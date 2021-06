Kreis Bergstraße

Fahrradfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Biblis (ots) – Eine 85-jährige Dame aus Biblis befuhr gegen 10.10 Uhr mit ihrem

Fahrrad die Rheinstraße in Biblis-Wattenheim, als ihr, beim Vorbeifahren an der

Einmündung zur Schulstraße, eine 41-jährige Auto-Fahrerin aus Biblis die

Vorfahrt nahm. Diese hatte beim Rechtsabbiegen trotz STOP-Schild die Radfahrerin

übersehen.

Durch den Zusammenstoss stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer.

Sie wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Worms gebracht.

Da zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert worden war, jedoch nicht zum

Einsatz kam, waren auch die Feuerwehr Biblis und das Ordnungsamt Biblis im

Einsatz.

Am Pkw und dem Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

Bensheim: Nur wenige Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen

Bensheim – Eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 47 führten

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmorgen

(29.06.), in der Zeit zwischen 5.00 und 9.00 Uhr durch. Die Messstelle befindet

sind außerhalb geschlossener Ortschaft, bei einer erlaubten

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Von 2706 angemessenen Fahrzeugen waren lediglich 110 Fahrzeuge zu schnell

unterwegs. Davon wurden 97 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich,

bis 20 Stundenkilometer zu schnell, festgestellt. Weitere 13 Wagenlenker waren

so flott, dass nun neben einem Bußgeld auch Punkte in Flensburg hinzukommen.

Die am höchsten gemessene Geschwindikeit betrug 120 km/h. Der Fahrer muss mit

120 Euro Geldbuße und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Die Ordnungshüter freuten sich darüber, dass die Verstoßquote bei nur rund vier

Prozent lag und keinem Verkehrsteilnehmer ein Fahrverbot droht. i

Bensheim: Unbekannter löst Handbremse/Fahrzeug von Sicherheitsdienst rollt in Wingert-Polizei sucht Geschädigte

Bensheim – Ein bislang unbekannter Jugendlicher öffnete am späten

Freitagabend (25.06.), gegen 23.30 Uhr, die Fahrzeugtür eines auf einer

Grünfläche neben dem Weinlehrpfad abgestellten Smart eines Sicherheitsdienstes,

löste die Handbremse des Fahrzeugs und schob das Auto anschließend bergab. Der

Wagen rollte die Wiese hinunter, überquerte führerlos einmal den Weinlehrpfad

und kam schlussendlich etwa 150 Meter unterhalb des Kirchberghäuschens in einem

Wingert zum Stehen. Verletzt wurde nach gegenwärtigem Ermittlungsstand niemand.

Am Smart entstand kein Schaden.

Der Sicherheitsdienst war an der Örtlichkeit wegen etwa 100 dort feiernden

Jugendlichen im Einsatz. Der Unbekannte hat mittellange, braune Haare und soll

laut Angaben der Sicherheitsmitarbeiter ein südländisches Erscheinungsbild

haben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und

sucht in diesem Zusammenhang nun nach Geschädigten. Zeugen wollen beobachtet

haben, dass mehrere Personen dem bergab rollenden Smart ausweichen mussten.

Diese Personen sowie weitere Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Heppenheim-Kirschhausen: Unfall in Höhe der Feuerwehr/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim – Am Sonntagmorgen (27.06.)in der Zeitz zwischen 06.20 und

06.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 460 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr die Siegfriedstraße in Richtung Fürth und

verlor in Höhe der Ortsfeuerwehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stieß

der Unbekannte gegen eine Straßenlaterne und riss diese aus dem Boden. Das

Fahrzeug, welches durch den Aufprall stark an der rechten Front beschädigt

wurde, drehte sich und kam auf dem Hof der Feuerwehr zum Stehen. Der Fahrer

sowie ein Mitfahrer flüchteten vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, insbesondere zwei

Frauen, die in einem Fahrzeug mit Pferdetransporter den Unfall beobachtet haben

könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Nummer

06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Firmengebäude / Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Darmstadt – Nicht weit gekommen ist ein 38 Jahre alter Mann, der derzeit

im Verdacht steht, am Montagmorgen (28.6.) in ein Bürogebäude „Im Niederfeld“

eingebrochen zu sein, dort nach Wertgegenständen gesucht zu haben und unter

anderem mit einem Laptop die Flucht ergriff. Bei seinem kriminellen Vorgehen

konnte er kurz vor 7 Uhr von einer Überwachungskamera gefilmt und in diesem

Zusammenhang nur wenige Stunden später von Zeugen als Tatverdächtiger auf dem

Luisenplatz wiedererkannt werden. Bei seiner Festnahme, die von Kripobeamten

gegen 10 Uhr auf dem Luisenplatz erfolgte, stellten die Beamten Beweismittel und

Drogen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der

Wohnsitzlose noch im Verlauf des Montags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser

erließ einen Haftbefehl und schickte den 35-Jährigen umgehend in eine

Justizvollzugsanstalt.

Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchten Fahrraddiebstahl fest

Darmstadt – Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei

in Pfungstadt gelungen, einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem

versuchten Fahrraddiebstahl festzunehmen. Kurz nach 3 Uhr war der Mann am

Dienstagmorgen (29.6.) von Anwohnern in der Pfungstädter Straße dabei beobachtet

worden, wie er sich auf verdächtige Art und Weise an einem Fahrradständer zu

schaffen machte und sich im Anschluss mit zwei Fahrrädern entfernte. Die

alarmierte Streife stoppte den Mann noch in Bahnhofsnähe und stellte neben zwei

mutmaßlich frisch entwendeten Fahrrädern weiteres Beweismaterial sicher, das den

Verdacht des Diebstahls zunehmend erhärtete. Der 35- jährige Darmstädter wurde

vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Das Kommissariat 42 in

Pfungstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Der Mann wird sich nun in

einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls

verantworten müssen.

Darmstadt: Falsche Handwerker erbeuten Handtasche mit Geld

Darmstadt – Zwei noch unbekannte Täter haben am Montag (28.6.) ihr Unwesen

in der Bismarckstraße getrieben. Mit der Geschichte zwei Handwerker zu sein, die

mit der Überprüfung der Wasserrohre des Mehrfamilienhauses beauftragt wurden,

hatte das Duo kurz nach 15 Uhr an der Wohnungstür einer 61-Jährigen geklingelt.

Im guten Glauben gewährte die Darmstädterin dem Duo Einlass in ihre Räume.

Während einer der Männer dort die Anwohnerin in ein Gespräch verwickelte, nutzte

sein Komplize die Unaufmerksamkeit der Frau und durchsuchte die Wohnung nach

Wertgegenständen. Dabei wurde er fündig, schnappte sich die Handtasche samt

Geldbörse und ergriff mit seinem Komplizen sofort die Flucht.

Beide Männer wurden als etwa 30 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren

beschrieben. Einer der Täter trug eine Jeans und ein hellgrünes T-Shirt. Weiter

Details zur Personenbeschreibung liegen den ermittelnden Beamten des

Kommissariats 24 von der Darmstädter Kriminalpolizei nicht vor. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zu dem verdächtigen Duo geben können

gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06151/969-0).

Darmstadt: Piaggio Roller gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Am Montag (28.6.) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr

hatten es noch unbekannte Täter auf einen in der Dieburger Straße geparkten

Roller vom Hersteller Piaggio abgesehen, das Schloss geknackt und mit dem

Fahrzeug die Flucht ergriffen. Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit dem Fall

betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeuges unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Eberstadt/Pfungstadt: Nachtragsmeldung zu „Foto

kursiert in Chatgruppen / Kriminalpolizei sucht nach wichtigen Zeugen

und gibt Verhaltenshinweise“

Darmstadt-Eberstadt/Pfungstadt – Nachdem das Foto eines Mannes in

Chatgruppen kursierte und am Montagmittag (28.6.) die Polizei auf den Plan rief

(wir haben berichtet), konnte die abgebildete Person von der Polizei noch am

Abend in der Stresemannstraße in Eberstadt festgestellt werden.

Gegen 19 Uhr alarmierten mehrere Passanten die Polizei und gaben an, dass sich

die abgebildete Person des kursierenden Fotos im dortigen Bereich aufhalten

soll. Umgehend begaben sich Streifen zum Einsatzort. Da sich um ihn bereits

mehrere Menschen gesammelt hatten, wurde der 37-Jährige von einer Streife zur

Aufklärung des Sachverhalts zur Polizeistation gebracht. Von diesem Einsatz soll

ersten Kenntnissen zufolge bereits ein Bild in den sozialen Medien kursieren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll das Foto des 37-jährigen Mannes, welches in

mehreren sozialen Netzwerken zuvor verbreitet wurde, bei einem Bolzplatz in der

Kirnbergerstraße in Darmstadt aufgenommen worden sein. Den Ermittlerinnen und

Ermittlern liegen derzeit keine Hinweise vor, dass im dortigen Bereich oder im

Raum Pfungstadt Kinder angesprochen wurden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse bittet die Polizei nochmals

dringend von privaten Fahndungen in sozialen Medien abzusehen. Hierbei wird

erheblich in die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person gegriffen. Das

Verbreiten des Fotos sowie die Behauptung von Tatsachen, die dafür geeignet sind

eine Person herabzuwürdigen, können strafrechtliche Konsequenzen nach sich

ziehen.

Südhessen /Dieburg / Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern / Wer kann Hinweise geben?

Südhessen – Das Kommissariat 41 in Dieburg sucht nach der Sicherstellung

von zwei Fahrrädern deren Eigentümer. Die Beamten schließen nicht aus, dass die

Räder gestohlen wurden. Derzeit liegen keine Hinweise vor, wo die Zweiräder

abhandengekommen sein könnten. Am frühen Samstagmorgen (26.6.) hatten

Streifenbeamte von der Station Dieburg die Räder bei zwei 36 und 41 Jahre alten

Männern sichergestellt. Das Duo war zuvor auf der Bundesstraße 45 aus Darmstadt

kommend in Richtung Dieburg und dort auf den Standstreifen fahrend von Zeugen

gemeldet worden. Bei ihrer Kontrolle konnten beide keine schlüssigen Angaben zur

Herkunft der Räder machen, was den Verdacht begründete, dass sie gestohlen sein

könnten.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen, die Hinweise

zur Herkunft der Räder geben können. Diese werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06071/96560 bei den Beamten zu melden.

Hinweis an Medienvertretende: Die Bilder der Fahrräder finden Sie zum Download

in unserer digitalen Pressemappe.

Dieburg: Metallrecycling Firma von Einbrechern heimgesucht / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Dieburg – Am frühen Montagmorgen (28.6.) hatten es noch unbekannte Täter

auf eine Metallrecycling Firma in der Benzstraße abgesehen und Beute gemacht. In

der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 2.15 Uhr verschafften sich die Täter über ein

gekipptes Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen und entwendeten Metall im Wert

von rund 3000 Euro. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein

Fahrzeug benutzt haben. Die Dieburger Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge

beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die Beamten des

Kommissariats 41 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Roßdorf: Katalysator aus Opel ausgebaut und entwendet

Roßdorf – Auf den Katalysator eines grünen Opels, der auf einem

Supermarktparkplatz in der Straße „Am Schatzborn“ parkte, hatten es noch

unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.6.) und Montag (28.6.)

abgesehen. Als der Wagenbesitzer am Montagvormittag sein Auto startete, war er

aufgrund des lauten Motorgeräusches auf den Diebstahl aufmerksam geworden und

hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten in Ober-Ramstadt ermitteln

und nehmen Hinweise, die der Klärung des Sachverhaltes dienlich sind, unter der

Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Reinheim: Radmuttern abgeschraubt / Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweisgeber

Reinheim – Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die

Polizei in Ober-Ramstadt ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem

Täter geben können. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der noch unbekannte

Täter in der Zeit zwischen Samstag (26.6.), 17 Uhr und Montag (28.6.) an dem

weißen Mercedes einer 48 Jahre alten Frau aus Reinheim zu schaffen gemacht und

drei Radmuttern eines Hinterreifens abmontiert. Zum Zeitpunkt der Tat stand das

Fahrzeug in der Georgenstraße. Auf den Schaden aufmerksam wurde die

Autobesitzerin, als der Reifen während der Fahrt zu schlingern begann. Alle

sachdienlichen Hinweise werden an die Beamten in Ober-Ramstadt unter der

Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Alsbach-Hähnlein: Vereinsheim im Visier Krimineller / Täter treten Tür ein und brechen Schränke auf

Alsbach-Hähnlein – Mehrere aufgebrochenen Schränke und eine eingetretene

Tür sind das Resultat eines versuchten Einbruchs in ein Vereinsheim in der

Weilerstraße. Am Montagmorgen (28.6.) waren die Spuren der Kriminellen entdeckt

und die Polizei verständigt worden. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren

wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen

dürfte die Tatzeit bis zum Samstag (26.6.) zurückreichen. Die Täter machten

keine Beute, verursachten jedoch einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Wer in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich

mit den Beamten des Kommissariats 42 in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06157/95090).

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 29.06.2021 zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Ford Mondeo Kombi, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gerauer Straße abgestellt wurde. Die Beschädigungen belaufen sich auf etwa 750,-EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr. 06105 4006-0 entgegen.

Rüsselsheim: Autoalarmanlage stört Nachtruhe/Anwohner schlägt auf Fahrzeug ein

Weil ihn offenbar eine über einen längeren Zeitraum immer wieder aufheulende Alarmanlage eines auf einem Parkdeck in der Robert-Bunsen-Straße geparkten Fahrzeugs störte, griff ein 44 Jahre alter Anwohner in der Nacht zum Dienstag (29.06.), gegen 1.15 Uhr, kurzerhand zum Hammer.

Die alarmierte Polizeistreife stellte anschließend fest, dass der Mann gezielt mit dem Hammer auf das Auto einschlug. Mit Erfolg. Durch die Schläge verstummte die Alarmanlage. Am geparkten Fahrzeug entstand allerdings ein Schaden von rund 500 Euro. Ein Atemalkoholest bei dem 44-Jährigen zeigte 1,7 Promille an und weil der seines Schlafes beraubte Mann weiterhin aufgebracht war, musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.