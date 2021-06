Wer hat die Reifen zerstochen?

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Friedrich-Karl-Straße etwas beobachtet haben. Hier wurde gegen 3 Uhr ein Pkw mutwillig beschädigt: Unbekannte Täter zerstachen beide Vorderreifen.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er zunächst ein lautes Zischen auf der Straße gehört hatte und beim Nachschauen zwei Personen sah, die wegrannten. Eine Beschreibung der beiden konnte der Mann leider nicht abgeben.

Wie sich herausstellte, waren an einem geparkten Fahrzeug zwei Reifen platt; sie wiesen Beschädigungen auf, die durch einen scharfkantigen Gegenstand verursacht worden sein dürften. Der Zeuge war sich sicher, dass das Geräusch, das er gehörte hatte, im Zusammenhang mit den platten Reifen steht.

Weitere Hinweise zu Beobachtungen und/oder den wegrennenden Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Wer hat die Reifen zerstochen?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag

auf Samstag in der Friedrich-Karl-Straße etwas beobachtet haben. Hier wurde

gegen 3 Uhr ein Pkw mutwillig beschädigt: Unbekannte Täter zerstachen beide

Vorderreifen.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er zunächst ein lautes Zischen auf

der Straße gehört hatte und beim Nachschauen zwei Personen sah, die wegrannten.

Eine Beschreibung der beiden konnte der Mann leider nicht abgeben.

Wie sich herausstellte, waren an einem geparkten Fahrzeug zwei Reifen platt; sie

wiesen Beschädigungen auf, die durch einen scharfkantigen Gegenstand verursacht

worden sein dürften. Der Zeuge war sich sicher, dass das Geräusch, das er

gehörte hatte, im Zusammenhang mit den platten Reifen steht.

Weitere Hinweise zu Beobachtungen und/oder den wegrennenden Personen nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Betrunkener Rollerfahrer leistet Widerstand

Kaiserslautern – Strafrechtliche Konsequenzen hat für einen 24-Jährigen

Mann eine Fahrt mit einem E-Scooter in der Nacht zu Sonntag. Gegen ihn wird

sowohl wegen Trunkenheit im Verkehr als auch wegen Widerstands gegen

Polizeibeamte ermittelt.

Der junge Mann mit seinem Elektroroller war einer Polizeistreife gegen halb 5 in

der Fruchthallstraße aufgefallen und zwecks Kontrolle angehalten worden. Weil er

offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zum Alcotest gebeten – das

Gerät zeigte einen Wert von 1,76 Promille an.

Als ihm daraufhin erklärt wurde, dass er mit zur Dienststelle kommen und eine

Blutprobe abgeben muss, weigerte sich der 24-Jährige. Bei den notwendigen

Maßnahmen, um ihn zum Streifenwagen zu bringen, leistete er Widerstand. Verletzt

wurde zum Glück niemand. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Randalierende Jugendliche

Kaiserslautern – Eine Gruppe randalierender Jugendlicher ist der Polizei

am Freitagabend aus der Glockenstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen halb

8 mit, dass die Gruppe Baustellenschilder herumschleudere und Passanten

anpöbele.

Eine Streife rückte aus und konnte eine Gruppe, auf die die Beschreibung passte,

an der Ecke Richard-Wagner-Straße/Logenstraße ausfindig machen. Es handelte sich

um fünf Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Einer von ihnen, ein 15-Jähriger,

machte einen alkoholisierten Eindruck und verhielt sich aggressiv.

Unterdessen ging durch einen weiteren Zeugen der Hinweis ein, dass der

15-Jährige unterwegs einen anderen jungen Mann getreten habe. Das Opfer war

ebenfalls alkoholisiert und zeigte kein Interesse an einem Strafantrag.

Während vier der Jugendlichen einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen

erhielten, musste der mutmaßliche Täter für weitere Maßnahmen mit zur

Dienststelle kommen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,18

Promille. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rote Ventilkappen gefallen Dieben

Kaiserslautern – Bereits zum zweiten Mal ist ein Anwohner der Merkurstraße

Opfer von Dieben geworden. Abgesehen hatten es die Täter auch in diesem Fall auf

die roten Ventilkappen seines Autos.

Am Sonntagabend beobachtete der 26-Jährige kurz vor 20 Uhr zwei Kinder (oder

Jugendliche), die sich an seinem Pkw zu schaffen machten. Er verständigte

daraufhin die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung

konnten die Tatverdächtigen nirgends mehr gesichtet werden.

Ob es sich um die gleichen Täter handelt wie beim ersten Diebstahl, ist unklar.

Die Ermittlungen dauern an. |cri

Missverständnis oder versuchter Diebstahl?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Handelt es sich um ein Missverständnis

oder einen versuchten Diebstahl? Diese Frage versucht die Polizei in Weilerbach

zu klären.

Drei Jugendliche wurden hier am Sonntagabend dabei erwischt, als sie einen

Motorroller „mitnehmen“ wollten. Ein aufmerksamer Zeuge, der das Trio beim

Wegschieben des Rollers beobachtete und wusste, wem der Roller gehört, sprach

die Jungen an. Die drei Jugendlichen stellten daraufhin den Roller wieder

zurück, entschuldigten sich und liefen zu Fuß davon.

Der Halter des Fahrzeugs nahm den Roller wenig später unter die Lupe und stellte

eine Beschädigung am Rückspiegel fest, die seiner Meinung nach vor der Aktion

noch nicht da war. Er fuhr daraufhin den Jungen hinterher und stellte sie zur

Rede. Sie gaben an, dass sie den Roller für „Sperrmüll“ hielten, ihn aber sofort

wieder zurückgestellt hätten, als sie angesprochen wurden. Einen Schaden hätten

sie nicht verursacht.

Die Polizei wurde hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären. Die Ermittlungen

laufen… |cri

Ladendieb hat Messer in der Tasche

Kaiserslautern – Weil er in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt wurde

und dabei auch noch zwei Messer in den Taschen hatte, wird gegen einen Mann aus

dem Stadtgebiet wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Der bereits amtsbekannte

39-Jährige war am Samstagvormittag dem Hausdetektiv eines Einkaufsmarktes in der

Zollamtstraße aufgefallen. Dieser hatte beobachtet, wie der Täter zwei Dosen

eines alkoholischen Getränks einsteckte und an der Kasse vorbeischmuggelte, ohne

dafür zu bezahlen. Er sprach den Dieb deshalb nach dem Kassenbereich an und bat

ihn, ihm ins Büro zu folgen. Ein Messer, das der 39-Jährige in seiner

Hosentasche hatte, wurde am Info-Schalter hinterlegt.

Im Büro angekommen, zog der Mann allerdings ein weiteres Messer aus seiner

Tasche, hantierte damit herum und warf es schließlich dem Hausdetektiv vor die

Füße, so dass es im Boden stecken blieb.

Die Polizei wurde hinzugezogen und die beiden Messer sichergestellt. Weil der

39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zunächst zum Atemtest gebeten –

Ergebnis: 1,6 Promille. Daraufhin musste der Mann mit zur Dienststelle kommen,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

28-Jähriger mit Drogen erwischt

Kaiserslautern – Zum wiederholten Mal ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Sonntag mit Drogen erwischt worden. Der 28-Jährige geriet am Vormittag im

westlichen Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle. Bei der Durchsuchung seiner

Sachen kam eine Plombe zum Vorschein, in der sich eine kleine Menge Amphetamin

befand.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren gegen

den Mann eingeleitet. Angaben zur Herkunft des Rauschgifts machte der 28-Jährige

nicht. |cri

Hilgardring wegen Unfall gesperrt

Kaiserslautern – Wegen eines Unfalls war am Samstagvormittag der

Hilgardring zweitweise gesperrt. Beim Linksabbiegen in die Winterstraße

kollidierte ein 36-jähirger Autofahrer mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden

56-Jährigen. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An den

Autos lief Betriebsflüssigkeit aus. Die Feuerwehr war mit einem Spezialfahrzeug

im Einsatz, um die Straße von den Betriebsstoffen zu reinigen. Bis die

beschädigten Autos abtransportiert und die Fahrbahn wieder sauber war, sperrte

die Polizei die Straße. Den Unfallschaden schätzen die Beamten auf mindestens

9.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. |erf

Polizeieinsatz wegen Karaoke-Abend

Kaiserslautern – Der Gesang zweier Freundinnen hat am späten Sonntagabend

im Stadtgebiet für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Eine Anwohnerin fühlte

sich kurz vor 23 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört. Sie informierte die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei Freundinnen bei geöffneten

Wohnungsfenstern Karaoke sangen. Die einsichtigen Frauen wurden zur Ruhe

ermahnt. |erf