Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.06.2021, gegen 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße, in 67433 Neustadt/W. mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Hierdurch wurde die Fensterscheibe zwar beschädigt, ging jedoch nicht zu Bruch, weshalb nichts entwendet wurde. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte/n der/die unbekannte/n Täter nicht mehr festgestellt werden. Durch den Eigentümer des Geschäfts wird der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zur oben genannten Zeit Ungewöhnliches bemerkt haben oder Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

Neustadt: Kein Führerschein, Drogen, Auto weg…

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die routinemäßige Kontrolle eines Opels am Dienstag (21. Juni) um 8 Uhr auf der B39 (Gem. Neustadt/W.) endete für den Fahrer mit mehreren Anzeigen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich der 39-Jährige, der kein Unbekannter für die Polizei Haßloch ist,verantworten. Neben einer Blutprobe wurde auch die Sicherstellung seines Autos angeordnet. Weil er schon mehrfach ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, prüft die Polizei, ob der Wagen eingezogen werden kann.

