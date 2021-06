Dillenburg-Manderbach: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern der vermeintlichen Diebe! Diebe unterwegs – Diebe unterwegs / Fahrräder geklaut

Nach einem Diebstahl von hochwertigen E-Bikes im Mai 2021, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei Dillenburg sucht nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden vermeintlichen Dieben und fragt:

Wem sind die beiden Personen auf den Bildern bekannt? Wer kann Hinweise zu den beiden Personen geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Es folgt die ursprüngliche Pressemeldung vom 20.05.2021

Anwohner aus Manderbach machten die Dillenburger Polizei heute in den frühen Morgenstunden (20.05.2021) auf verdächtige Personen aufmerksam. Mindestens zwei Männer betraten im Morgengrauen Vorgärten und Grundstücke, um sich offensichtlich nach lohnender Beute umzuschauen. Zudem meldeten sich Zeugen, die in diesem Zusammenhang das Öffnen und Zuschlagen einer Schiebetür hörten. Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Diebe mit einem Transporter unterwegs waren.

In der Straße „Kistenbach“ entdeckte ein Anwohner, dass in der Nacht von Mittwoch (19.05.2021) auf Donnerstag (20.05.2021) zwei E-Bikes aus einem Abstellraum auf seiner Garage gestohlen wurden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Beobachtungen in Manderbach mit dem Diebstahl der Fahrräder im Zusammenhang stehen.

Die beiden gestohlenen E-Mountainbikes sind von der Marke „Haibike“. Ein weißes Fully mit 29 Zoll Bereifung vom Typ „SDURO FullNine 7.0“ sowie ein schwarzes 28 Zoll-Bike vom Typ „SDURO HardSeven 3.5“.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wem sind die Männer in Manderbach und Frohnhausen heute in den frühen Morgenstunden noch aufgefallen? Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise zu einem Transporter mit Schiebetüren geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden gestohlenen E-Bikes machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

