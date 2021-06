Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtiges Verhalten eines unbekannten Mannes verunsichert Kinder und deren Eltern – Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – In Eppelheim wurden in den vergangenen

Tagen Kinder im Grundschulalter von einem unbekannten Mann in verdächtiger Weise

angesprochen. Der Unbekannte bot am Freitag gegen 12:30 Uhr zwei Kindern im

Alter von 7-8 Jahren in der Karl-Metz-Straße an, sie könnten bei ihm im Auto

mitfahren. Das Mädchen und der Junge befanden sich auf dem Nachhauseweg von der

Schule. Beide Kinder reagierten vorbildlich. Sie nahmen das Angebot des

unbekannten Autofahrers nicht an, liefen direkt nach Hause und informierten

sofort ihre Eltern über das Erlebte. Im Austausch mit anderen Eltern erfuhren

sie von weiteren Vorfällen, bei denen Kinder in dieser Weise von einem

Unbekannten in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule und am Spielplatz im Lerchenweg

aus einem Auto heraus angesprochen worden waren. Eine Zeugin habe außerdem am

vergangenen Freitag gegen 19:30 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Schule einen

Mann wahrgenommen, der ein Mädchen beobachtet habe. Dieser hätte sich aber von

der Örtlichkeit entfernt, nachdem er die Zeugin bemerkt hätte.

Der unbekannte Mann, der alleine in einem graublauen Auto saß, wurde

folgendermaßen beschrieben:

Ca. 50 bis 55 Jahre alt

(Halb-) Glatze mit kurzen hellgrauen Haaren beschrieben

Ca. 180 cm groß

Kräftig bis korpulent

westeuropäischer Phänotyp

Zum Zeitpunkt eines der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Ereignisses war er

mit einer kurzen, grauen Cargo-Hose und einem helles T-Shirt bekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können

und/oder Eltern, deren Kinder von ähnlich gelagerten Ereignissen zu Hause

berichteten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in

Verbindung zu setzen.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: alkoholisierte Brüder greifen Polizisten an – 20-Jähriger festgenommen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht auf Sonntag fiel den Beamten

des Polizeireviers Hockenheim zwei sichtlich alkoholisierte Männer auf, die

gegen 01:10 Uhr im Bereich der Karlsruher Straße zu Fuß unterwegs waren. Nachdem

einer der beiden alkoholbedingt auf die Fahrbahn stürzte, stoppten die

Polizisten den Streifwagen und kontrollierten die Männer. Der 20-Jährige, der

sich glücklicherweise nicht verletzt hatte, sowie sein 23-jähriger Bruder

zeigten allerdings wenig Verständnis für die Kontrollmaßnahme. Beide verhielten

sich sofort aggressiv gegenüber den Polizisten und beleidigten diese. Nachdem

die Personalien der Brüder feststanden und sich ihre Gemüter scheinbar wieder

beruhigt hatten, wurden die beiden Männer aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Was die Polizisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten, lediglich der

23-Jährige kam der Aufforderung nach. Sein jüngerer Bruder hingegen suchte das

nahegelegene Polizeirevier auf und beleidigte dort erneut Beamten. Auch nach

mehrfacher Aufforderung, die Räumlichkeiten zu verlassen, wollte der 20-Jährige

den Anweisungen keine Folge leisten. Die Polizisten, die den jungen Mann bereits

zuvor kontrolliert hatten, eilten ihren Kollegen zur Hilfe. Der 20-Jährige

schlug und trat daraufhin sofort in Richtung der Beamten. Drei Polizisten wurden

hierbei leicht verletzt. Der 20-Jährige, der sich durch das Sperren ebenfalls

leicht verletzte, wurde schließlich festgenommen. Nachdem ihm eine Blutprobe

entnommen wurde, musste der junge Mann die Nacht im polizeilichen Gewahrsam

verbringen. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Beleidigung, sondern

auch wegen Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Sein Bruder muss

ebenfalls mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche randalieren in Baumlehrpfad – Zeugen gesucht

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Unbekannter oder mehrere Unbekannte

haben am Freitag kurz nach 21.30 Uhr mehrere Schilder eines Baumlehrpfads der

Gemeinde Plankstadt beschädigt. Eine Zeugin beobachtete eine Gruppe

Jugendlicher, wie sie grölend den Lehrpfad entlangliefen und gegen die

Beschilderung traten. Haupttäter sei nach Angaben der Frau ein Jugendlicher, der

einen Pullover mit dem Aufdruck „Nasa“ trug. Bei der Kontrolle trafen die

Polizeibeamten am Ende des Baumlehrpfades in einer Schutzhütte einen

Jugendlichen an. Er gab an, von der Sachbeschädigung keine Kenntnis zu haben und

nannte die Namen der anderen Jugendlichen nicht, die seiner Aussage nach seit 17

Uhr bei der Schutzhütte Alkohol konsumiert hätten. Die Polizisten fanden dort

mehrere leere Bierflaschen, ein leerer Bierkasten und eine ungeöffnete Flasche

Wodka. Der Aufforderung, den Müll zu beseitigen, kam der junge Mann sofort nach.

Im weiteren Verlauf der Fahndung trafen die Beamte auf einem nahgelegenen

Feldweg zwei Jugendliche an, einer rannte, der andere flüchtete mit dem Fahrrad.

Sie wurden befragt, die Ermittlungen dauern an. Insgesamt wurden neun Schilder

beschädigt. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an das

Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Unbekannte besprühen Garagenwand

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf frischer Tat ertappt hat ein Zeuge zwei

Sprayer am Sonntag kurz nach 19 Uhr in Nußloch. Die beiden Unbekannten hatten

ein Graffiti, ein Tag, an eine Garagenwand eines Haus in der Hauptstraße von

einem Fußweg aus gesprüht. Als der Zeuge die beiden ansprach, zogen sie ihre

T-Shirts über das Gesicht und flüchteten mit einem E-Scooter und einem Fahrrad

in Richtung Hebelstraße. Die Unbekannten sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt

gewesen sein, hatten dunkle Oberbekleidung an, einer der beiden trug auffällige

weiße In-Ear-Kopfhörer, dem anderen war das mitgeführte Fahrrad viel zu klein.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise

auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 06222/5709-0.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten – eine Person leicht verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in Eberbach.

Eine 58-jährige Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der

Hirschhorner Landstraße stadteinwärts unterwegs. In einer Linkskurve wurde die

Frau offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet und kam infolgedessen nach

links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten

Renault Modus und schob diesen gegen eine Hauswand und einen größeren

Blumenkübel. Der Blumenkübel wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf

den dahinter abgestellten VW Golf gedrückt. Auch der VW wurde um einen Meter

nach hinten geschoben.

Die 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in

ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Renault wurden so stark beschädigt,

dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der

Gesamtschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt.

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Polizeibeamter am Telefon – Zeugen gesucht!

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einem telefonischen Betrugsversuch hat

eine 74-Jährige aus Epfenbach widerstanden. Ein Unbekannter hat die Frau am

Freitag um 11.30 Uhr angerufen und sich als Polizei ausgegeben. Als die

74-Jährige die ungewöhnliche Telefonnummer ansprach, legte der Hochdeutsch

sprechende Mann auf. Auf dem Telefondisplay war laut der Frau eine

Ziffernkombination aus 0 und 4 zu sehen. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt

nun wegen versuchten Betrugs und bittet mögliche weitere Geschädigte sich unter

Telefon 07261/690-0 zu melden.

Die Polizei warnt daher eindringlich:

Die Polizei ruft nicht unter der Polizeinotrufnummer 110 an!

Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen! Ggf. einfach

auflegen!

auflegen! Nicht am Telefon über persönliche und finanzielle Verhältnisse

sprechen!

sprechen! Misstrauen ist angebracht bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wenn Sie einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten

und auf Nummer sicher gehen wollen: Namen notieren und selbst

die Nummer des nächsten Reviers heraussuchen, wählen und

nachfragen! Nicht verbinden lassen, nicht die Rückruftaste oder

eine angebliche Nummer der Polizei wählen, die bei einem solchen

Gespräch durchgegeben wurden!

Weitere Infos und Tipps zur Masche „falsche Polizeibeamte“ finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-pol

izisten/

Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis: Audi überholt Lkw und bremst ihn aus – Zeugen gesucht!

Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis (ots) – Während ein Lastwagen am

Freitagmorgen die L 530 von Wollenberg in Richtung Hüffenhardt befuhr, hat ihn

ein weißer Audi A6 überholt und ausgebremst. Der Pkw setzte sich vor das

Sattelaufliegergespann und vollzog aus rund 50 Stundenkilometern etwa 200 Meter

vor dem Ortseingang eine Vollbremsung bis fast zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer

musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um nicht auf den Audi aufzufahren.

Danach beschleunigte der Autofahrer wieder seinen Wagen und bog schließlich

Richtung Heilbronn ab. Verletzt wurde niemand. Beim Entladen stellte der

Lkw-Fahrer jedoch fest, dass Ladung beschädigt worden ist. Das Polizeirevier

Sinsheim ermittelt nun gegen den unbekannten Fahrer wegen Nötigung und

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder

zum Fahrer geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Sinsheim unter

Telefon 0761/690-0.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter kracht in Leitplanke und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer ist mit

seinem Wagen am Samstag um 23.40 Uhr auf der A6 an der Anschlussstelle

Mannheim/Schwetzingen in nordlicher Richtung? bei der Einfahrt von

Mannheim-Rheinau in Richtung Mannheim vermutlich aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit links von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitplanke

gekracht. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Aufgrund der

Trümmerteile handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes-Benz,

E-Klasse, Typ W212, der massive Schäden auf der Fahrerseite haben muss. Die

Fahndung lief bislang erfolglos. Der Verkehrsdienst Mannheim sucht daher Zeugen

und bittet sie, sich unter 0621/47093-0 zu melden.

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: 55-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Sonntagmittag in Reichartshausen wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer

verletzt.

Ein 20-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Dacia auf der Feldstraße in

Richtung K 4189 unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er beim

Linksabbiegen die Vorfahrt des Radlers, der in Richtung Reichartshäuser Straße

unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Der 55-Jährige erlitt hierbei schwere

Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war

zudem Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro entstanden.

Weinheim-Rippenweier: Lebensmittelautomaten beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Weinheim-Rippenweier (ots) – Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen um 8.30 Uhr in

Weinheim-Rippenweier einen Lebensmittelautomaten beschädigt. Ein Zeuge

beobachtete, wie der Täter gegen den Automaten trat und stellte ihn zur Rede.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Oberflockenbach und ließ

sein Mountainbike der Marke Whistle sowie einen Korb mit Blumen und

Gartenhandschuhen zurück. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten mit folgender Täterbeschreibung: –

1,65 bis 1,70 Meter groß – Normale Statur – Braunes, gelocktes Haar – Weißes

Hemd – Dunkelblaue Shorts – Drei-Tage-Bart – Alter Ende 20, Anfang 30

Hinweise bitte ans Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0.

Hemsbach/BAB 5: Verkehrsunfall auf der A 5 verursacht kilometerlangen Stau

Hemsbach/BAB 5 (ots) – Ein Verkehrsunfall auf der A 5 bei Hemsbach verursachte

am Samstagmittag kilometerlangen Stau.

Ein 48-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Volvo auf der linken Fahrspur

der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Als der voranfahrende 32-jährige

Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm der

48-Jährige hinten auf. Der Hyundai stellte sich dabei quer und blieb so auf der

linken Fahrspur liegen. Die Insassen beider Fahrzeuge erlitten dabei leichte

Verletzungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung waren beide Fahrstreifen in

Richtung Karlsruhe vorübergehend voll gesperrt, der Verkehr wurde über den

Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau

von rund 10 Kilometern in beiden Richtungen.