Heidelberg-Bergheim: Auseinandersetzung bei Parkverstoß – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Ein Parkverstoß in der Bergheimer Straße führte am

Montagmittag zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Beamten des

Gemeindevollzugsdienstes – der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Opel eines 20-Jährigen wurde aufgrund eines bereits länger andauernden

Parkverstoßes im Kurvenbereich wiederholt vom Gemeindevollzugsdienst beanstandet

und sollte daraufhin gegen 13.30 Uhr abgeschleppt werden. Als der Halter des

Opels kurz vor dem Abschleppen vor Ort kam, entwickelte sich eine hitzige

Diskussion zwischen den beiden Männern. Als der junge Mann seine Personalien

verweigerte, wurden die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte

hinzugerufen. Kurz bevor diese am Ort des Geschehens eintrafen, fuhr der

20-Jährige allerdings davon. Dabei soll er den Beamten des

Gemeindevollzugsdienstes mit seinem Auto berührt haben, aber ungeachtet dessen

weitergefahren sein. Einige Zeit kam der Fahrer jedoch zurück, sodass die

Uniformierten die Ermittlungen mit dem 20-Jährigen auf dem Revier weiterführten.

Gegen dieses wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

ermittelt. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Heidelberg

übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich unter

0621 174-4111 an die Beamten zu wenden.

Heidelberg-Berghheim: 35-jähriger Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher zunächst flüchtig

Heidelberg-Berghheim: – Eine 35-jährige Fahrradfahrerin wurde am frühen

Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bergheim leicht verletzt.

Ein zunächst unbekannter Mann parkte gegen 13.30 Uhr seinen Audi in der

Bergheimer Straße am Fahrbahnrand. Beim Aussteige übersah er eine von hinten

herannahende 35-jähriger Radfahrerin und öffnete unachtsam die Tür. Die Radlerin

konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die einen Spalt breit geöffnete

Fahrertür. Dadurch stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am

Handgelenk zu. Der Fahrer des Audi und dessen Beifahrerin stiegen aus dem

Fahrzeug aus und versorgten die Verletzte zunächst, entfernten sich jedoch

anschließend, ohne ihre Personalien preiszugeben. Der Mann gab lediglich an, der

Besitzer eines nahegelegenen Ladengeschäfts zu sein.

Die verletzte Radfahrerin wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallverursacher konnte schließlich in seinem Ladengeschäft angetroffen

werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt.