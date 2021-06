Sprühereien in Tiefgarage, Wehrheim, Bahnhofstraße, 24.06.2021, 18.00 Uhr bis 25.06.2021, 08.00 Uhr

(pa)Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Wehrheim in einer Tiefgarage anrichteten. Mit pinker Sprühfarbe beschmierten die Täter mehrere Wände sowie den Boden der in der Bahnhofstraße im Bereich „Wehrheimer Mitte“ gelegenen Tiefgarage. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Silageballen mutwillig beschädigt,

Grävenwiesbach, Feldgemarkung nahe Frankfurter Straße, 23.06.2021 bis 26.06.2021, 12.00 Uhr

(pa)Durch das mutwillige Beschädigen diverser Silageballen im Feld bei Grävenwiesbach verursachten Unbekannte im Laufe der vergangenen Tage einen hohen Sachschaden. Wie der betroffene Landwirt am Samstagmittag feststellen musste, hatte jemand insgesamt vier Dutzend am Feldrand nahe der Frankfurter Straße gelagerten Ballen – teilweise mehrfach – aufgeschlitzt. Durch das Aufschlitzen der Folie sind die eigentlich als Futtermittel für Kühe vorgesehenen Silageballen nicht mehr verwendbar. Der Schaden hierdurch wird auf circa 3.500 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß mit Pannenfahrzeug, B 455, zwischen Oberursel und Königstein (Gemarkung Oberursel), 27.06.2021, gg. 12.50 Uhr

(pa)Am Sonntag kam es auf der B 455 zwischen Oberursel und Königstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Beteiligte leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 12.50 Uhr musste eine 33-jährige Offenbacherin, die mit ihrem 1er-BMW in Richtung Königstein unterwegs war, kurz hinter dem Eichwäldchentunnel an den Straßenrand fahren, da ihr Fahrzeug eine Panne hatte. Die Fahrerin eines nachfolgenden Renault Megane – eine 41-Jährige aus Bad Nauheim – übersah den am Straßenrand stehenden BMW und fuhr diesem ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der Renault mit dem Heck in den Gegenverkehr gedreht, was zur Folge hatte, dass er mit einem entgegenkommenden Mini Clubman leicht zusammenstieß. Sowohl die Fahrerin des Renault und zwei mitfahrende Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren als auch die Fahrerin des BMW und ihre 30-jährige Beifahrerin zogen sich im Rahmen des Unfallgeschehens leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die fünf Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge der beiden Frauen mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Renault beschädigt – Unfallflucht,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 26.06.2021, 16.30 Uhr bis 27.06.2021, 01.30 Uhr

(pa)Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Wochenende in Königstein zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Der Fahrer eines Renault Kangoo parkte sein Fahrzeug am Samstagnachmittag am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 11. Als der Mann in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.30 Uhr, zurückkehrte, war sein blauer Kastenwagen an der Fahrerseite großflächig beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Renault gestreift, ohne dass sich der oder die Verantwortliche anschließend um die Regulierung des Schadens kümmerte. Die Person verließ stattdessen pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.