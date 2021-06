Exhibitionist vor Geschäft in Hochheim

Hofheim (ots) – Obszönes Verhalten in der Öffentlichkeit, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 28.06.2021, gegen 15:00 Uhr

(jn)Eine 36-jährige Frau aus Hochheim hat der Flörsheimer Polizei am Montagnachmittag einen Fall von Exhibitionismus gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Gegen 15:00 Uhr sei sie mit ihren zwei Kindern unterwegs gewesen, als sie auf den etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann aufmerksam wurde. Dieser saß vor einem Discounter in der Frankfurter Straße im Bereich der Fahrradständer und soll unter seiner Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. In diesem Zusammenhang habe sich der Unbekannte gegenüber der Geschädigten, die an dem Mann vorbeiging, in einer obszönen Art und Weise geäußert. Als die Polizei am Tatort eintraf, fehlte von dem Täter jede Spur. Er soll recht dick gewesen sein und sehr kurze, stoppelige Haare gehabt haben.

Die Kriminalpolizei in Hofheim wird die Ermittlungen übernehmen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.