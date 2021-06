Unwetterschäden

Der Polizei im Werra-Meißner-Kreis wurden im Verlauf des gestrigen Abends/ der vergangenen Nacht einige Beeinträchtigungen durch Gewitter und Regen gemeldet.

Um 06:10 Uhr wurde heute Morgen ein Blitzeinschlag in einem Baum am Radweg zur B 27 in Höhe der Einmündung Werleshausen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Baum, der danach gefällt wurde.

Um 21:34 Uhr wurde gestern Abend gemeldet, dass die Witzenhäuser Straße in Velmeden erheblich unter Wasser stehen würde. Unter Beteiligung der Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Wasser nicht ablief, so dass der Gullydeckel freigelegt wurde, worauf sich die Situation entspannte und die Straße wieder befahrbar war. Eine weitere überflutete Straße wird, um 02:10 Uhr, aus Waldkappel-Bischhausen gemeldet. Betroffen war die B 7 in diesem Abschnitt, die nach Prüfung durch die Feuerwehr und den Beamten der Polizeistation Eschwege als „schwer befahrbar“ eingestuft wurde, worauf eine Rundfunkwarnmeldung für diesen Streckenabschnitt veranlasst wurde. Gegen 03:00 Uhr war die Bundesstraße weder frei befahrbar, so dass die Warnmeldung zurückgenommen werden konnte.

Weitere Beeinträchtigungen wurden durch herumliegende Äste gemeldet. Zwischen Albungen und Frankershausen (L3242) musste zudem ein teilweise auf der Fahrbahn liegender Baum von der Straßenmeisterei beseitigt werden.

Polizei Eschwege

Diebstahl von Kleinbus

Von dem Gelände eines Autohauses in der Straße „Westring“ in Eschwege wurde zwischen dem 28.06.21, 17:00 Uhr und heute Morgen, 07:30 Uhr ein weißer Renault Trafic (Kleinbus) mit dem amtlichen Kennzeichen „FD-E 1005“ entwendet. Unbekannte Täter öffneten das Auto auf noch unbekannte Weise und bewegten dieses durch eine Gasse zwischen weiteren zum Verkauf stehenden Fahrzeuge zur Straße „Westring“, bevor sie mit dem gestohlenen Fahrzueg davon fuhren. Der Schaden wird mit 20.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Kennzeichen gestohlen

In der Bahnhofstraße in Eschwege wurde am 28.06.21, zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-GR 165) eines Pkw Fiat abmontiert und gestohlen. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des tegut-Marktes geparkt. Schaden: 15 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief und von dem Fahrzeug frontal erfasst wurde. Die Fahrerin hielt an, konnte aber kein verletztes oder totes Tier feststellen. Am Pkw entstand Sachschaden an der Radkastenverkleidung.

versuchter Einbruch

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem versuchten Einbruch in die Räume des orthopädietechnischen Zentrums, Am Mühlenberg, in Hessisch Lichtenau. Über dem vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter an mehreren Fenstern sowie einer Tür, um in die Räume zu gelangen, wie am gestrigen Montagvormittag festgestellt wurde. Ein Eindringen gelang nicht, so dass es bei dem erwähnten Sachschaden blieb. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 75-Jähriger aus Witzenhausen wurde am gestrigen Vormittag mit seinem Pkw in der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Test mit ca. 0,8 Promille bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt. Den 75-jährigen erwartet nun eine Verkehrsstrafanzeige wegen Verstoß gegen das 0,5 Promille Gesetz.

Trick- und Taschendiebstähle

Im Lidl-Markt in Sontra ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Taschendiebstahl zum Nachteil einer 80-Jährigen aus Sontra. Diese war gegen 17:45 Uhr dort einkaufen und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr aus der Handtasche die Geldbörse samt Bargeld und Bankkarten entwendet. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

In Eschwege waren der oder die Diebe im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße unterwegs. Gegen 17:00 Uhr wurde gestern Nachmittag die Geldbörse einer 52-Jährigen aus Sontra gestohlen, die sie ebenfalls in der Handtasche verstaut hat. Die Tasche lag während des Einkaufs in einem Einkaufskorb, den sie für kurze Zeit abstellte. An der Kasse bemerkte sie dann den Diebstahl des Portmonees samt Bargeld, Scheckkarten und Ausweisen. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Die Polizei gibt hilfreiche Tipps gegen die Tricks von Taschendieben:

tatsächlich benötigen. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in

verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der

Verschlussseite zum Körper. Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre

Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen werden. Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon

gar nicht auf der Zahlungskarte). Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie

Goldkette gestohlen

Eine andere Form des Diebstahls zeigte gestern ein 13-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf an. Im Beisein seines Vaters gab er an, dass er am vergangenen Freitag, 25.06.21, um 07:00 Uhr, auf dem Zuweg zur Pestalozzischule im Wacholderweg in Eschwege von einem ihm unbekannten Jungen angesprochen wurde. Dieser bewunderte die Goldkette (Erbstück), die der 13-Jährige um den Hals trug und fragte, ob er sich diese mal anschauen dürfte. Da der 13-Jährige dies erlaubte begutachtete der Tatverdächtige die am Hals getragene Kette, öffnete dabei blitzschnell den Verschluss und lief mit der Kette davon. Der unbekannte tatverdächtige Junge kann wie folgt beschrieben werden: ca. 15/ 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß. Dunkle Haare, leicht dickliche Figur. Er hat ein nordafrikanisches Äußeres, sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einem Bayern-München-Trikot und einer langen grauen Hose. Dazu trug er noch ein weißes Käppi. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.