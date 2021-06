Worms – Dienstfahrzeug der Stadt beschädigt

Worms – Am Samstag, 0:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein Dienstfahrzeug der

Stadtverwaltung Worms in der Prinz-Carl-Anlage durch unbekannten Täter

beschädigt. Auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude des Kontroll- und

Vollzugsdienstes wurde die Folierung des VW-Caddy mit einem spitzen Gegenstand

an mehreren Stellen zerkratzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert

Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten

sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Mit Schnittverletzungen in Unfallklinik

Worms – Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr wurde die Polizei nach

Worms-Pfeddersheim gerufen, da auf der Straße Schreie zu hören waren. In der

Enzinger Straße konnte ein 25-jähriger Mann angetroffen werden, der aus einer

Schnittwunde am Unterarm blutete. Ebenso hatte er Verletzungen an Kopf und Fuß.

Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Klinikum gebracht und in der Folge

in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verlegt. Wie durch den angetroffenen

29-jährigen Begleiter mitgeteilt wurde, habe man sich zuvor auf einer

Feierlichkeit auf seinem privaten Gartengrundstück befunden. Wie und durch wen

es zu den Verletzungen kam ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung.

Worms – Polizei beendet Streitigkeiten im Nordend

Worms – Gestern Abend, gegen 19:50 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten

ins Wormser Nordend gerufen. Zahlreiche Mitteilungen gingen ein, dass eine

Person bewaffnet sei. In der Erlenstraße hatten sich bei Eintreffen der

Polizeistreifen rund 100 Personen eingefunden. Ein Gerangel zwischen mehreren

Personen wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden, wobei ein 37-jähiger

Wormser offenbar einen dunklen Gegenstand hinter seinem Rücken zu verbergen

versuchte. Erst nach mehrfacher Aufforderung legte er einen Teleskopschlagstock

ab. Weiter führte er ein Tierabwehrspray mit sich, welches ebenso sichergestellt

wurde. Auslöser für die angespannte Situation sei gewesen, dass eine 21-Jährige

versehentlich über den Hund eines 31-Jährigen fiel. Der Hundehalter habe darüber

wütend reagiert und infolge des lautstarken Streits seien immer mehr Personen

hinzugeeilt. Insgesamt sei niemand verletzt worden, auch der Hund blieb

unversehrt. 22 Polizeikräfte waren im Einsatz.

Alzey – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Sonntag kam es auf der B271 zwischen Alzey und Flomborn gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dem später geschädigten Verkehrsteilnehmer kommt auf seiner Fahrspur plötzlich ein anderer PKW entgegen, reflexartig weicht er nach links, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, aus und gerät dabei von der Fahrbahn ab. Das unfallverursachende Fahrzeug fährt links in den Grünstreifen, überfährt dort einen Begrenzungspfahl, lenkt zurück auf die Fahrbahn und entfernt sich von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Alzey. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbergrauen oder dunkelgrauen älteren Opel Vectra Kombi C-Ausführung, aus dem Bereich Alzey. Auffallend sei eine deutlich hellere Farbe der Heckklappe, diese sei silberfarben bzw. bläulich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-2509 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.