Von Unbekanntem angegriffen,

Wiesbaden-Mitte, Schulberg, 28.06.2021, 20.40 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde ein 14-jähriger Jugendlicher auf dem Spielplatz in der

Straße „Schulberg“ von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Nach Angaben

des Geschädigten hielt er sich gegen 20.40 Uhr auf dem Spielplatz auf, als ein

älterer Junge erschienen sei und ihn plötzlich ohne ersichtlichen Grund in den

Schwitzkasten genommen habe. Nach dem Angriff habe der etwa 16 Jahre alte,

kräftige sowie ca. 1,80 Meter große Täter, welcher mit einem schwarzen Oberteil,

einer blauen Hose sowie einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet gewesen sein

soll, dann die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu

setzen.

Streit eskaliert und führt zu größerem Polizeieinsatz, Wiesbaden, Kastel,

Steinern Straße, Montag, 28.06.2021, 13:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag mündete ein Streit in der Steinern Straße in Kastel, bei

dem ein 37-Jähriger beleidigt und bedroht wurde, in einen größeren

Polizeieinsatz. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten der 37-Jährige sowie ein

42-Jähriger welche beide die Steinern Straße bewohnen in einem Hauseingang

aneinander woraufhin ein lautstarker Streit entfachte. Der 37-Jährige habe die

Flucht ergriffen und sei von seinem Nachbarn verfolgt und beleidigt worden. Die

Polizei begab sich umgehend mit mehreren Streifen zum Tatort da Zeugen auch

Hieb- und Stichwaffen gesehen haben wollten. Im Rahmen der Fahndung konnte der

42 Jahre alte Anwohner in seiner Wohnung angetroffen und widerstandslos

festgenommen werden. Der Mann wurde daraufhin zum 2. Polizeirevier in Wiesbaden

gebracht wo er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Gegen ihn

wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0611-345 2240 mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Einbrecher schlagen zu,

Wiesbaden, Adolfsallee, Freitag, 25.06.2021, bis Montag 28.06.2021

(fh)Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in der Wiesbadener

Innenstadt in eine Firma ein und entkamen anschließend mit ihrer Beute. Nach

ersten Erkenntnissen begaben sich die Eindringlinge über einen Balkon in das, in

der Adolfsallee gelegene, Firmengebäude und entwendeten dort aus verschiedenen

Räumen eine Armbanduhr, zwei Mobiltelefone, mehrere Armbänder sowie eine EC-,

und vier Bankkarten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0

mit der zuständigen Kriminalpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Handwerkerfahrzeug angegangen,

Wiesbaden, Biebrich, Karawankenstraße, Samstag, 26.06.2021, 18:00 Uhr bis

Montag, 28.06.2021, 06:10 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist in Biebrich ein

Peugeot Boxer von unbekannten Tätern angegangen und Werkzeug im Wert von

mehreren Hundert Euro entwendet worden. Der weiße Pkw parkte in der

Karawankenstraße, als die Autoknacker das Fahrzeug gewaltsam öffneten und aus

dem Innenraum mehrere Werkzeugkoffer – vornehmlich mit Elektrowerkzeug –

entwendeten.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611

/ 345 – 0.

Mehrere Seitenspiegel abgetreten,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, Nacht zum Dienstag, 29.06.2021

(jn)Ein Fall von Vandalismus ereignete sich in der zurückliegenden Nacht in der

Frankfurter Straße in Wiesbaden. Ersten Ermittlungen zufolge waren zwischen

00:00 Uhr und 04:50 Uhr unbekannte Täter in dem Bereich unterwegs, welche ihre

überschüssige Energie an mehreren geparkten Pkw ausließen. Bislang wurden vier

Fahrzeuge der Hersteller BMW, Hyundai und Audi entdeckt, bei denen die

Seitenspiegel abgetreten oder abgerissen worden waren. Der entstandene

Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Ob es noch

weitere Geschädigte gibt, ist bisher unklar. Hinweise zu den Tätern liegen nicht

vor.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte beim 1. Wiesbadener Polizeirevier unter

der Telefonnummer 0611 / 345 2140.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Enkeltrick misslingt,

Idstein, Montag, 28.06.2021, 12:00 Uhr

(fh) Gestern Mittag vereitelte eine aufgeweckte 83-jährige Idsteinerin einen

vermeintlichen Betrugsversuch, bei dem sie von ihrem angeblichen Enkel

kontaktiert wurde, welcher sich in einer finanziellen Notlage befinden würde.

Der Mann gab an, er sei aktuell vor Gericht und müsse eine Rate in Höhe von

20.000 bis 25.000 Euro aufbringen. Da er nicht über die finanziellen Mittel

verfüge, benötige er Hilfe. Die aufmerksame Dame entlarvte den Betrugsversuch

und beendete das Gespräch. Im Anschluss wurde korrekterweise die Polizei in

Idstein über die Betrugsmasche informiert. Die zuständige Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen. Um nicht Opfer des Enkeltricks zu

werden, gilt es sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und

die anschließende Übergabe hoher Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane

Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein. Darüber hinaus wird in den

meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Bekannten

oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Verschlossenes Auto angegangen

Eltville, Kiliansring, Samstag, 26.06.2021, 17:50 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Bereits am frühen Samstagabend drang im Bereich der Parkplätze am

Kiliansring in Eltville ein unbekannter Dieb gewaltsam in ein Auto ein und stahl

dabei eine Brieftasche. Der graue Citrön eines Geisenheimers stand im Zeitraum

von 17:50 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz auf Höhe des

Kilianrings. Der Unbekannte brach unbemerkt in das Fahrzeug ein und entwendete

aus dem Fahrzeuginneren eine Brieftasche mit persönlichen Dokumenten. Durch den

75-jährigen Geschädigten wurde rund um sein Fahrzeug eine auffällige Person

wahrgenommen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Hierbei habe es

sich um einen circa 170 cm großen, schlanken Mann mit dunkelblonden Haaren

gehandelt. Dieser sei mit einer langen Hose und einem T-Shirt bekleidet gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Fahrrad aus Vorgarten gestohlen,

Taunusstein, Hahn, Ludwig-Schauß-Straße, Samstag, 26.06.2021, 20:00 Uhr bis

21:40 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstagabends stahlen Langfinger in Taunusstein, Hahn zwischen

20:00 Uhr und 21:40 Uhr ein Mountainbike im Wert von circa 400 Euro aus einem

Vorgarten in der Ludwig-Schauß-Straße. Bei dem Zweirad des 17 Jahre alten

Geschädigten handelt es sich um ein schwarzrotes Mountainbike der Marke

Rockrider. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0614) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfall im Gegenverkehr,

Geisenheim, Johannisberg, Grund, Montag, 28.06.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich in Geisenheim-Johannisberg ein Verkehrsunfall,

bei dem ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug mit einem entgegenkommenden

Linienbus zusammenstieß. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Geisenheimer mit

seinem Mitsubishi Pajero die Straße „Grund“ aus Richtung Geisenheim in Richtung

Marienthal gefahren und aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr

geraten. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden

Linienbus. Die Beteiligten blieben beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.