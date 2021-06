Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt – Am Sonntag dem 27.06.2021, zwischen 0 Uhr und 13:45 Uhr,

ereignete sich in der Wilhelmiterstraße auf Höhe der Hausnummer 10 eine

Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

In dem beschriebenen Zeitraum wurde der am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw

vermutlich durch ein anderes Auto massiv im Frontbereich beschädigt. Der oder

die unbekannte Fahrer:in verließ die Unfallstelle jedoch ohne sich um den

verursachten Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/65-4210 oder per Mail

pimainz2@polizei.rlp.de in Kontakt zu setzen.

Auffahrunfall mit leichtverletztem Mitfahrer – Zeuge gesucht

Mainz – Montag, 28.06.2021, 07:57 Uhr

Am heutigen Montagmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei beteiligten

Pkw im Mombacher-Kreisverkehr, bei dem ein 72-jähriger Taxigast leicht verletzt

wurde. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander im

Mombacher-Kreisverkehr auf einer Fahrspur und wollten diesen in Richtung

Rheinstraße verlassen. Da sich ein Fahrradfahrer dem dortigen Fußgängerüberweg

näherte, bremste die vorausfahrende 49-Jährige ihren Pkw ab. In der Folge kam es

zum Auffahren des dahinter befindlichen Taxis und eines weiteren Pkw. Bei dem

Verkehrsunfall wurde lediglich der 72-jährige Mitfahrer des Taxis leicht

verletzt. Die 49-Jährige, der 37-jährige Taxifahrer und der weitere beteiligte

34-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Da sich der Fahrradfahrer bei der

Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei nicht mehr vor Ort befand, wird dieser

nun gebeten sich als möglicher wichtiger Zeuge bei der Polizeiinspektion Mainz 2

unter der Telefonnummer 06131/65-4210 zu melden.

Obstdiebstähle von Süßkirschen

Mainz-Drais / Mainz-Finthen – Am vergangenen Wochenende kam es in den

Obstplantagen rund um die Stadtteile Drais und Finthen zu mehreren

Obstdiebstählen. In einem Fall wurden in Drais durch unbekannte Täter rund 70

Kirschbäume vollständig abgeerntet und hierbei auch die Triebe der Bäume

beschädigt, wodurch die Ernte im nächsten Jahr geringer ausfallen wird.

Ebenfalls in Drais konnten durch den Besitzer der Obstplantage 3 Personen dabei

erwischt werden, wie sie insgesamt bereits über 90kg Süßkirschen gestohlen und

in ihr mitgebrachtes Fahrzeug geladen hatten. Daneben wurden zwei Strafanzeigen

wegen Obstdiebstahls von Mengen im einstelligen Kilogrammbereich gefertigt.

Hier der Hinweis der Polizei, dass auch das Pflücken einer vermeintlich geringen

Menge Obst in der Summe einen nicht unerheblichen Schaden für die betroffenen

Obstbauern darstellt und eine Anzeige wegen Diebstahls nach sich zieht.

Verletzung nach Schuss aus Luftdruckwaffe

Mainz-Finthen – Am Sonntagnachmittag wird ein Mann im Stadtteil Finthen

auf offener Straße vom Projektil einer Luftdruckwaffe getroffen und verletzt.

Der 45Jährige befand sich gegen 16:45 Uhr mit Freunden am Ende des Wendehammers

der Hausnummern 343 – 355 im Sertoriusring, als er unvermittelt von dem

Projektil einer Luftdruckwaffe am Hals getroffen wurde. Durch den Schuss erlitt

er eine ca. 1cm große oberflächliche Hautverletzung. Ob der Mann versehentlich

oder gezielt von dem Projektil getroffen wurde, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3

unter der Tel.: 06131/65-4310 entgegen.

Mit fast 2,8 Promille über die Autobahn

Alzey – Fast 2,8 Promille Atemalkoholkonzentration wies ein 40-jähriger

PKW-Fahrer auf, den Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

26.06.2021 gegen 17:15 Uhr meldeten. Den Mitteilern war auf der A 63 ein PKW

aufgefallen, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Eine Streife der

Autobahnstation konnte das Fahrzeug, das inzwischen am Autobahnkreuz Alzey auf

die A 61 gewechselt hatte, dann auch antreffen und an der Anschlussstelle Alzey

von der Autobahn ableiten. Für den 40-Jährigen war die Weiterfahrt natürlich

beendet und er musste mit zur Blutprobe. Ihm drohen nun ein Strafverfahren und

der Verlust der Fahrerlaubnis.

Zeugenaufruf: Autokorso auf der BAB 60 / 63

BAB 60 / BAB 63 – Am Sonntag wurde der Polizei gegen 18:35 Uhr ein

Autokorso mit mehreren Fahrzeugen gemeldet. Dieser befuhr die BAB 60 in

Fahrtrichtung Hessen und wechselte am AK Mainz-Süd auf die BAB 63 in

Fahrtrichtung Alzey.

Durch den Autokorso kam es zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Verkehrsteilnehmer

wurden ausgebremst und am Überholen gehindert. Des Weiteren konnte beobachtet

werden, wie einzelne Fahrzeuginsassen des Autokorsos mit dem Oberkörper aus dem

Fahrzeug hingen.

Der Autokorso wurde schließlich an der Anschlussstelle Wörrstadt von der Polizei

gestoppt und kontrolliert.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem

Autokorso und deren Fahrverhalten machen können, sich unter der 06132-950.0 auf

der Dienststelle zu melden.

Trunkenheit im Verkehr II

Bingen, 27.06., Mainzer Straße, 18:50 Uhr. Der Polizei wurde eine gestürzte Fahrradfahrerin gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten mithilfe von Augenzeugen fest, dass die 58-Jährige (an ihrem Geburtstag) den Bürgersteig entgegen der Fahrtrichtung befahren hatte, als sie urplötzlich stürzte. Ein Rettungswagen wurde gerufen, es konnten aber keine Verletzungen festgestellt werden. Sie hatte nach eigenen Angaben zuvor 3 Bier konsumiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Sie wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen, Beuchergasse, 27.06., 12:00-14:50 Uhr. Ein Anrufer meldete eine alkoholisierte Frau, die ihren PKW abgestellt hatte und nun weiter zu Fuß laufe. Die Beamten trafen den Mitteiler und die Beschuldigte an. Bei der Frau war starker Atemalkohol wahrnehmbar, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Sie gab an, den Alkohol erst nach der Fahrt konsumiert zu haben. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.