Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: In Pension eingebrochen

Kriminelle sind zwischen Freitag (12 Uhr) und Montag (12.15 Uhr) in eine Pension in der Usinger Straße eingestiegen. In einem Büro brachen sie unter anderem einen Tresor auf und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Radsatz gestohlen

Auf Pflastersteinen abgestellt fanden am Freitagmorgen Mitarbeiter eines Autohändlers in der Bad Nauheimer Feldbergstraße einen weißen Mercedes. Diebe hatten das Fahrzeug in der vorangegangenen Nacht aufgebockt und den montierten Radsatz gestohlen. Aufgrund des Eigengewichts des Diebesgutes wurde zum Abtransport mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug genutzt. Die Polizei in Friedberg bittet mögliche Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag (24.6.) auf Freitag (25.6.) verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen waren, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Die demontierte Rad-Reifenkombination besitzt einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Büdingen: grauen Seat mit Beschädigungen gesucht

Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro an einer Grundstücksumfriedung verursachte am Montag vermutlich der Fahrer eines grauen Seat. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin. Zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr war noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrzeug gegen an einer Grundstücksausfahrt in der Straße „Am Reichenbach“ in Rinderbügen gegen einen Eisenpfosten gefahren, sodass auch dessen Fundament in Mitleidenschaft gezogen worden war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Schadenverursacher davon. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter 06042/96480. Die Ermittler fragen: Wo ist ein grauer Seat mit Beschädigungen mit frischen Beschädigungen im Bereich der vorderen oder hinteren Stoßstange aufgefallen?

Nidda: Alkoholisiert überschlagen – Zwei Verletzte

Knapp 2,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei dem Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, nachdem sich dieser am Montagabend auf der Landstraße zwischen Harb und Ulfa überschlagen hatte. Die beiden 24-jährigen Fahrzeuginsassen aus dem Wetteraukreis brachten Rettungskräfte verletzt in umliegende Krankenhäuser. Das mit den jungen Männern besetzte Auto war bisherigen Erkenntnissen nach gegen 21.30 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L3138 unterwegs gewesen, als der alkoholisierte Fahrer die Kontrolle verlor, der PKW von der Straße abkam und verunfallte. Der völlig demolierte Citroen musste abgeschleppt werden.

Bad Nauheim: Tür angeschlagen – Schaden hinterlassen

Auf dem Parkplatz an der Burgpforte – Ecke Friedrichstraße parkte eine Fahrzeugbesitzerin ihren grauen Hyundai am Sonntagabend zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr. Als die junge Frau schließlich zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer wohl beim Ein- oder Aussteigen eine Fahrzeugtür mit einigem Schwung gegen ihre Beifahrertür gestoßen- und ich dann aus dem Staub gemacht hatte. Nach ersten Schätzungen beträgt der hinterlassene Schaden etwa 1.000 Euro. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Schadenverursacher unter 06031/6010.

A5 bei Friedrichsdorf: Auffahrunfall am Montagnachmittag (Folgemeldung)

Am Montagnachmittag (28.6.21) ist es auf der A5 in Höhe Friedrichsdorf zu einem Auffahrunfall gekommen, in dessen Rahmen eine Person schwere Verletzungen erlitt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4954424) .

Bei dem verletzten LKW-Fahrer handelt es sich um einen 48-Jährigen Mann aus dem Main-Taunus-Kreis. Dieser war am Steuer eines Schwerlasttransportes auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, der verkehrsbedingt hatte abbremsen müssen. Dessen Fahrzeugführer, ein in Polen gemeldeter 47-Jähriger, kam mit dem Schrecken davon.

Nach einer anfänglichen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Norden floss der Verkehr anschließend über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Aufräumarbeiten waren gegen 19 Uhr abgeschlossen, sodass alle Fahrspuren wieder freigegeben werden konnten.