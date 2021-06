Ludwigshafen: Austritt nitroser Gase

Ludwigshafen – Heute, 28. Juni 2021, kam es gegen 20.20 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen aufgrund einer Betriebsstörung zu einem Austritt nitroser Gase unter Bildung einer weithin sichtbaren braunen Abgasfahne. Der Austritt konnte vom Betrieb gestoppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Die BASF-Umweltmesswagen waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und stellten keine erhöhten Messwerte fest.

Nitrose Gase sind Stickoxide. Beim direkten Einatmen sind sie giftig. Sie sind ein Nebenprodukt, das auch bei jeder Verbrennung entsteht.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Aktualisierung 23:55 Uhr:

Im Nachgang der heutigen (28.06.2021) Betriebsstörung mit nachfolgendem Austritt nitroser Gase haben weitere Messungen der BASF-Umweltmesswagen und der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen weder innerhalb noch außerhalb des Werks erhöhte Messwerte festgestellt. Deshalb geht BASF davon aus, dass zu keiner Zeit eine Gefährdung für Mensch und Umwelt bestand.

Die Sicherheitseinrichtungen der betroffenen Anlage reagierten wie vorgesehen und die Gase wurde über einen Kamin abgeleitet. Der Austritt konnte innerhalb von etwa 45 Minuten gestoppt werden. Die weithin sichtbare Fahne zog in großer Höhe in nordöstliche Richtung ab und löste sich schnell auf. Bis in die Morgenstunden wird die Anlage kontrolliert abgefahren.

Information der Polizei: Gelbe Wolke zieht über Mannheim hinweg

Mannheim (ots) – Gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine gelbe Wolke über Mannheim. Nach Rücksprache mit der Berufsfeuerwehr Mannheim und den beteiligten Dienststellen in Rheinland-Pfalz, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es wurde folgender Sachverhalt bekannt: Durch den Austritt von Nitrosegasen, aus einer Anlage der BASF in Ludwigshafen, war eine gelbe Wolke in einer Höhe von ca. 300 Metern über die nördliche Mannheimer Stadtgrenze in Richtung Lampertheim und den hessischen Odenwald hinweggezogen. Nach Mitteilung der Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr konnte einen weiteren Austritt des Stoffes unterbinden.