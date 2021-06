Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Erneuter Starkregen über Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.06.2021 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 war Bad Dürkheim erneut von den Auswirkungen von Starkregen betroffen. In dieser Zeit gingen bei der Polizei in Bad Dürkheim unzählige Notrufe bezüglich Hochwasser, vollgelaufener Keller oder Gefahrenstellen im Straßenverkehr ein. Unter anderem kam es zu einem Bankalarm in Weisenheim am Sand, durch eindringendes Regenwasser über das Dach des Gebäudes. Weiterhin waren auf der B271 zwischen der Abfahrt Fronhof und Mannheimer Straße durch den Starkregen Steine und Geröll auf die Fahrbahn gespült worden. Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

Bad Dürkheim: Transporter beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im kurzen Zeitraum von 28.06.2021 05:25 Uhr bis 05:30 Uhr wurde ein im Hausener Weg in Bad Dürkheim abgestellter VW Crafter beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des VW war zu diesem Zeitpunkt gerade dabei Pakete auszuliefern. Am Außenspiegel und im hinteren Bereich der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zeugin beobachtet Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.06.2021 gegen 09:00 Uhr wurde ein in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim abgestelltes Taxi beschädigt. Der Fahrer eines Audi A6 beschädigte beim Ausparken die Fahrzeugfront des ordnungsgemäß geparkten Taxis und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Taxifahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Apotheke um Medikamente für einen Kunden zu besorgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Diese informierte unverzüglich den Taxifahrer und anschließend die Polizei. Sie konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Auf Parkplatz Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.06.2021 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein in der Philipp Fauth Straße auf dem Kundenparkplatz einer Bank in Bad Dürkheim abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kotflügel und am Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Taschendiebe unterwegs

Haßloch (ots) – Gleich drei Mal haben Taschendiebe am Dienstagvormittag (28 Juni, 10:45 – 11:30 Uhr) in Einkaufsmärkten Geldbörsen aus Handtaschen entwendet. Kameras zeichneten in einem Drogeriemarkt zwei 25-30 Jahre alte Frauen auf, als sie in eine Handtasche griffen, die unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen stand. Zuvor kam es in zwei Discountern zu weiteren Taten, bei denen insgesamt 230 Euro erbeutet wurden. Wenig später versuchten die Täter mit einer entwendeten Girokarte Geld an einem Automaten abzuheben, was scheiterte. Die Polizei ermittelt, ob evtl. ein Zusammenhang besteht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Unwetter im Leiningerland

Leiningerland – 28.06.2021, 18:45 Uhr (ots) – Vom gestrigen Starkregen im Leiningerland war hauptsächlich der östliche Bereich betroffen. Zwischen Großkarlbach und Gerolsheim war die Fahrbahn der L 520 zwar überflutet, musste aber nicht abgesperrt werden. Nach unserem Kenntnisstand hatten die Feuerwehren mehrere Einsätze in privaten Haushalten, weil die Keller unter Wasser standen. Die L 453 musste gegen 20:00 Uhr zwischen Dirmstein und Obersülzen gesperrt werden, da die Felder keinen Regen mehr aufnehmen konnten. Wasser und Schlamm standen förmlich auf der Straße.

Grünstadt: Widerstand gegen Polizeibeamte – 25-Jähriger muss in Polizeigewahrsam

Grünstadt, Schlesingerstraße – 28.06.2021, 19:25 Uhr (ots) – Anwohner informierten die Polizei, über eine Ruhestörung durch Musik aus der Wohnung eines 25-Jährigen in der Schlesingerstraße. Dieser würde auch rumschreien. Eine Nachbarin hatte der junge Mann übel beleidigt und ihr den Mittelfinger gezeigt. Auf Ansprache durch die Beamten verhielt sich der Störer zunächst kooperativ, er war deutlich alkoholisiert (lt. Test über 2,5 Promille). Nur 40 Minuten später hatte sich die Situation in der Schlesingerstraße wieder verschärft, der 25-Jährige gab keine Ruhe. Er verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv. Gegen die Gewahrsamnahme und Fesselung setze er sich zur Wehr, indem er sich sperrte und versuchte sich aus den Haltegriffen zu winden. Auch leistete er später gegen die Blutentnahme auf der Dienststelle Widerstand.

Grünstadt: Rabiater Autofahrer an Zebrastreifen

Grünstadt, Daimlerstraße – 28.06.2021, 16:25 Uhr (ots) – Ein 71-Jähriger PKW-Fahrer aus Offstein verhielt sich gestern Nachmittag auf dem Gelände eines Supermarktes ausgesprochen rabiat. Nach Zeugenaussagen soll er auf einen jungen Mann und dessen Freundin, die auf dem Zebrastreifen zum Eingang des Supermarktes gingen, mit aufheulendem Motor zugefahren sein. Der junge Mann sprang zur Seite, wurde aber am Hosenbein „erwischt“, ohne verletzt zu werden. Der 71-Jährige soll dann ausgestiegen und verbal aggressiv auf das Pärchen los gegangen sein. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne das Eintreffen der Polizei abzuwarten.

Grünstadt: Verbot der Durchfahrt

Grünstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt führten am 29.06.2021 erneut Kontrollstellen mit Schwerpunkt auf Durchfahrtsverbote durch. Auf dem rege benutzen Wirtschaftsweg zwischen Obersülzer Straße und Schlachthofstraße wurden hierbei insgesamt 23 PKW-Führer dabei ertappt, wie sie verbotswidriger Weise gegen das aktuell geltende Durchfahrtsverbot verstießen. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Grünstadt (ots) – Bei der Polizeiinspektion Grünstadt erschien am Morgen des 29.06.2021 ein 24-jähriger Mann mit seinem E-Scooter. An diesem war auch das geforderte Versicherungskennzeichen angebracht. Den Beamten fiel jedoch auf, dass dieses abgelaufen war, sodass für den E-Scooter für das Jahr 2021 kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Der Mann beteuerte, dass der E-Scooter ein Geschenk gewesen sei und dass er nicht gewusst habe, dass dieser versichert werden müsse. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Meckenheim, Niederkirchen: Bremsmanöver verursacht hohen Schaden

Meckenheim / Niederkirchen (ots) – Ein verendeter Hase auf der K9 zwischen Meckenheim und Niederkirchen verleitete einen BMW-Fahrer am Dienstagmorgen (28. Juni, 9:15 Uhr) zu einem heftigen Bremsmanöver. Der Fahrer eines Nissan konnte wegen zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr in das Heck des BMW und verletzte sich dabei leicht. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf 8.500,- Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):