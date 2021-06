Geschädigte/r nach Unfallflucht gesucht

Einen Unfall verursacht und zunächst davon gefahren ist am Dienstag um 09:30 Uhr in der Hasenstraße eine 58-Jährige. Die Fahrerin eines PKW kollidierte beim Ausparken mit einem parkenden PKW und verursachte hieran Sachschaden. Vom Zeitpunkt des Unfalls bis zur Meldezeit hatte der oder die Geschädigte die Hasenstraße zwischenzeitlich verlassen, weshalb die Personalien bislang nicht feststehen. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.

Aufbrüche an Parkscheinautomaten

Unbekannte/r versuchten im Zeitraum von Freitag bis Montag zwei Parkscheinautomaten in der Straße „Im Hafenbecken“ aufzubrechen, was jedoch misslang. Durch den Versuch an Bargeld zu gelangen, verursachten der/die Täter einen Schaden von schätzungsweise 1000 Euro.

Zeugen, die am Wochenende vom 25.-28.06.2021 verdächtige Personen im Bereich des Hafenbecken verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.

Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ scheitert

„Kriminalpolizei Speyer. Ist in Ihrer Wohnung alles in Ordnung?“ So lauteten die Worte eines unbekannten Mannes, der bereits am Montagabend eine 71- Jährige aus Speyer anrief. Die Seniorin erkannte sofort die bekannte Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizeibeamte ausgeben, sich nach Ihren Geld- und Wertsachen erkundigen und auf deren Herausgabe drängen. Die Frau verhielt sich richtig und beendete das Gespräch.

Bitte bedenken Sie: Nur Betrüger erkundigen sich nach ihren Vermögensverhältnissen. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Legen Sie auf und rufen beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von welcher der Anruf stammen soll. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus und fragen konkret nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll. Ziehen Sie einen Nachbarn bzw. eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

Unfallflucht mit verletzter Person – Zeugenaufruf

Am Montag 28. Juni 2021 gegen 17:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor SIMENS Schuhcenter, in der Wormser Landstraße in Speyer zu einem Unfall. Die 45-jährige Geschädigte befand sich am Randes des Parkplatzes, als eine männliche Person in einem silbernen Kleinwagen an ihr vorbeifahren wollte. Hierbei fuhr dieser über den Fuß der Geschädigten und entfernte sich danach, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese verletzte sich hierdurch mindestens leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370, oder unter pispeyer@polizei.rlp.de