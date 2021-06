Betrunkener LKW-Fahrer beschädigt Hausfassade

Eschbach, Weinstraße- 28.06.2021, 15:45 Uhr – Am Dienstagnachmittag fuhr sich ein LKW-Fahrer in der Weinstraße in Eschbach fest und beschädigte hierbei eine Hauswand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. An der Hausfassade entstand Sachaschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Dem LKW-Führer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. In der Ortsdurchfahrt kam es daher zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Edenkoben – Sicherheitsabstand ist eine Hauptunfallursache

Nach wie vor ist der fehlende Sicherheitsabstand eine der Hauptunfallursachen. So ereigneten sich im Bereich der Polizei Edenkoben im Jahr 2020 alleine 258 Verkehrsunfälle, weil zum Vorausfahrenden der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Gestern (28.06.2021, 08.30 Uhr) kam es am Kreisel in der Staatstraße zu einem Verkehrsunfall, weil ein 18 Jahre alter Motorradfahrer den Bremsvorgang des Vorausfahrenden nicht rechtzeitig erkannte und er wegen fehlendem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeug fuhr. Eine 65-Jährige fuhr am Nachmittag (28.06.2021, 15.45 Uhr) in Edesheim auf ein Fahrzeug auf, welches gerade abbiegen wollte. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Abend (28.06.2021, 17.45 Uhr) auf der B10, weil ein 68-Jähriger wegen ungenügendem Sicherheitsabstand auf ein anhaltendes Fahrzeug auffuhr. Glücklicherweise blieben bei allen Verkehrsunfällen die Beteiligten unverletzt. Abstand halten ist nicht nur eine Form der Höflichkeit, sondern klar vom Gesetzgeber definiert. Als Autofahrer braucht man Distanz zum Vordermann, um im Notfall sein eigenes Fahrzeug rechtzeitig stoppen zu können. Die StVO gibt folgende Richtwerte vor: a) Innerorts müssen Sie 1 Sekunde Abstand zum Vordermann halten, was bei 50 km/h 15 Metern oder 3 Fahrzeuglängen entspricht. b) Bei Überlandfahrten sind 2 Sekunden oder der halbe Tachowert gefordert, was bei 100 km/h nach einer mindestens 50 Meter großen Lücke verlangt. c) Für Lastwagen über 3,5 Tonnen Gewicht und Omnibusse gilt bereits ab 50 km/h ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern.

Kirrweiler – Auf die Lebenspartnerin eingeschlagen

Zu handgreiflichen Streitigkeiten kam es gestern Abend in Kirrweiler, als ein Mann seiner Lebensgefährtin auf den Arm boxte und ihr mehrmals ins Gesicht schlug. Sie verständigte die Polizei und erstattet Strafanzeige. Der Mann musste die gemeinsame Wohnung verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern – Eine 21jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW parkte am Montag, 28.06.2021, gegen 07.00 Uhr, auf dem Schlossparkplatz in der Königstraße. Als sie gegen 20.00 Uhr zu ihrem Opel Adam zurückkam stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite unfallbeschädigt war. Der Unfallverursacher hat unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Trunkenheitsfahrt

Völkersweiler – Am Montag, 28.06.2021, gegen 16.00 Uhr, wurde in Völkersweiler ein 67jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis SÜW zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss (AAK 1,22 Promille) stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein sichergestellt.