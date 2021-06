Kreis Bergstraße

Gorxheimertal: Betrüger bestellen Pakete/Polizei sensibilisiert Anwohner

Gorxheimertal (ots) – Die Kriminalpolizei bearbeitet derzeit mehrere Fälle von

Betrügereien mit unberechtigt bestellen Paketen in der Gemeinde Gorxheimertal.

Die Ermittler des Heppenheimer Betrugskommissariats K 23 gehen nach derzeitigem

Ermittlungsstand davon aus, dass Unbekannte dort unberechtigt Warenbestellungen

aufgeben. Ziel der Täter ist es, die unter einem falschen Namen und der

dazugehörigen Adresse bestellte Sendung beim Boten abzufangen. Die Delikte

bleiben so vorerst oft unbemerkt und werden erst später, bei Erhalt der

Rechnung, von den Geschädigten angezeigt. Gelingt das Abfangen durch die

Kriminellen nicht, erhalten die Anwohner die Sendungen, die sie nicht bestellt

hatten. Zudem wurde teils festgestellt, dass in diesem Zusammenhang Briefkästen

und Klingelschilder mit falschen Namen überklebt wurden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Nehmen Sie keine Paketsendungen an,

die Sie nicht bestellt haben, sondern lassen Sie alles direkt an den Absender

zurücksenden. Prüfen Sie zudem, ob Ihr Briefkasten mit einem falschen Namen

überklebt wurde.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 23) bittet Personen, die hierzu

sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise ebenfalls von

Paketbetrügereien betroffen wurden, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei

den Beamten zu melden.

Fürth: Einbruch in Freibad/Zeugen gesucht

Fürth (ots) – Das Freibad in der Krumbacher Straße geriet in der Nacht zum

Samstag (26.06.), vermutlich in der Zeit zwischen 4.00 und 4.30 Uhr, in das

Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt auf das Gelände und

hebelten anschließend eine Tür zum Funktionsgebäude auf. Die ungebetenen

Besucher ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen zwei Pokale mitgehen,

bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Einhausen: 69 „Sachen“ zu schnell/Zwei Monate Fahrverbot drohen

Einhausen (ots) – Am Freitag (25.06), wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion

des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 47, zwischen 13.20 und

17.15 Uhr, abermals eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal

erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h. Ausnahme: Lastwagen über

7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Von 4192 gemessenen Fahrzeugen, waren 800 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon

wurden 627 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h zu

flott unterwegs, festgestellt.

173 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung ziehen

nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. 22 Fahrzeugführer mit

über 40 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 149 km/h. Ihn erwarten zwei

Monate Fahrverbot, 440 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 48 Lastwagen zu schnell. Der schnellste

Brummifahrer fuhr 86 km/h und muss mit 95 Euro Bußgeld und einem Punkt im

Verkehrszentralregister rechnen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Rimbach (ots) – Am Freitag, den 25.06.2021, zwischen 12:15 Uhr und 12:50 Uhr

ereignete sich auf dem Parkplatz beim Drogeriemarkt Rossmann (Staatsstraße

38-40) in Rimbach oder von 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Haywoodplatz in

Rimbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen der Parkplätze und beschädigte einen

geparkten PKW am Fahrzeugheck. Anhand des Schadensbildes wird vermutet, dass es

sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Der

unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der

Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der

Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Gekipptes Fenster lockt Dieb an / Rucksack entwendet

Darmstadt (ots) – Ein Rucksack mit Wertgegenständen ist am frühen Samstagmorgen

(26.6.) in das Visier von einem noch unbekannten Dieb geraten. Gegen 5 Uhr hatte

der Kriminelle das gekippte Fenster einer Wohnung im Mozartweg genutzt, in den

Wohnraum gegriffen und sich den in Fensternähe abgestellten Rucksack geschnappt.

Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist

mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Brennendes Auto in Tiefgarage vom Luisencenter ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan / Citytunnel und Luisencenter temporär gesperrt

Darmstadt (ots) – Eine Rauchentwicklung ausgehend von einem brennenden Auto in

der Tiefgarage des Luisencenters in der Wilhelminenstraße hat am Montag (28.6.)

die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Für die Dauer der

erforderlichen Löschmaßnahmen wurde der Citytunnel gesperrt und das Luisencenter

temporär geräumt. Nach ersten Erkenntnissen war ein weißer Renault Megan auf dem

Parkdeck in Brand geraten, wobei ein technischer Defekt als mögliche Ursache

nicht ausgeschlossen werden kann. Mit der weiteren Klärung dieser Umstände ist

das Kommissariat 10 betraut. Benachbarte Fahrzeuge wurden nach derzeitigen

Ermittlungen nicht in Mitleidenschaft gezogen und zudem wurde glücklicherweise

niemand verletzt. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt und gegen 13.30 Uhr

die Zufahrten zur Tiefgarage sowie das Einkaufsgebäude für den Publikumsverkehr

wieder freigegeben.

Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt / Polizei nimmt drei Tatverdächtige bei versuchten Diebstahl fest

Darmstadt (ots) – Drei 35, 43 und 46 Jahre alte Männer werden sich nach ihrer

vorläufigen Festnahme am Sonntagmittag (27.6.) wegen des Verdachts des

versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten müssen. Zeugen waren gegen

12 Uhr auf das Trio aufmerksam geworden und hatten umgehen die Polizei

verständigt, nachdem sich die Männer auf verdächtige Art und Weise an einem

Elektroschrottcontainer in der Rheinstraße, Ecke Am Kellerweg zu schaffen

gemacht hatten. Mit einer Eisenstange hatten sie bereits den Container

aufgebrochen und bei dem Versuch, elektrische Geräte herauszufischen, wurden sie

von der alarmierten Streife auf frischer Tat ertappt. Ihr anschließender

Fluchtversuch blieb ohne Erfolg. Noch vor Ort klickten die Handschellen und alle

drei Männer mussten mit zur Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein

Strafverfahren eingeleitet. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe

von 1500 Euro wurde das Trio wieder entlassen.

Darmstadt: Zeugen nach Diebstahl aus Auto gesucht

Darmstadt (ots) – Auf Wertsachen, zurückgelassen in einem in der Weyprechtstraße

geparkten weißen Mini hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag

(26.-27.6.) abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem Innenraum

und entwendeten unter anderem eine Tasche und Geld. Mit ihrer Beute traten sie

die Flucht an. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist mit den weiteren

Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Rucksack und Laptop aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannt Täter die Scheibe eines in der

Flotowstraße geparkten schwarzen BMW eingeschlagen und sich daraus einen

schnappten, hat die Kriminalpolizei in

Darmstadt (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Samstagmorgen

(26.6.) gegen 8.30 Uhr waren die Spuren der Täter sowie der Schaden entdeckt und

daraufhin die Polizei verständigt worden. Wieweit die Tatzeit zurückreicht, ist

derzeit noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang

aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Polizeibeamten unter

der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Foto kursiert in Chatgruppen / Kriminalpolizei sucht nach wichtigen Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

Pfungstadt (ots) – Das Foto eines bislang noch unbekannten Mannes kursierte in

den vergangenen Tagen in Chatgruppen und hat am Montag (28.6.) die Polizei auf

den Plan gerufen. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht

jetzt nach Zeugen und gibt wichtige Verhaltenshinweise.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei in Pfungstadt über das kursierende Foto

informiert. Auf diesem ist ein Mann mit blonden schulterlangen Haaren zu sehen,

der ein bauchfreies schwarzes Shirt und eine grün-schwarze kurze Hose trägt.

Sein Alter wurde auf circa 40 Jahre geschätzt.

Laut Bild-Unterschrift soll er Kinder im Raum Pfungstadt angesprochen haben.

Sachverhalte oder Meldungen, die hiermit im Zusammenhang stehen könnten, lagen

dem zuständigen Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach jetzigem Stand noch

nicht vor.

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit die Hintergründe des besagten

Vorfalls. In diesem Zusammenhang bitten sie Zeugen, die Hinweise zur

Örtlichkeit, zum Aufnahmezeitpunkt, zur Herkunft der Aufnahme und dem genauen

Sachverhalt geben können, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Wir nehmen den Sachverhalt ernst und prüfen derzeit die Hintergründe! Wir bitten

aber dennoch, auf private Fahndungen in sozialen Medien dringend zu verzichten,

da sie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten und erheblich in

die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person greifen.

Eppertshausen: 38 Cannabispflanzen sichergestellt / Ordnungshüter decken illegalen Anbau auf

Eppertshausen (ots) – In der Wohnung eines 54-jährigen Tatverdächtigen, stellten

Beamte der Polizeistation Dieburg am Samstagmittag (26.6.) bei einer

Durchsuchung unter anderem 38 Cannabispflanzen sicher.

Durch Zeugenhinweise erhärtete sich der Verdacht, dass der 54-jährige

Tatverdächtige in seiner Wohnung illegal Drogen anbauen soll. In diesem

Zusammenhang erwirkten die Ordnungshüter einen Beschluss zur

Wohnungsdurchsuchung bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Bei dieser wurden die Beamtinnen und Beamten von einem Diensthund unterstützt.

Hierbei konnten unter anderem 38 Cannabispflanzen und mehrere Aufzuchtutensilien

aufgespürt und sichergestellt werden.

Der 54-jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Groß-Umstadt: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Groß-Umstadt (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle führten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmorgen (28.06.), in

der Zeit zwischen 5.00 und 9.00 Uhr, auf der Bundesstraße 45 durch. Die

Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft und es gilt dort eine

Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Von 988 angemessenen Fahrzeugen waren 94 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon

wurden 82 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20

Stundenkilometer zu schnell, festgestellt.

Außerdem wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße im Anzeigenbereich, ab 21 km/h

Geschwindigkeitsüberschreitung, registriert. Diese Fahrer müssen zusätzlich zum

Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen.

Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 118 km/h gemessen. Dem Autofahrer drohen

nun ein einmonatiges Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und 2 Punkte im

Verkehrszentralregister.

Groß-Gerau

Gernsheim: Polizei nimmt mutmaßlichen Baustellendieb fest

Eine Spaziergängerin fand am späten Donnerstagabend (24.06.) im Bereich der Bahnlinie in Verlängerung der Darmstädter Straße einen Werkzeugkoffer mit neuwertigem Kernbohrgerät und verständigte die Polizei.

Eine daraufhin sofort entsandte Streife der Polizeistation Gernsheim stoppte anschließend in der Nähe einer dortigen Baustelle den Fahrer eines Kastenwagens. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug des 29 Jahre alten Mannes weiteres spezielles und neuwertiges Bohrmaschinenzubehör.

Der 29-Jährige konnte für die Gegenstände keinerlei Eigentumsnachweis vorlegen und machte zur Herkunft der Gegenstände auch keine plausiblen Angaben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Werkzeug von einer nahegelegenen Baustelle stammen. Zudem zeigte der Kontrollierte Anzeichen, die auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Rahmen von Durchsuchungen fanden die Ordnunsghüter im Fahrzeug sowie in seiner Wohnung insgesamt rund 70 Gramm Marihuana und Amphetamin.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Rüsselsheim/Raunheim: Kontrollen durch Zivilfahnder/Drogen sichergestellt

Zivile Fahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten von Freitagnachmittag (25.06.) bis in die Nacht zum Samstag (26.06.), unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Rüsselsheim und Raunheim mit dem Fokus auf Drogenkriminalität zahlreiche Personen. Überprüft wurden hierbei neben der Innenstadt auch Parkanlagen und Schulen. Bei vier kontrollierten Männern wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana gefunden. Sie erwarten nun jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Gegen 21.00 Uhr fiel den Fahndern vor einem Einkaufsmarkt „Am Stdatzentrum“ in Raunheim ein 22 Jahre alter Mann auf, der nachdem er die Ordnunshüter erblickte, sofort das Weite suchte. Auf der Flucht warf er insgesamt über 30 Gramm Marihuana und Haschisch weg. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Ginsheim-Gustavsburg: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen/Zeugen gesucht

Ein 32 Jahre alter Mann parkte am Freitagmittag (25.06.), in der Zeit zwischen 13.20 und 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Landstraße.

Als er zu seinem Firmenfahrzeug mit offener Pritsche zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwei auf der Ladefläche gelagerte Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1200 Euro entwendete.

Laut Zeugenhinweisen könnte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Fahrradfahrer handeln. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Er trug eine dunkle Basecap und war dunkel gekleidet. Bei seinem Rad soll es sich um ein altes Herrenrad handeln.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kelsterbach: Polizei, Ordnungsamt und Naturschutzbehörde kontrollieren am Mönchwaldsee/Über 60 Verstöße-Parkchaos verhindert

Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau führten am Samstag und Sonntag (26./27.06.) im Bereich des Landschaftsschutzgebiets Mönchwaldsee umfangreiche Kontrollen durch und nahmen hierbei insbesondere die Uferbereiche in den Fokus. Unterstützt wurden die Ordnungshüter von Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde und dem Ordnunsgamt der Stadt Kelsterbach.

Wegen Betreten der Uferbereiche, Befahren des Sees mit einem Boot und Baden wurden über 60 Verfahren wegen der Ordnunsgwidrigkeiten eingeleitet. Den Betroffenen drohen nun Bußgelder zwischen 150 und 600 Euro. Weiterhin wurden von den Kontrolleuren zahllose Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern rund um den See geführt.

Durch das Ordnungsamt wurden die am See ankommenden Personen direkt an den Parkplätzen angesprochen, Parkverstöße sanktioniert und zudem zwei Fahrzeuge abgeschleppt. Ein Verkehrschaos konnte so verhindert werden.

Weiterhin wurden bei einer Person wenige Gramm Haschisch gefunden und ein weiterer Kontrollierter gab gegenüber den Polizisten falsche Personalien an. Die Polizei erstattete entsprechende Anzeigen.

Gernsheim: Jugendliche werfen Schrauben auf Züge/Bahnverkehr muss gesperrt werden

Von einem aufmerksamen Zeugen wurden am Sonntagmorgen (27.06.), gegen 6.45 Uhr, zwei Jugendliche gemeldet, die von der Bahnüberführung im Bereich der Pfungstädter Straße Gegenstände auf durchfahrende Züge warfen.

Beim Erblicken der alarmierten Polizei flüchtete das Duo zunächst zu Fuß in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Wegen erneut guter Hinweise von Zeugen konnten die 13 und 15 Jahre alten Jungen anschließend von den Ordnungshütern im Bereich des Lärmschutzwalls an der Bundesstraße 44 vorläufig festgenommen werden.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, bedienten sich die Jugendlichen auf der wegen Sanierungsarbeiten eingerichteten Baustelle der Überführung an dort gelagerten Schrauben und Muttern und benutzten diese anschließend als Wurfgegenstände. Während des Einsatzes musste der Bahnverkehr für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Ein Schaden entstand nach erster Einschätzung nicht.

Die Polizei erstattete Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und informierte die Eltern der beiden Jugendlichen

Odenwaldkreis

Erbach: Kriminelle hatten es auf Starkstromkabel abgesehen

Auf ein Starkstromkabel im Wert von rund 3.000 Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes abgesehen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (26.06.) und 10.30 Uhr am darauffolgenden Montag (28.06.) verschafften sich die Kriminellen Zugang zu einer Baustelle in der Dresdener Straße. Hier entwendeten sie das circa 15 Meter lange Kabel, das zu einem dort aufgestellten Kran gehörte. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.