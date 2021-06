Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Bei einer Schlägerei in Melsungen wurde ein 14-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Montagmittag kam es im Bereich der Straße Am Kutschengraben nach anfänglich verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen. In deren Verlauf der 14-Jährige durch einen derzeit unbekannten Täter durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Da sich der Gesundheitszustand des 14-Jährigen im weiteren Verlauf verschlechterte, musste er in das Klinikum Kassel eingeliefert werden. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Morschen: Brand eines Wohnhauses nach Blitzeinschlag

Brand eines Wohnhauses Brandzeit: 29.06.2021, 14:00 Uhr Im Kalten Strauchweg in Morschen brennt aktuell ein Wohnhaus. Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten beschäftig. Vom Brand betroffen ist ein Holzhaus, bei welchem der Dachstuhl brennt. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Blitzeinschlag in den Dachstuhl für den Brand ursächlich.

Osthessen: Die Polizei-News

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Am Montag (28.06.), gegen 9:50 Uhr, befuhren eine 56-jährige Skoda-Fahrerin aus Petersberg sowie ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda die Pacelliallee in Fahrtrichtung Dipperzer Straße. Im Kreuzungsbereich ordneten sich beide Verkehrsteilnehmer nebeneinander auf den jeweiligen Linksabbieger-Fahrstreifen ein. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge an, um nebeneinander in die Dipperzer Straße einzubiegen. Hierbei scherte die 56-Jährige zu weit nach rechts aus, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Auf dem Beifahrersitz der 56-Jährigen saßen die 33-jährige Tochter und dahinter die 6-jährige Enkelin. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Motorradfahrer attackiert Radfahrer mit Kantholz

Alheim – Bereits am Sonntag (27.06.), gegen 18.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 68 zwischen Heinebach und Baumbach ein Vorfall zwischen einem 62-jährigen Motorradfahrer und einem 46-jährigen Radfahrer, beide aus der Gemeinde Alheim. Nachdem der Radfahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer mittels Gesten auf ein mögliches Fehlverhalten während eines Überholmanövers in Höhe der Ausflugsgaststätte „Alheimer Schlachtschiff“ hinwies, kehrte dieser um, holte den Radfahrer ein und forderte diesen unter Beleidigungen und Drohungen zum Anhalten auf. Da der Radfahrer seine Fahrt jedoch fortsetzte, fuhr der Motorradfahrer bis in Höhe eines Sägewerks, stellte sich dort mittig auf die abschüssige Fahrbahn und erwartete den Radfahrer nunmehr mit einem erhobenen Kantholz, um diesen zum Anhalten zu bewegen. Trotz lauter Aufforderung, sich von der Straße zu entfernen, blieb der Motorradfahrer stehen und versuchte schließlich, den Radfahrer durch einen Schlag mit dem Kantholz zu stoppen. Glücklicherweise verfehlte der Motorradfahrer den 46-jährigen Alheimer knapp, da dieser auf die Gegenfahrbahn auswich. Ein entgegenkommender Pkw hatte die Situation rechtzeitig erkannt und seine Fahrt verlangsamt, sodass das Ausweichmanöver des Radfahrers überhaupt erst gelingen konnte.

Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung und Nötigung gegen den 62-jährigen Alheimer eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Überholmanöver in Höhe des „Alheimer Schlachtschiffs“ sowie die Straßenblockade und den Schlag mit dem Kantholz in Richtung des Radfahrers beobachtet haben, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 937 – 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Rotenburg – In der Zeit zwischen Freitagabend (25.06.) und Samstagmittag (26.06.) hatte ein 38-jähriger Rotenburger seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Beethovenstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Auto durch Unbekannte an der Fahrertür beschädigt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Fahrradfahrer handeln könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra – Am Samstagvormittag (26.06.), gegen 11 Uhr, parkte ein 57-jähriger Bebraer seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Als er nach dem Einkaufen zurück zu seinem Fahrzeug kam, wurde er durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sein Fahrzeug durch ein einparkendes Auto beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen braunen Geländewagen der Marke „Mazda“ gehandelt haben. Der Fahrerzeugführer kann als männlich, circa 60 Jahre alt, mit grauen Haaren beschrieben werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf BAB 7 – LKW mit Anhänger kommt von Fahrbahn ab – Fahrzeugführer verletzt

BAB 7 Gemarkung Knüllwald

Am Montag, dem 28.06.2021, gg. 12.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West), km 353,000, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, ein Verkehrsunfall, an welchem ein LKW mit Anhänger beteiligt war.

Der 20-jährige, aus dem Landkreis Würzburg stammende, Fahrzeugführer des LKW befuhr den o. g. Autobahnabschnitt, auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dort befindlichen Wildschutzzaun. Das Fahrzeug kippte nach rechts um und kam im Grünstreifen liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Nach dem Verkehrsunfall war der rechte Fahrstreifen blockiert. Für die Bergungsmaßnahmen musste zeitweise, für die Dauer von ca. einer Stunde, auch der mittlere Fahrstreifen durch die hinzugezogene Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt werden. Etwa gg. 16.30 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder frei. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen wurden hier nicht bekannt.

Der Gesamtschaden an dem LKW mit Anhänger sowie den Einrichtungen der BAB wird auf über 40.000,- Euro geschätzt.

Neben der bereits erwähnten Rettungswagenbesatzung war vor Ort auch ein Notarzt eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Erstmeldung: Aktuell Einsatzmaßnahmen an Lauterbacher Schule

Lauterbach – Aktuell kommt es an einer Schule in der Straße „An der Wascherde“ zu Einsatzmaßnahmen.

Gegen 12 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Gebäudeinneren ein unbekannter reizender Stoff – möglicherweise Pfefferspray – verteilt hat und mehrere Personen über Augen- und Atemwegsprobleme klagen.

Polizei und Rettungskräfte sind bereits vor Ort und kümmern sich um die Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind bislang keine schwerwiegenden Verletzungen bekannt geworden.

Die genauen Hintergründe stehen derzeit noch nicht fest und sind Bestandteil der Ermittlungen. Es besteht derzeit jedoch keine Gefährdung mehr für weitere Personen.

Lauterbach – Am Montag (28.06.) kam es, gegen 12 Uhr, zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen an einer Schule in der Straße „An der Wascherde“.

Die Polizei hatte kurz zuvor die Meldung über den Austritt eines reizenden Stoffes im Gebäudeinneren erhalten.

Insgesamt 31 Personen, bei denen es sich nach vorliegenden Erkenntnissen um Schülerinnen und Schüler handelte, klagten über Augen- und Atemwegsprobleme und wurden noch vor Ort durch zwei Notärzte und mehrere Rettungsdienste versorgt. Fünf Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die genauen Hintergründe stehen derzeit noch nicht fest und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Auch können derzeit noch keine Angaben zu dem reizenden Stoff gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Köperverletzung aufgenommen, derzeit noch gegen unbekannt.

Im Schulgebäude besteht keine Gefahr durch reizende Stoffe mehr für Personen. Der Schulbetrieb wird, nach derzeitigem Kenntnisstand, am heutigen Tag wieder normal stattfinden.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Alsfeld – Im Bereich der Altenburger Straße, des Walkmühlenwegs und der Straße „Hinter der Mauer“ wurden in der Zeit von Freitagnacht (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) insgesamt neun Autos durch unbekannte Täter angegangen. Die Fahrzeuge wurden von den Unbekannten meist im Heckbereich und an einem Fahrzeug auch die gesamte Fahrerseite tief verkratzt. Der exakte Gesamtschaden ist aktuell noch nicht bekannt, jedoch in vierstelliger Höhe zu vermuten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Bebra – Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) die Zugangstür einer Arztpraxis in der Straße „Rathausmarkt“ aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Philippsthal – Unbekannte Langfinger entwendeten am Sonntagnachmittag (27.06.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, das amtliche Kennzeichen ROF-JM 300, samt Kennzeichenhalterung, eines weiß-blauen Krads der Marke TM Racing. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt geparkt auf einem privaten Hof in der Straße „Am Rain“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wurst aus Automat geklaut

Bebra – Aus einem Automaten in der Bismarckstraße stahlen offensichtlich hungrige Diebe am Montagmorgen (28.06.), in der Zeit zwischen 0:15 Uhr und 3:10 Uhr, mehrere Würste. Vermutlich griffen die Langfinger durch den Ausgabeschacht und entwendeten die Ware im Wert von circa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Fulda – Am Montagabend (28.06.), gegen 20:45 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelmarkt in der Rabanusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 15-jähriger aus Fulda sowie dessen 19-jähriger Begleiter wurden durch eine aus Richtung des Stadtschlosses kommende, mehrköpfige Personengruppe in ein Streitgespräch verwickelt und anschließend geschlagen. Die Aggressoren entfernten sich danach wieder in Richtung Stadtschloss. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Einer der Täter kann als männlich, etwa 18 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Basecap beschrieben werden. Zur Tatzeit führte er eine Bauchtasche mit sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda – Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) in ein umzäuntes Baustellengelände in der Fuchsstraße ein. Durch Öffnen des Bauzauns gelangten die Täter auf das Gelände, von welchem sie zwei Paletten mit insgesamt 18 Eimern Abdichtmittel im Wert von circa 2.900 Euro entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de