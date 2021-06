Karlsruhe – Unwetter zieht über Stadt- und Landkreis Karlsruhe hinweg

Karlsruhe (ots) – Während des Unwetters am Dienstagnachmittag waren

glücklicherweise im Stadt- und Landkreis Karlsruhe nur vergleichsweise geringe

Schäden zu verzeichnen.

Zwischen 14 Und 15 Uhr zog am Dienstagnachmittag eine Unwetterfront mit

Gewittern und Starkregen über Karlsruhe hinweg. Im Albtal war die

Moosalbtalstrecke teilweise überflutet, ebenso die Pforzheimer Straße in

Reichenbach und einige Straßen in Grötzingen und im Pfinztal. Mit Nachlassen des

Regens ab 15 Uhr waren diese Probleme aber schnell behoben. In der

Killisfeldstraße brach der Ast eines Baumes ab und durchschlug die

Windschutzscheibe eines darunter geparkten Autos. In Waldbronn stürzte ein Baum

teilweise auf die Fahrbahn der Etzenroter Straße.

Alles in allem lässt sich trotz starkem Regen und heftigem Gewitter eine

positive Bilanz ziehen, die Schäden hielten sich in Grenzen.

Östringen – Zeugen nach illegaler Asbestentsorgung gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter entsorgten in einem Waldstück,

zwischen dem „Stifterhof“ und Tiefenbach, eine größere Menge Asbest. Gemeinsam

mit dem Umweltbeauftragten der Stadt Östringen waren Beamte aus dem Bereich

Gewerbe und Umwelt am heutigen Dienstag vor Ort, um entsprechende Beweise zu

sichern. Vor dem Hintergrund des Straftatbestandes des „Unerlaubten Umgangs mit

Abfällen“ wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die Menge des entsorgten Asbestes lässt darauf schließen, dass der Waldweg

vermutlich mit einem kleineren LKW oder größeren Transporter angefahren wurde.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das gesundheitsgefährdende Asbest

schon seit längerer Zeit dort befindet.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, welche Beobachtungen im

Bereich des „Waschloch-Waldes“ in Östringen gemacht haben. Hinweise werden gerne

telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3802, entgegengenommen.

Karlsruhe – Autofahrer folgt Navi – Unfall bei Wendemanöver

Karlsruhe-Grötzingen – Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag auf

der Bundesstraße 10 am Westportal des Tunnels Grötzingen bei einem Wendemanöver

einen Unfall verursacht – eine Person wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen

14.30 Uhr in seinem Ford Mondeo auf der parallel zum Tunnel verlaufenden

Augustenburgstraße in Richtung Karlsruhe-Durlach unterwegs, als ihm sein

Navigationsgerät erklärte er solle wenden. Dies tat er am Tunnelende und übersah

einen aus der Röhre hinausfahrenden Kleinlaster. Es kam zur Kollision bei der

ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der 58-jährige

Ford-Transit-Fahrer hatte sich leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme

war der Tunnel bis gegen 15.45 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen geführt hat.

Wenn der Schulweg lebensgefährlich wird

Karlsruhe – Montagmorgen (28. Juni) entging ein 22-jähriger Deutscher

knapp einem großen Unglück, als er vor der einfahrenden S-Bahn die Gleise im

Bahnhof Karlsruhe-Durlach überquerte. Dank der Schnellbremsung des Lokführers

blieb der Mann unverletzt.

Eine Streife der Bundespolizei befand sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof und

stellte den 22-Jährigen nach der Schnellbremsung zur Rede. Dieser gab an, auf

dem Weg zur Berufsschule zu sein und nicht zu spät kommen zu dürfen.

Nach einer eingehenden Belehrung durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich

auf die Gefahren im Bahnbereich hin! Auch einfahrende Züge haben unter Umständen

noch eine hohe Geschwindigkeit. Dieser Fall zeigt mit glücklichem Ausgang, dass

solche Gefahren viel zu oft unterschätzt werden.

„Halten Sie sich stets solange von den Gleisen fern, bis der einfahrende Zug zum

Stehen gekommen ist.“

Bruchsal – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe – Erheblichen Widerstand leistete ein 44-Jährige bei seiner

Festnahme am späten Montagabend am Bahnhof Bruchsal. Dabei wurde ein

Polizeibeamter leicht verletzt.

Zwischen den polizeibekannten Männern kam es gegen 23 Uhr zu Streitigkeiten, in

deren Verlauf die Polizei hinzugerufen wurde. Aufgrund seines aggressiven

Auftreten gegenüber der Streife musste dem 44-Jährigen ein Platzverweis für den

Bereich des Bahnhofes ausgesprochen werden. Da er diesem nicht nachkam, wurde

ihm die Festnahme erklärt. Hierbei leitete er erheblichen Widerstand. Am Boden

liegend wehrte sich der Mann weiterhin vehement und spuckte die Polizisten an,

weshalb eine weitere Streife zur Hilfe kam.

Nur unter erheblichen Kraftaufwand konnte der Mann in einen Krankenwagen

gebracht und fixiert werden, da er durch die heftige Gegenwehr sich eine

Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen

beleidigte er die eingesetzten Beamten mit Schimpfworten.

Nach Abschluss der ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus musste der

44-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Philippsburg – Rund 8.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls der sich am späten Montagabend in Philippsburg ereignete.

Kurz nach 23 Uhr fuhr der 33 Jahre alte Unfallverursacher auf der

Schanzenäckerstraße in Richtung Oskar-Frey-Straße. Im Kreuzungsbereich

Seitenstraße / Hesserhöh kollidierte er mit dem querenden Mercedes-Benz.

Glücklicherweise blieben bei dem Zusammenstoß die Unfallbeteiligten unverletzt.

Linkenheim-Hochstetten – Arbeitsunfall auf Baustelle

Karlsruhe – Ein tonnenschweres Bauteil eines Krans traf einen Bauarbeiter

am Arm, als er am Montagmorgen bei einer Krandemontage tätig war.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 27 Jahre alter Arbeiter auf einer

Baustelle in der Heidelberger Straße im Ortsteil Hochstetten. Gegen 09:30 Uhr

war er damit beschäftigt, einen Befestigungsbolzen für die Demontage des Krans

herauszuschlagen. Hierbei schnellte das Bauteil mit ca. 10 Tonnen Gewicht nach

oben und traf den 27-Jährigen am Arm. Hierdurch erlitt er eine Quetschung sowie

diverse Schnittverletzungen und wurde mit dem verständigten Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe- 40-Jährige unsittlich berührt

Karlsruhe – Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 40-jährige Frau von einem

34 Jahre alten Mann unsittlich am Oberschenkel und Intimbereich berührt. Als

zwei unbeteiligte Männer hinzukam kamen, ließ der Ex-Freund von der Frau ab.

Gegen 02:20 Uhr wurde eine vorbeifahrende Streife in der Kaiserstraße auf den

Vorfall aufmerksam. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den eingesetzten

Beamten sofort aggressiv, weshalb er fixiert werden musste. Auf dem Revier

verweigerte er jegliche Kooperation und war weiterhin den Beamten gegenüber

aggressiv, sodass er während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in

einer Zelle bleiben musste. Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen

sexueller Belästigung rechnen.

Karlsruhe – Persönliche Infonachmittage für Berufsinteressenten beim Polizeipräsidium Karlsruhe wieder möglich

Karlsruhe – Interesse am Polizeiberuf? Dann aufgepasst!

Seit langer Zeit ist es am

Dienstag, 06. Juli 2021, ab 16.00 Uhr

wieder möglich, an einem persönlichen Infonachmittag beim Polizeipräsidium

Karlsruhe teilzunehmen.

Hier können sich alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren, umfangreich

über Ausbildung, Studium, Bewerbungsverfahren und Auswahltest informieren und

all ihre Fragen los werden.

Bei Interesse ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Informationen zur

Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage:

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/berufsinfo/

Das bei der Veranstaltung einzuhaltende Hygienekonzept wird zusammen mit der

Anmeldebestätigung per E-Mail verschickt!

Karlsruhe – Betrunkene Frau greift Polizisten an

Karlsruhe – Eine stark betrunkene Frau griff am Montagabend mit einer

leeren Weinflasche Polizeibeamte in Mühlburg an. Sie wollten sich ihrer

annehmen, weil sie unzureichend bekleidet und stark betrunken auf dem Boden lag

und schlief.

Passanten hatten gegen 21.15 Uhr gemeldet, dass in der Rheinstraße in Mühlburg

eine Frau auf dem Boden liege, nur notdürftig bekleidet. Die Frau reagierte

zunächst nicht auf Ansprache der Beamten. Als die 25-Jährige merkte, dass

Polizisten sich um sie kümmern, erhob sie sich und schlug mit einer leeren

Weinflasche nach den Beamten. Diese konnte sich glücklicherweise durch einen

Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Flasche zerschellte an einer

Hauswand.

Daraufhin wurde die Betrunkene zu Boden gebracht und mit Handschließen

gefesselt. Sie beleidigte die Polizisten ständig mit den übelsten Schimpfworten.

Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen.

Bietigheim/BAB 5/Baustellenbereich – LKW-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bietigheim/A5/Baustellenbereich – Ein 28-jähriger LKW-Fahrer fuhr aufgrund

von zu geringem Abstand auf den vor ihm abbremsenden LKW auf und schob diesen

auf einen dritten LKW. In der Folge verletzte sich der Unfallverursacher schwer

und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich auf der rechten, einspurigen Fahrbahn, welche an der

Baustelle zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd vorbeiführt. Die Fahrbahn

musste wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 21:00 Uhr gesperrt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 130.000 EUR geschätzt.