Edenkoben – Kollision mit Bordstein

Aus Unachtsamkeit kollidierte am Samstagnachmittag (26.06.2021, 16 Uhr) in der Luitpoldstraße ein 51 Jahre alter Mountainbike-Fahrer mit dem Bordstein, kam ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog er sich neben diversen Abschürfungen eine Fraktur am linken Schlüsselbein zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Bike entstand leichter Sachschaden.

Einbruch in Kita

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag, 27.06.2021, zu Montag, 28.06.2021, in die Kita Am Turmplatz in Essingen ein. Nachdem die Unbekannten eine Eingangstür an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Kita vergeblich nach Wertsachen. Zudem richteten sie durch Beschädigungen an Türen hohen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schlägerei zwischen mehreren Personen in Shisha-Bar

In den frühen Morgenstunden des 27.06.2021 kam es gegen 01:00 Uhr in einer Shisha-Bar im Stadtgebiet von Bad Bergzabern zu einer Schlägerei zwischen etwa 40 Personen. Dabei erlitten die Beteiligten nur leichte Verletzungen. Gegen einen Beteiligten musste die Polizei den Taser einsetzen, um diesen von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Gleisweiler – 30-Jährige verliert Kontrolle über ihr Pedelec

Gegen 15.30 Uhr stürzte gestern (27.06.2021) eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Weinstraße, weil sie bergab die Kontrolle über ihr Pedelec verlor, ins Schlingern kam und sich dabei an der Schulter, am Knie sowie im Kopfbereich schwer verletzte. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden. Einen Helm trug sie nicht. Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die Polizei appelliert: Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Edesheim – Einbruch in Kindertagesstätte

In die Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“ In den Hinterwiesen sind Unbekannte übers Wochenende (Tatzeit: 26.06, 12 Uhr bis 28.06.2021, 08.30 Uhr) über ein Fenster eingebrochen. Im Innern wurden verschiedene Räumlichkeiten sowie das Büro der Kindergartenleitung brachial aufgebrochen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Die Täter verursachten einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Birkweiler – Bahnschranke beschädigt

Am Donnerstag, den 24.06.21, fuhr eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem blauen PKW auf den Bahnübergang bei Siebeldingen-Birkweiler. Beim Schließen der Bahnschranke wurde ihr Fahrzeug so unter der Schranke eingeklemmt, dass sie nicht mehr vor- oder zurückfahren konnte. Andere Personen halfen sodann der Fahrerin, die Schranke hochzudrücken, so dass der PKW den geschlossenen Bahnübergang verlassen konnte. Durch diesen Zwischenfall kam zu Verspätungen im Zugverkehr. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben und bittet diese, sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 zu melden.

Großniedesheim – Versuchter Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von 26.06.2021, 14.00 Uhr, bis 27.06.2021, 07.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in der Hauptstraße. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Eingangstür aufgehebelt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.