Vermutlich im Vorbeifahren streifte unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel am Fahrzeug der Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden. Der Verursache entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Baugerüstelemente gestohlen – Zeugen gesucht

Maxdorf – In der Alwin-Mittasch-Straße in Maxdorf befindet sich ein Häuserneubau im Rohbauzustand mit Baugerüst. In der Zeit vom 27.06.2021, 13:00 Uhr bis 28.06.2021, 07:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter etwa 20% des Baugerüstes abgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000EUR. Wer hat etwas beobachtet?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.