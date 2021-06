Worms – Gautunnel wegen Starkregen nicht befahrbar – SIEHE FOTO

Worms (ots) – Der Starkregen, der heute Nachmittag über Worms zog, sorgt aktuell

für überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen. Insbesondere der Tunnel in

der Gaustraße steht derzeit voll mit Wasser und ist aktuell nicht befahrbar. Ein

Taxifahrer musste sein Fahrzeug im vollgelaufenen Tunnel stehen lassen. Auch in

der Binger Straße ist die Fahrbahn überschwemmt und im Fahrweg drückte das

Wasser Gullydeckel aus der Verankerung.

Worms – Warnung vor gefährlichem Ecstasy und PCP (Angel Dust)

Worms (ots) – Zwei Wormser Suchtmediziner warnen aktuell dringend vor dem Konsum

von hochdosierten Ecstasy-Pillen und PCP. Der Konsum der in illegalen

Laboratorien vollsynthetisch hergestellten Drogen habe in den vergangenen Tagen

vermehrt zu medizinischen Notfällen geführt. Oft wissen Konsumenten nicht,

welcher Wirkstoff und welche Wirkstoffmenge enthalten ist. Beim der Einnahme der

momentan im Umlauf befindlichen Betäubungsmittel besteht erhöhte Gefahr von

Herzkreislaufversagens, Krampfanfällen und schließlich Tod durch Atemdepression.

Es wird daher vor der hochtoxischen und lebensgefährlichen Wirkung dieser Drogen

gewarnt.

Worms – Verkehrsbeeinträchtigung durch Defekt am Nibelungenbähnchen

Nicht nur das Wormser „Nibelungenbähnchen“ blieb heute stehen, der Verkehr in der Alzeyer Straße kam zur Mittagszeit zeitweise ebenfalls zum Erliegen. Zumindest mussten Verkehrsteilnehmer für knapp zwei Stunden erhebliche Behinderungen hinnehmen. Bei einer Probefahrt durch die Wormser Innenstadt blieb das Bähnchen gegen 11 Uhr im Kreisverkehr Alzeyer Straße/Kirschgartenweg stehen und konnte nicht mehr bewegt werden. Der Grund war offensichtlich ein technischer Defekt am Bremssystem.

Worms – Kopfstoß und Faustschlag

Worms – Gestern Nachmittag wurde ein Getränkehändler angegriffen und

verletzt, als er einen Streit schlichten wollte. Auf dem Grundstück des

Getränkehandels in der Wormser Innenstadt war ein 34-jähriger Wormser mit einem

25-Jährigen Kunden lautstark in Streit geraten. Der 58-jährige Inhaber der

Ladenfiliale begab sich daraufhin zu den beiden Männern, um diese zu beruhigen.

Unvermittelt versetzte ihm der 34-Jährige einen Kopfstoß und schlug ihm mit der

Faust ins Gesicht. Hierdurch wurde der Geschäftsinhaber leicht verletzt, die

Platzwunde an der Stirn wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

Gabsheim – Gebäudevollbrand einer Scheune

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, brannte eine Scheune in der Ortsmitte von Gabsheim, aus bisher ungeklärten Gründen, komplett nieder. Es wurde niemand verletzt, die Scheune ist einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Raser auf der L 401 zw. Saulheim und Nieder-Olm; Zeugen gesucht

Saulheim Richtung Nieder-Olm – Am 28.06.2021 gegen 14.30h bewegten sich

die Fahrer zweier hochmotorisierter AMG-Mercedes-Fahrzeuge äußerst riskant durch

den Verkehr auf der L 401 von Saulheim in Richtung Nieder-Olm. Ein Fahrer verlor

vor dem Kreisel Nieder-Olm die Kontrolle über sein Fahrzeug kam im Feld zum

stehen.

Zeugen dieser riskanten Fahrweise werden geben, sich bei der Polizei Wörrstadt

zu melden.