Heidelberg-Kirchheim: Abgeschlossenes Mountainbike gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Ein in etwa der Mitte der Unteren Seegasse in

Heidelberg-Kirchheim abgestelltes Mountainbike ist im Zeitraum zwischen Freitag,

14.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, gestohlen worden. Das Rad war abgeschlossen. Es

handelt sich um ein Mountainbike, 27,5 Zoll, der Marke Grecos, Typ Wild

Crossover 650, in der Farbe Limettengrün. Der Schaden beträgt ru Heidelberg-Altstadt: Unfallflucht mit entwendetem Auto –

Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein

unbekannter Täter zunächst in der Altstadt einen Audi Q 7, verursachte mit

diesem einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle.

Der Geschädigte stellte seinen Audi Q 7 am Samstagabend gegen 16 Uhr auf dem

Marsiliusplatz in der Heidelberger Altstadt ab. Als er in der Nacht gegen 1.30

Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug

verschwunden war.

In der Zwischenzeit erstattete ein Verkehrsteilnehmer Anzeige wegen

Unfallflucht. Er hatte sein Fahrzeug gegen 21 Uhr auf dem Marsiliusplatz

abgestellt. Beireits beim Einparken seines Mercedes war dem Geschädigten

aufgefallen, dass bei dem Audi, neben dem er parkte, der Motor lief und das

Licht eingeschaltet war, es sich jedoch niemand im Fahrzeug befand. Als er kurz

vor ein Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass der Audi nun weg war und sein

Fahrzeug Beschädigungen aufwies.

Am Sonntagnachmittag wurde durch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der

Stadt Heidelberg der unfallbeschädigte Audi in der Straße „Im Unteren Faulen

Pelz“ verbotswidrig geparkt aufgefunden. Das Fahrzeug wurde daraufhin

sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Diebstahls und der Unfallflucht dauern

derzeit noch an. Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Audi Q 7

mit M-Kennzeichen aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zu dessen

Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

nd 350 Euro. Der

Anzeigenerstatterin war in diesem Zeitraum in der Gegend ein Mann aufgefallen,

der auf einem schwarzroten, zu kleinen Mountainbike unterwegs gewesen war.

Auffällig sei gewesen, dass er unter die Planen von abgedeckten Motorrädern

gesehen habe. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70

Meter groß, normale Statur, braune, glatte, mittellange Haare, rundliches

Gesucht, Drei-Tage Bart, braun gebrannt, braune Augen und er trug ein schwarzes

T-Shirt, schwarze Jogginghose und schwarze Badelatschen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise

unter Telefon 06221/3418-0.

