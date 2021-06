Schwarzfahrer mit drei Promille macht Ärger im ICE

Kassel (ots) – Nicht von seiner besten Seite zeigte sich gestern Abend (28.6.)

ein 46-Jähriger in einem ICE in Kassel-Wilhelmshöhe. Der Mann aus Estland wollte

sich offensichtlich der Fahrkartenkontrolle entziehen, indem er sich schlafend

stellte.

Zugbegleiterin ruft Bundespolizei

Zur Unterstützung verständigte die Zugbegleiterin die Kassler Bundespolizei.

Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Fahrgast zunächst regungslos. Erst

als ihm ein Bundespolizist in dessen Landessprache klarmachte, dass er ohne

Fahrkarte kein Zug fahren kann, öffnete er die Augen. Da er weder Bargeld, noch

Ausweispapiere vorweisen konnte, sollte er von der Weiterfahrt ausgeschlossen

werden. Freiwillig wollte der Mann nicht aussteigen. Als die Bundespolizisten

den 46-Jährigen am Arm ergriffen, leistete er heftigen Widerstand und klammerte

sich an seinem Sitzplatz fest.

Mit drei Promille unterwegs

Zudem versuchte er die Beamten mit Dritten zu verletzen, was ihm aber nicht

gelang. In Handschellen gefesselt musste der Schwarzfahrer die Bundespolizisten

zur Wache begleiten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund

drei Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren, unter

anderem wegen Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der

46-Jährige wieder frei.

„Polizeiladen on Tour“ in Nordhessen: Einbruch, Trickdiebstahl, Wachsamer Nachbar – wie man sich wirksam schützen kann

Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist im Sommer 2021 wieder in Nordhessen unterwegs und bietet vielerorts kostenlose Beratungen zu Themen wie dem Einbruchschutz an. Diesmal werden die Fachberaterinnen und Fachberater auch verstärkt auf Wochenmärkten zu finden sein und für die Fragen der Menschen in Nordhessen bereitstehen.

Termine und Standorte:

-> Mittwoch, 07. Juli 2021

von 10.00 bis 12.00 Uhr am Wochenmarkt in 34246 Vellmar,

Rathausplatz

-> Freitag, 16. Juli 2021

von 10.00 bis 12.00 Uhr am Wochenmarkt in 34233

Fuldatal-Ihringshausen, Am Rathaus

Fuldatal-Ihringshausen, Am Rathaus

-> Mittwoch, 21. Juli 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34560 Fritzlar,

Marktplatz

Marktplatz

-> Mittwoch, 28. Juli 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 37269 Eschwege,

Obermarkt/Rathausvorplatz

Obermarkt/Rathausvorplatz

-> Mittwoch, 04. August 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34454 Bad Arolsen, Am

Kirchplatz

Kirchplatz

-> Mittwoch, 11. August 2021

von 11.00 bis 14.00 Uhr am Mittwochswochenmarkt in 34497

Korbach, Professor-Bier-Straße

Korbach, Professor-Bier-Straße

-> Donnerstag, 19. August 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34212 Melsungen, Am

Markt

Markt

-> Freitag, 27. August 2021

von 09.30 bis 12.30 Uhr am Wochenmarkt in 34235 Hessisch

Lichtenau, Kirchplatz

Lichtenau, Kirchplatz

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizeilichen Beratungsstelle können Sie direkt vor Ort Ihre Fragen stellen.

Insbesondere werden wir auf die Sicherheit Ihrer Wohnung, Ihres Hauses oder Ihres Geschäftes eingehen.

Sie erhalten ganz konkrete und sinnvolle Tipps, um die „ungebetenen Gäste“ draußen vor der Tür zu belassen. Und sollten Sie uns Fragen zu aktuellen Präventionsthemen stellen, werden wir auch diese gerne beantworten.

Das Team des Polizeiladens freut sich auf Ihren Besuch.

Alle aktuellen Termine der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter https://k.polizei.hessen.de/804545152.

Zwei Männer nach verbotenen Ausrufen und Zeigen des Hitlergrußes in Bettenhausen festgenommen

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Montagabend, gegen 22 Uhr, nahmen Beamten des Polizeireviers Ost in der Erfurter Straße, am sogenannten „Bettenhäuser Dorfplatz“, zwei Männer fest, die dort verbotene, rechtsextreme Parolen gerufenen und den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Laut einem Zeugen hatten die beiden betrunkenen 29 und 35 Jahre alten Männer aus Kassel lauthals „Sieg Heil“ gerufen und eben auch den Hitlergruß gezeigt, woraufhin er die Polizei rief. Gegen die beiden Festgenommenen wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Da beide Männer offenkundig betrunken waren und sich gegenüber den Beamten aggressiv zeigten, endete der Abend für sie zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.