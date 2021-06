Mannheim-Rheinau: 57-Jähriger nach Arbeitsunfall in Klinik verstorben; Nachtragsmeldung

Mannheim-Rheinau – Der Mann, der am Mittwochmorgen, 16.06.2021 bei

Arbeiten in einer Firmenhalle in der Ruhrorter Straße von einer Hebebühne

stürzte und rund 6,5 Meter in die Tiefe fiel, ist seinen Verletzungen erlegen

und in einer Klinik verstorben.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, war

ein Bedienfehler des 57-Jährigen unfallursächlich. Ein technischer Defekt sowie

ein Fremdverschulden werden derzeit ausgeschlossen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: PKW kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim-Schwetzingerstadt – Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem PKW am

Montagabend die Möhlstraße von der Neckarauer Straße kommend in Fahrtrichtung

Viehofstraße und wollte gegen 21:35 Uhr auf Höhe des unbeschrankten

Bahnübergangs die Straße überqueren. Hierbei missachtete sie aus bislang nicht

bekannten Gründen eine rote Ampel. Gleichzeitig fuhr eine Straßenbahn aus

Richtung Neckarauer Straße/ Möhlstraße an, die in Fahrtrichtung Viehofstraße/

Möhlstraße unterwegs war. Die 21-Jährige, die bereits auf den Schienen stand,

bemerkte ihren Fahrfehler sofort und versuchte noch auszuweichen. Ein

Zusammenstoß konnte sie allerdings nicht mehr verhindern. Die Straßenbahn

beförderte zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die junge Frau sowie ihre

Beifahrerin und der 53-jährige Straßenbahn-Lenker blieben glücklicherweise

unverletzt. Der Kia der 21-Jährigen war aufgrund eines beschädigten Reifens

zunächst nicht mehr fahrbereit. Nachdem die hinzugerufenen Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt die Frau allerdings bei einem Radwechsel

unterstützten, konnte diese ihre Fahrt wieder fortsetzen. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.