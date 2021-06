Unfall verursacht und abgehauen

Am 26.06.2021 erschien ein 47-Jähriger bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und meldete eine Verkehrsunfallflucht. Er sei gegen 10:30 Uhr die Bliesstraße in Richtung Damaschkestraße entlanggefahren, als ihm ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegenkommen sei. Der 47-jährige hatte daraufhin ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei sei er mit seinem Auto gegen einen niedrigen Poller gefahren. Sein Auto sei hierdurch beschädigt worden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Fahrerin oder der Fahrer des ihm entgegenkommenden Autos fuhr einfach weiter. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Weitere Angaben konnte der 47-Jährige nicht machen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet deswegen Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Unfall in der Leuschnerstraße

An der Kreuzung Leuschnerstraße/Liebigstraße kollidierten am Sonntag (27.06.2021, 15 Uhr) zwei Autos. Beide Unfallbeteiligten, eine 36-Jährige und ein 20-Jähriger, wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

10.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls am 27.06.2021, gegen 11:15 Uhr, in der Saarlandstraße. Eine 45-Jährige war an einer roten Ampel auf einen 67-jährgen Motorradfahrer aufgefahren. Dieser stürzte in der Folge des Zusammenstoßes. Er wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.