Germersheim – Roller in Queich und Baggersee

Gestern Mittag wurde der Polizei Germersheim gemeldet, dass ein Motorroller bei der Rudolf-v-Habsburg-Straße in der Queich liegen würde. Zusammen mit der Feuerwehr konnte der Roller aus dem Wasser geborgen werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Roller zuvor vor einem Wohnanwesen in der Jahnstraße und wurde dort durch bislang unbekannte Täter entwendet. Kurz später ging eine erneute Mitteilung ein. Dieses Mal würde sich ein Motorroller im Sondernheimer Baggersees befinden. Auch dieser Roller wurde zusammen mit der Feuerwehr geborgen. Der Eigentümer dieses Fahrzeugs hatte seinen Roller letzte Woche bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Glücklicherweise wurden in beiden Fällen die Gewässer nicht durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden

Germersheim – gleich zwei getunte Fahrzeuge

Am vergangenen Wochenende nahmen Germersheimer Polizisten bei ihrer Streifenfahrt durch das Stadtgebiet getunte Fahrzeuge ins Visier. Zunächst stoppten sie einen auffällig tiefergelegten Kombi. Bei dem geänderten Fahrwerk ergaben sich keine Beanstandungen, dafür hatte der Fahrer die vorderen Seitenscheiben verbotenerweise mit Tönungsfolie beklebt. Er entfernte die Folie noch im Beisein der Beamten und bezahlte eine entsprechende Ordnungswidrigkeit. In der Bergstraße kam der Polizei dann ein Fahrzeug mit einem extrem hellen Abblendlicht entgegen. Hier wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der Fahrer kurzerhand die älteren Scheinwerfer durch eine nicht erlaubte LED Beleuchtung ersetzte. Dadurch war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Auch auf ihn kommt ein entsprechendes Bußgeld zu.