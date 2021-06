A6, Sinsheim: Schwerer Unfall, Fahrer eingeklemmt –

Pressemitteilung Nr. 2

A6 / Sinsheim (ots) – Nach einem schweren Unfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung

Mannheim ist die Unfallstelle geräumt – die Fahrbahnen sind wieder freigegeben.

Der Fahrer eines Kleintransporters übersah nach ersten Ermittlungen gegen 13 Uhr

den vor sich rückstauenden Verkehr und fuhr dabei auf einen Sattezug auf. Bei

dem Zusammenstoß wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste

durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Der Verkehrsdienst

Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Über die

erlittenen Verletzungen des ansprechbaren Eingeklemmten sowie den entstandenen

Sachschaden kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden der

mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt, dabei kam es zu

Verkehrsbehinderungen.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte steigen in Werkstatt ein – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: – Ein oder mehrere Unbekannte gelangten im

Zeitraum zwischen Freitag, 25.06.2021 18:00 Uhr und Montag, 28.06.2021 07:45 Uhr

auf das Gelände eines Werkstattbetriebes in der Mannheimer Straße, indem sie

über das ca. 2m hohe Schiebetor kletterten. Anschließend stiegen sie durch ein

aufgehebeltes Fenster in das Bürogebäude ein und entwendeten hieraus einen

Werkzeugkoffer mit einem Akku- und einem Schlagbohrer, eine Zählkassette mit

einer unbekannten Menge Kleingeld sowie ein elektronisches Fehlerauslesegerät.

Durch das Aufhebeln eines weiteren Fensters gelangten der oder die Unbekannten

in einen Aufenthaltsraum und ließen dort eine Geldkassette mit Kleingeld aus dem

Kaffeeautomaten mitgehen. Der an den Fenstern entstandene Sachschaden wird auf

ca. 400,- Euro geschätzt. Der Wert der entwendeten Werkzeuge lässt sich derzeit

nicht beziffern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern

oder zum Tathergang geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier

Ladenburg, Tel.: 06203 – 93050.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwei verletzten Personen – Pressemeldung Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L

612 zwischen Wiesloch und Dielheim. Eine 63-jährige Frau war gegen 10,.30 Uhr

mit ihrem Renault auf der L 612 von Wiesloch in Richtung Dielheim unterwegs.

Etwa auf halber Strecke geriet sie aus bislang unklarer Ursache nach links in

den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer in Gegenrichtung fahrenden

54-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in eine

angrenzende Wiese und kamen noch nach rund 15 Metern zum Stehen.

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr

befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher

Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die

54-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde zur Untersuchung und

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer

Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten zunächst aus der Wiese

gezogen werden, anschließend wurden sie abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf

fast 40.000 Euro geschätzt.

Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Die Fahrbahn bleibt

bis zum Abschluss der Fahrbahnreinigung in beide Richtungen voll gesperrt.

BAB 6, Reilingen: Schwerer Unfall auf regenasser Fahrbahn

BAB 6 / Reilingen – Mehr als 20.000 Euro Sachschaden, neun beschädigte

Leitplanken und ein Feuerwehreinsatz – so lautet die Bilanz eines Unfalls der

sich am späten Montagabend auf der A6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim

und dem Autobahnkreuz Walldorf zutrug. Wohl aufgrund der widrigen

Wetterverhältnisse verlor ein 20-Jähriger gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über

seinen Mercedes und schleuderte bei starkem Regen über die nasse Fahrbahn. Das

Auto drehte sich dabei und stieß in die rechten Leitplanken. Der Fahrer blieb

dabei glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes verkeilte sich derart in den

Leitplanken, die teilweise aus der Verankerung gerissen wurden, dass die

Freiwillige Feuerwehr Hockenheim das Auto bergen musste. Die Beamten des

Verkehrsdienstes Walldorf haben die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Bauarbeiten Granate gefunden – Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Bei Dacharbeiten an einem Haus

in der Grenzhöfer Straße wurden Bauarbeiter am Montagmorgen auf eine im

Dachstuhl deponierte Handgranate aufmerksam. Einer der Handwerker nahm das

Kampfmittel kurz nach 10 Uhr unbedacht an sich und deponierte es bis zum

Eintreffen der Polizei und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor dem Haus. Zur

Sicherheit wurde den nähere Gefahrenbereich abgesperrt. Durch die Entschärfer

wurde glücklicherweise schnell festgestellt, dass die Granate aus dem 1.

Weltkrieg nicht befüllt war und damit ungefährlich. Eine Absuche nach weiteren

Kampfmitteln im Bereich der Baustelle blieb ergab keine weiteren Funde – die

Bauarbeiten konnten fortgesetzt werden.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannte Eierwerfer gesucht – Polizei bittet um Hinweise

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis – Ein oder mehrere bislang unbekannte

Personen warfen im Zeitraum von Samstag bis Montag mehrere rohe Eier gegen die

Eingangstür des Polizeipostens Waibstadt in der Niedersteiner Straße. Durch die

rohe Ei-Masse wurden die am Boden befindlichen Sandsteinplatten beschädigt. Die

Unbekannten verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich gesehen haben

oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeiposten

Waibstadt unter der Tel.: 07263 5807 zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwicklung in Kläranlage

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizei und

Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Kläranlage in Bammental alarmiert. Beim

Eintreffen war starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Betriebsgebäudes

feststellbar. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es jedoch nicht zu einem

Brand gekommen, es war lediglich zu einem Defekt am Keilriemen einer

Regenwasserpumpe gekommen, die hierdurch heiß lief und es dadurch zu starker

Rauchentwicklung kam. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bammental konnte die

Ursache der Brandentwicklung beseitigt werden. Die Räume wurden anschließend

intensiv durchlüftet.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 11-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am frühen

Montagnachmittag in Weinheim wurde ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt. Die

11-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst im Multring

unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle „Schollstraße/Multring“ überquerte sie an

der dortigen Querung bei Rotlicht die Gleise und wurde dabei von einer aus

Richtung Weinheim-Zentrum herannahenden Straßenbahn der Linie 5 erfasst und

wurde mehrere Meter mitgeschleift. Das Mädchen kam schließlich neben dem

Gleisbett zum Liegen und erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche,

Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr

in Richtung Mannheim bis ca. 15.30 Uhr unterbrochen.

