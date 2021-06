Haftbefehl vollstreckt

Zellertal – Am Sonntag gg. Mittag wird der Polizei Kirchheimbolanden mitgeteilt, dass sich auf der Brücke über der B 47 in Höhe Zellertal Personen befinden, die sich auffällig verhalten würden. Bei Überprüfung stellen die Beamten fest, dass gegen einen 48-jährigen ein Haftbefehl besteht. Der Mann wird festgenommen und in eine Haftanstalt eingeliefert.

Im Streit Haare ausgerissen

Kirchheimbolanden – Bereits am 24.06.21 kam es in Kirchheimbolanden zum Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde der eine zunächst von seinem Kontrahenten videografiert, was diesem überhaupt nicht passte. Der Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde, gipfelte letztendlich darin, dass der Videografierte seinem Kontrahenten einen Haarbüschel ausriss. Anzeige wegen Körperverletzung wird durch die Polizei vorgelegt.