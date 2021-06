Kinder angesprochen

Breitenbach am Herzberg – Am Samstagabend (26.06.) sprachen drei unbekannte Männer ein sechs Jahre altes Mädchen und deren elfjährige Freundin auf einem Spielplatz in der Breitenbacher Straße, aus einem weißen Kleintransporter heraus, an. Die beiden verängstigten Kinder liefen umgehend nachhause. Der Transporter folgte den Mädchen noch wenige Meter und fuhr anschließend in Richtung Breitenbach am Herzberg weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Junge angesprochen

Philippsthal – Am Donnerstagnachmittag (24.06.), gegen 12:30 Uhr, schrie ein Unbekannter in der Werrastraße einen siebenjährigen Jungen aus einem fahrenden Fahrzeug heraus an. „Hände hoch!“ brüllte der Mann, bevor er schließlich davonfuhr. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen rot-braunen SUV gehandelt haben. Der Fahrer kann als männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, mit Vollbart beschrieben werden. Zum Ereigniszeitpunkt trug der Mann ein rotes Shirt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch – Ratschläge der Polizei

Bad Hersfeld – Mit einem im Außenbereich deponierten Haustürschlüssel gelangten Unbekannte am Freitagvormittag (25.06.), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, unbefugt in ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und flüchteten schließlich ohne weiteres Diebesgut, aber mitsamt dem aufgefundenen Schlüssel. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Diebstahl

Philippsthal – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstagabend (05.06.) bis Sonntagmorgen (06.06.) eine Holzhängebrücke von einem Kinderspielplatz im Schlosspark. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld – Unbekannte Langfinger entwendeten am Freitagnachmittag (25.06.), in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedloser Straße die Geldbörse einer 65-jährigen Frau aus Hersfeld-Rotenburg aus deren Einkaufskorb. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine rot-schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt. Anschließend hoben die Täter mehrmals nacheinander dreistellige Beträge von dem Konto der Dame ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Obersuhl – Während eines Spaziergangs am Samstagabend (26.06.), gegen 20:40 Uhr, wurde ein 47-jähriger Mann aus Gerstungen in der Eisenacher Straße durch einen Unbekannten getreten und geschlagen. Der Täter hielt mit einem weißen Pkw neben dem Gerstunger an, trat ihn mehrfach gegen den Oberschenkel und schlug ihn mit der Hand gegen den Kopf. Anschließend demontierte der Mann das hintere Kennzeichen von seinem Auto und fuhr davon. Der unbekannte Täter kann als männlich, circa 1,90 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine kurze, graue Hose und ein schwarzes T-Shirt. Nach Angaben eines Zeugen handelte es sich bei dem weißen Täterfahrzeug möglicherweise um ein Auto der Marke Audi A3. Der 47-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweimal eingebrochen

Lispenhausen – Gleich zweimal brachen Unbekannte in der Zeit vom 12. März bis Samstag (26.06.) in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Durch Aufhebeln der Hauseingangstür gelangten die Einbrecher in das Haus aus dem sie mehrere Werkzeuge, ein Aggregat sowie einen Wandtresor im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Diebstahl

Bebra – Am Samstagabend (26.06.) entwendete eine 29-jährige Frau aus Hersfeld-Rotenburg mehrere Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 35 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Polizei. Beamte der Polizeistation Rotenburg nahmen die 29-Jährige noch vor Ort fest. Die Hersfeld-Rotenburgerin wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl gegen die Frau.

Einbruch in Patientenzimmer

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagvormittag (25.06.) bis Sonntagnachmittag (27.06.) in ein Krankenzimmer einer Klinik am Hainberg ein. Dort brachen die Langfinger ein im Spind befindliches Wertfach auf und entwendeten eine verschlossene Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeieinsatz in Romrod

Romrod – Am Samstagabend (26.06.) kam es in der Grünberger Straße zu einem Polizeieinsatz. Gegen 19:20 Uhr meldete sich ein Mann aus Romrod bei der Polizei und teilte mit, dass auf dem Gehweg ein alter Koffer mit unbekanntem, möglicherweise gefährlichen Inhalt stehen würde. Die Polizei traf sofort alle notwendigen Maßnahmen. Unter anderem wurde die Ortsdurchfahrt Romrod vorübergehend voll gesperrt, der Kampfmittelräumdienst verständigt und die angrenzenden Häuser zwischenzeitlich evakuiert. Gegen 21:30 Uhr konnte durch die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung gegeben werden. Eine Begutachtung des Koffers ergab, dass es sich bei dem Inhalt offensichtlich um Sondermüll handelte, von dem keine Gefahr ausging. Im Anschluss wurden alle polizeilichen Maßnahmen abgebrochen.

Einbruch

Alsfeld – Ein in der Marburger Straße abgestellter, roter Hyundai Getz wurde am Freitagvormittag (25.06.), in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 10:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen der Fensterscheibe auf der Beifahrerseite gelangten die Langfinger an eine Kulturtasche samt Drogerieartikeln im Wert von etwa 30 Euro. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zutritt zu Wohnhaus erschwindelt – Warnung der Polizei

Vogelsbergkreis – Ein Unbekannter gab sich am Sonntagvormittag (27.06.) gegenüber eines 78-jährigen Bewohners eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Schlitz als Mitarbeiter der Stadt Schlitz aus, der zu Corona-Zeiten nach hilfsbedürftigen Menschen im Stadtgebiet schaue. Nachdem der skeptische Hausbewohner den Mann nach dessen Ausweis gefragt hatte, korrigierte dieser seine Angaben und teilte mit, vom Gesundheitsamt Kassel zu sein und eine Befragung durchzuführen. Unaufgefordert betrat der Unbekannte den Wohnraum des Schlitzers. Als der rüstige 78-Jährige vorgab jeden Moment sein Essen auf Rädern geliefert zu bekommen, verschwand der Mann wieder. Warum der Unbekannte sich Zutritt zu dem Wohnhaus verschaffen wollte ist derzeit nicht bekannt. Es besteht jedoch der Verdacht, dass der Mann das Vertrauen des Hausbewohners für weitere Straftaten gewinnen wollte.

Eine 90-jährige Frau aus Wartenberg war bereits im letzten Jahr durch einen Unbekannten mit identischer Masche aufgesucht worden. Die Frau ertappte den Mann allerdings, noch während dieser ihre Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte. Daraufhin flüchtete der Betrüger ohne Diebesgut. Am Sonntagmorgen (27.06.) klopfte derselbe Trickbetrüger erneut an der Tür der Dame in der Landenhäuser Straße. Als diese unmittelbar nach dem Telefon griff, um die Polizei zu informieren, flüchtete der Mann erneut.

Der Trickbetrüger kann in allen drei Fällen als circa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit kräftiger Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit am Sonntag (27.06.) trug der Mann eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke, ein dunkles Shirt und eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die ältere Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln unter einem Vorwand an der Haustür um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Trickbetrug ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung!

Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers

Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig

vorkommt!

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Auffahrunfall

Dirlammen – Am Donnerstag (24.06), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Hopfmannsfelder Straße in Richtung Engelrod. Als ein vor ihm fahrendes Fahrzeuges in die Straße „Am Gallberg“ einbog, bremste der 17-Jährige sein Auto ab. Ein nachfolgender 21-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer sowie die Begleitperson des Seat-Fahrers unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach – Am Freitag (25.06), gegen 6:30 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Kia Picanto die Dirlammer Straße in Richtung Dirlammen. In Höhe des Ortsausganges von Lauterbach verlor die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts auf den dortigen Grünstreifen. Beim Versuch den Wagen wieder auf die Fahrbahn zu bekommen, lenkte sie vermutlich zu stark nach links ein, wodurch das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Zaun eines Firmengeländes prallte. Bei dem Unfall blieb die 60-Jährige glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Metallpfosten beschädigt

Reuters – Am Samstag (26.06) befuhr ein bis dato unbekanntes Fahrzeug in der Zeit zwischen 17 Uhr bis 22 Uhr die Alsfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 10 prallte das Fahrzeug gegen einen dort einbetonierten Metallpfosten. Anhand der vorgefundenen Spuren dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein größeres Fahrzeug handeln, welches vermutlich dort wenden wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Metallpfosten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen

Angersbach – Am Samstagabend (26.06), gegen 23 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer mit seinem Kleinkraftrad der Marke YiYing, Modell 125 die Lauterbacher Straße. In Höhe der Hausnummer 37 fuhr er gegen das Fahrzeugheck eines am Fahrbahnrand geparkten Opel Vectra eines 25-jährigen Pkw-Fahrers. Bei dem Aufprall verletzte sich der 46-Jährige schwer. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zusammenstoß

Ilbeshausen – Am Donnerstag (10.06), gegen 12 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Landesstraße vom Abzweig zur Bundesstraße herkommend in Richtung Ilbeshausen-Hochwaldhausen. Im Bereich einer S-Kurve geriet der Mercedes über die Fahrbahnmitte hinaus und prallte mit dem Opel Astra eines entgegenkommenden 24-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich der 24-jährige Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin leicht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Sachbeschädigung

Flieden – Unbekannte stachen in der Nacht zu Donnerstag (24.06.) die äußere Seitenwand des vorderen rechten Reifens eines braunen Opel Meriva platt. Das Auto stand in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 30. einem Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda – Ein Mehrfamilienhaus in der Wörthstraße wurde in der Nacht zu Freitag (25.06.) Ziel unbekannter Täter. Mehrere Vorhängeschlösser von Lagerräumen im Untergeschoss und Dachgeschoss des Hauses brachen die Täter auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Der Gesamtschadenswert sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kiosk

Eiterfeld – Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (25.06.) an der Tür des Kiosks im Freibad in der Fürstenecker Straße. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Bad Salzschlirf- Ein in „Der Weiersbach“ – Verlängerung des Angersbacher Weges – abgestellter Wohnwagen wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag (24.06.) bis Freitagabend (26.05.) Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen eines Fensters gelangten die Einbrecher in den Wagen, in dem sie vermutlich übernachteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Fulda – Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei männliche Unbekannte am Freitagabend (25.06.), gegen 22:30 Uhr, diverse Lebensmittel noch unbekannten Werts aus einem Markt in der Lindenstraße entwendeten und anschließend in Richtung Innenstadt flüchteten. Einer der Täter führte ein Fahrrad mit sich, während der zweite Langfinger fußläufig unterwegs war.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

etwa 1,80 Meter groß

circa 30 – 35 Jahr alt

kräftige Statur

trug schwarz-weiße Jacke

schwarze Trainingshose

schwarze Mütze

Täter 2:

männlich

etwa 1,70 Meter groß

circa 30 Jahr alt

asiatisches Erscheinungsbild

trug schwarze Hose mit silbernen Streifen

blaues Bandana

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Haus

Eichenzell – Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Sebastianstraße wurde in der Zeit von Montag (21.06.) bis Samstag (26.06.) Ziel unbekannter Langfinger. Durch Aufhebeln einer Kellervergitterung gelangten die Einbrecher in das Objekt, wo sie mehrere Räumlichkeiten nach Aufbrechen der verschlossenen Zugangstüren betraten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl

Fulda – Am Samstagmorgen (26.06.), gegen 1:50 Uhr, stellte ein 42-jähriger Mann aus Fulda fest, wie ein Unbekannter seinen Arm in dessen in der Schlossstraße geparkten Opel Corsa streckte. Nachdem der Fuldaer den Täter ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der unbekannte Langfinger hatte die Fensterscheibe der Beifahrerseite beschädigt und war so mit seinem Arm in das Fahrzeuginnere gelangt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter kann als männlich, etwa 50 Jahr alt, circa 1,80 Meter groß mit grauen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit führte der Mann ein Fahrrad sowie einen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Auto gestohlen

Fulda – Unbekannte Langfinger stahlen am Sonntagmittag (27.06.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, ein Handy von dem Beifahrersitz eines in der Sturmiusstraße abgestellten, weißen Ford Fiesta. Das Fenster der Beifahrerseite war zum Tatzeitpunkt geöffnet. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 130 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerkennzeichen entwendet

Flieden – Das Versicherungskennzeichen „171 TXR“ eines Rollers der Marke Yamaha entwendeten Unbekannte am Sonntagabend (27.06.). Das Kleinkraftrad stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Magdloser Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw überschlägt sich auf der BAB7 bei Fulda – 4 Verletzte Insassen

Petersberg – Am Montag (28.06.), gegen 9 Uhr, kam es auf der BAB7 in Richtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Fulda-Mitte und der Anschlussstelle Fulda-Nord, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gliederzug. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus dem Raum Herford befuhr den linken der beiden Fahrstreifen. Als er auf gleicher Höhe mit einem Gliederzug war, welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand, zog der Pkw-Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts und touchierte den Lkw sowie dessen Anhänger. Nach dem Zusammenstoß führte der 19-Jährige eine Gegenlenkbewegung durch, kam hierbei mit dem Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug kam auf den beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer sowie die drei weiteren Insassen konnten sich aus eigenen Kräften aus dem stark beschädigten Pkw befreien. Die vier verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für circa 90 Minuten voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Fulda-Mitte von der Autobahn abgeleitet.

62 jähriger PKW Fahrer beschädigte unter Alkoholeinfluss eine Fußgängerampel

Am Samstag, den 26.06.2021 gegen 00:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rangstraße/Brauhausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrer eines PKW wegen Unachtsamkeit und unter Einfluss von Alkohol einem entgegenkommenden bevorrechtigen PKW ausweichen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts und stieß anschließend gegen eine Fußgängerampel. Da der Fahrer zur Unfallzeit unter Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,-EUR.

Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, den 27.06.2021, befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wesel die L 3161 von Lingelbach kommend in Fahrtrichtung Görzhain.

In einer Rechtskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, gelangte auf die Bankette und kam mit seiner Maschine zu Fall.

Der Fahrer wurde dabei an der Schulter verletzt und musste zur stationären Behandlung in das Alsfelder Krankenhaus verbracht werden.

An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.