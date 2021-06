L 499: Vollsperrung zwischen Breitenstein und Helmbach – ÖPNV wird ab 19. Juli 2021 umgeleitet

Bad Dürkheim – Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erneuert ab Montag, 19. Juli 2021, die Fahrbahn der L 499 zwischen Breitenstein und Ortseingang Helmbach. Die Straße muss hierfür bis 31. Juli komplett gesperrt werden. Die Sperrung betrifft auch den öffentlichen Busverkehr.

In dieser Zeit können die Orte Helmbach, Breitenstein und Erfenstein nicht mit dem ÖPNV bedient werden, da die Busse keine Wendemöglichkeit in Helmbach haben. Ansonsten wird der ÖPNV für die Dauer der Sperrung sichergestellt. Für die Busse ist eine gesonderte Umleitung eingerichtet, um die Verlängerung der Fahrzeit zu begrenzen und die Anschlüsse zu erreichen. Die Baustellenfahrpläne sind auf der Homepage der Kreisverwaltung und des Busunternehmens Imfeld einsehbar und werden an den Haltestellen ausgehängt.

Im Anschluss an die Arbeiten zwischen Breitenstein und Helmbach erfolgt die Fahrbahnsanierung der L 499 zwischen Helmbach und Elmstein voraussichtlich ab dem 02. August 2021. Der LBM wird über die weiteren Maßnahmen informieren. Auch bei einer weiteren Sperrung wird der ÖPNV sichergestellt.

AWB informiert über geänderte Abfuhrtermine in Elmstein

Aufgrund der Baumaßnahme des Landesbetriebs Mobilität an der L 499 wird die Müllabfuhr für die Ortsgemeinde Elmstein mit sämtlichen Ortsteilen in der Zeit vom 19.07.2021 bis 27.08.2021 von Montag auf Samstag vorverlegt.

Nachfolgend werden die geänderten Abfuhrtermine aufgeführt:

17.07.2021 anstatt 19.07.2021

24.07.2021 anstatt 26.07.2021

31.07.2021 anstatt 02.08.2021

07.08.2021 anstatt 09.08.2021

14.08.2021 anstatt 16.08.2021

21.08.2021 anstatt 23.08.2021

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet um Beachtung und rechtzeitige Bereitstellung der Abfallgefäße.

Wir berichteten: