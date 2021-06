Mannheim-Neckarstadt: Mann tritt gegen geparktes Auto

Mannheim-Neckarstad (ots) – Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 9

und 17.45 Uhr, mit Barfußschuhen gegen die Beifahrerseite eines Mercedes-Benz

SLK mit Heidelberger Kennzeichen getreten. Der Wagen war ordnungsgemäß in der

Dammstraße in Mannheim-Neckarstadt im Bereich der Einmündung zum Alten Meßplatz

geparkt. Der Kotflügel hinten rechts und die Beifahrertür sind eingedellt. Der

Schaden beträgt rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt

nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Telefon 0621/3301-0.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht mit schwer verletztem Fahrradfahrer – Zeugen dringend gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wurde ein

60-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Mann war zwischen 15 Uhr und 17 Uhr mit dem Fahrrad von Leimen zum

Rheinausee nach Mannheim unterwegs. Auf dem Weg dorthin nahm ihm, vermutlich im

Bereich Schwetzingen, ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt. Beim Ausweichen

kam der 60-Jährige zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei bekam er

offensichtlich den Lenker in den Bauch und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn

auf. Der Radfahrer setzte seinen Weg zunächst fort und gelangte auch an den See,

wo er auf Bekannte traf. Diese bemerkten seine Verletzungen und brachten ihn

umgehend nach Hause. Da sich sein Zustand immer weiter verschlechterte,

verständigte die Ehefrau des Verunfallten den Rettungsdienst und die Polizei.

Der 60-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über dessen

Verletzungen und seinen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen

vor.

Da die genaue Unfallörtlichkeit und der Unfallhergang derzeit noch unklar sind,

sucht die Polizei Zeugen, die auf einen Zusammenstoß zwischen einem

Fahrradfahrer und einem Pkw, vermutlich im Bereich Schwetzingen, aufmerksam

geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Vogelstang (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am Montagmorgen ein

Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt. Der

56-jährige Radfahrer überquerte gegen 7.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle

„Vogelstang-Center“ an der Fußgängerquerung die Gleise der Straßenbahn. Dabei

wurde er von einem ebenfalls dort verkehrenden Linienbus erfasst und stürzte zu

Boden. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu. Er

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte

ist sein Zustand ernst. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann keinen

Fahrradhelm getragen.

Die Fahrerin des Busses kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Fahrgäste des Busses kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

Der Busverkehr auf der betroffenen Linie war während der Unfallaufnahme bis ca.

8.30 Uhr unterbrochen.

Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der Verkehrspolizei

Mannheim dauern an.