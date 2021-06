Die Rückkehr ins Kino

Die Inzidenzzahlen sind niedrig, das Bedürfnis nach Kinokultur – unter strengen Corona-Regeln – ist groß. Eine Reihe Anbieter kündigen im Juni mir ihrem Open Air Programm die Rückkehr der Filme in den Kino-Saal an. Ab 1. Juli 2021 werden viele „Indoor Kinos“ in der Region wiedereröffnen. Ein Überblick und Ausblick über bestehende und kommende Orte der Vorführungen.

„Filmfrühling/Filmkunst Open Air“ in der Rehhütte in Limbugerhof (noch bis 4. Juli)

Die Macher des Filmfrühlings in Limburgerhof sind dieselben wie die des seit vielen Jahren stattfindenden „Festivals des Deutschen Films“, dass im Spätsommer auf der Parkinsel in Ludwigshafen gastiert. Die Organisatoren haben also eine Menge Erfahrung. Entsprechend reibungslos verlief die Premiere des dreieinhalb Wochen langen „Filmfrühling“ in Limburgerhof. Der beschauliche Ort in der Pfalz stand damit das allererste Mal im Fokus der Kinofans der Region. Die BASF stellte dafür das Gelände der Rehhütte zur Verfügung, eine Art agrarnostalgischer Sehnsuchtsort mit plätschernden Bach, Fachwerkgebäuden und Blumengebinden, weit entfernt von jeglicher Glyphosphat-Diskussion. Die Abgeschiedenheit ist allerdings auch ein kleines Minus des „Filmfrühling“: Wer nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommt, muss mit dem Auto nach Limburgerhof fahren. Und obwohl die Veranstaltung „Filmkunst“ im Namen trägt, wurden alle nicht-deutschsprachigen Filme (außer eines Musikfilms) in der deutschen Synchronfassung gezeigt. Dabei ist Publikum durchaus fähig, Untertitel zu lesen. Zum Publikumshit entwickelte sich mit „Faking Bullshit“ dann auch ein original deutschsprachiger Film.

„Picknick Kino“ Karlsruhe-Durlach auf dem alten Friedhof

Das „Picknick Kino“ auf dem alten Friedhof Karlsruhe-Durlach ist der direkte Nachfolger Autokinos, das auf dem Messplatz der Fächerstadt Premiere feierte und später auf den gegenüber liegenden Parkplatz eines Möbelhauses umzog. Die Organisatoren sind Menschen vom Kammertheater Karlsruhe. Grabsteine gibt es dort keine mehr, dafür eine LED- und auch eine aufblasbare Projektionsleinwand, die nach Einbruch der Dunkelheit genutzt wird. Da der Filmton nur über ausgegebene Kopfhörer zu empfangen ist, kann man das Gelände ganz offen gestalten, was eine ausgesprochene lockere Atmosphäre erzeugt. Leider verirren sich zu später Stunde auch ein paar Besoffene auf den nahe gelegenen Spielplatz und grölen lauter als das, was über die Kopfhörer kommt. Im Programm tummeln sich sehr viel Mainstreamfilme minderer Qualität – es gilt, die Perlen im Angebot zu finden und zu nutzen. Das „Picknick Kino“ auf dem alten Friedhof Karlsruhe-Durlach läuft noch mindestens bis zum 11. Juli, vielleicht auch noch länger.

Kein Open Air im Hemsbach und Umgebung

Trotz vollmundiger Ankündigungen aus dem „Modernen Theater Weinheim“ bzw. dem Kino „Brennessel“ in Hemsbach ist es weder auf der Wachenburg noch auf der Bergstraße zu Open Air Kino-Vorstellungen gekommen – schade.

Doppelprogramm draußen und drinnen des Heidelberger Karlstorkinos

Das Karlstorkino in Heidelberg war das erste Kino der Region, das wieder seine Pforten öffnete – dafür schonmal ein dickes Lob. Es startete gleich ab dem 16. Juni mit einem tollen Open Air Programm (Filmtage des Mittelmeers) direkt am Kino und im Hof des Völkerkundemuseums. Neu aufgelegt ist auch wieder das „Midnight Madness“-Filmprogramm, das bereits 2020 viele Zuschauer begeisterte.

Die übrigen „Innen-Kinos“, um sie mal so zu nennen, starten fast alle am Donnerstag, den 1. Juli. Die Luxor-Kette mit ihren Standorten in Heidelberg, Walldorf, Schwetzingen und Bensheim und Nidderau hüllt sich dabei in Schweigen, was den Inhalt des Programms betrifft, das trifft auch für das kleine „Olympia“-Kino in Leutershausen und die Karlsruher „Kinemathek“ zu, beide Lichtspielhäuser wollen offenbar erst nach dem 1. Juli wieder Filme zeigen. Vorbildhaft ist die „Schauburg“ in der Fächerstadt, die ihr prall gefülltes Programm sehr früh online stellten. So oder so: Es kommen wieder Filme im Kino und damit kehrt ein wichtiges Stück Kultur in die Region zurück.