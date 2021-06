Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Sachsenhausen – Unbekannter beschädigt zwei Autos, Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter mindesten zwei Autos in Sachsenhausen. Der Polizei liegt die Beschreibung eines Tatverdächtigen vor, sie sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte.

An einem weißen Citroen richtete der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Er beschädigte beide Außenspiegel und eine Außenseite des vor der Garage in der Gartenstraße parkenden Fahrzeugs.

In der Friedensstraße beschädigte der Unbekannte einen Außenspiegel, einen Scheibenwischer und ein Lüftungsgitter. Den Schaden an dem grauen Opel Vivaro in der Friedensstraße schätzte die Polizei auf 200 Euro

Eine Zeugin konnte bei der Polizei Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Durch Geräusche aufmerksam geworden, schaute sie am Samstag gegen 00.10 Uhr aus ihrem Fenster. Sie sah einen jungen Mann, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, kräftige Statur und dunkel gekleidet. Auf ihre Ansprache reagiert der junge Mann nicht, er ging einfach weiter.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sachsenhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder selbst Geschädigter einer Sachbeschädigung am Auto geworden ist, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

Volkmarsen – Einbrecher in Schule ohne Beute

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in eine Schule in der Bevelterbergstraße in Volkmarsen ein.

Er gelangte auf noch nicht bekannte Weise in das Schulgebäude. Dort hebelte er mehrere Türen und öffnete Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Feststellungen konnte der Täter nichts entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Landkreis Waldeck-Frankenberg – Polizei und Landkreis warnen vor Betrug mit elektronischem Impfnachweis und anderen Betrugsmaschen

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion und des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Hessenweit wurden der Polizei und den Gesundheitsämtern einige Fälle bekannt, in denen Betrüger sich als Mitarbeiter eines Gesundheitsamtes ausgegeben haben. Die Betrüger riefen überwiegend ältere Menschen an und erzählten, dass ein elektronischer Impfnachweis erstellt werden soll. Dazu benötigten sie angeblich die persönlichen Daten der angerufenen Senioren. In den Fällen, wo diese Daten auch herausgegeben wurden, gab es anschließend auch Abbuchungen von den Konten der Geschädigten.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden bisher keine derartigen Fälle bekannt. Damit das auch so bleibt, weisen Polizei und Landkreis darauf hin, dass Geimpfte bezüglich des digitalen Impfnachweises in keinem Fall persönlich angerufen werden. Im Gegenteil – der Weg zum digitalen Impfpass ist folgender: Personen, die im Impfzentrum in Korbach oder über die mobilen Teams des Landkreises geimpft wurden, erhalten nach ihrer zweiten Impfung einen Brief vom Land Hessen, in dem ihnen ihr persönlicher QR-Code mitgeteilt wird. Diesen können sie mit dem Smartphone einscannen und in die Corona Warn-App oder die CovPass-App hochladen. Den digitalen Nachweis über den vollständigen Impfschutz können sie so digital mit sich führen und – wenn notwendig – auf dem Handy vorzeigen.

Persönliche Informationen oder gar Bankdaten sollten daher auf keinen Fall telefonisch herausgegeben werden. Wer Anrufe wie diese bekommt oder wem ähnliche Fälle bekannt sind, sollte dies daher unmittelbar der Polizei melden. Betrug und Datenmissbrauch soll so möglichst vorgebeugt werden.

In diesem Zusammenhang und auch, weil es in letzter Zeit wiederholt zu zahlreichen Betrugsversuchen zum Nachteil von älteren Menschen, zum Beispiel durch den sogenannten „Enkeltrick“ oder „falsche Polizeibeamte“ kam, gibt die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg folgende Hinweise, um sich vor Betrugsmaschen zu schützen:

Corona-Virus-Impfung („digitaler Impfpass“)

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Impfung beziehungsweise dem „digitalen Impfpass“ einen nicht verabredeten Besuch erhalten oder Zahlungsaufforderungen an Sie gestellt werden, verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein, da im Zusammenhang mit Corona-Virus-Impfungen den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten entstehen.

Telefonanrufe

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Legen Sie auf, sobald es zu Geldforderungen am Telefon kommt.

Geben Sie am Telefon keine privaten Daten und Informationen über finanzielle Verhältnisse weiter.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich nicht selbst mit Namen vorstellen.

Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und wählen Sie die 110.

Hausbesuche

Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich von Amtspersonen den Ausweis zeigen und rückversichern Sie sich im Zweifel bei der entsprechenden Behörde.

Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Geld an der Haustür.

Wehren Sie sich energisch gegen aufdringliche Besucher, schließen Sie die Tür, werden sie laut und wählen Sie die 110.

E-Mail und Internet

Öffnen Sie keine Daten, Links oder Anhänge von unbekannten Adressaten.

Geben Sie keine persönlichen Daten, insbesondere Bankdaten, weiter.

Versenden Sie keine Kopien Ihrer Ausweise an unbekannte Personen. Diese könnten Ihre Identität missbrauchen.

Seien Sie misstrauisch bei Online-Shops, die als Zahlungsweise nur Vorauskasse oder Kreditkarte akzeptieren.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von Internetbekanntschaften ein.

Bad Arolsen-Helsen – Farbschmierereien am Sportplatz, Zeugin sieht Jugendliche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten mehrere Unbekannte die Werbebanden am Sportplatz in Bad Arolsen-Helsen.

Gegen 01.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin mehrere Jugendliche in ihrem Garten. Sie war durch das Geräusch einer geschüttelten Spraydose aufmerksam geworden. Als sie die Jugendlichen mit einer Taschenlampe anleuchtet, flüchteten diese. Die von ihr verständigte Polizei Bad Arolsen stellte anschließend fest, dass am Sportplatz Helsen mehrere Werbebanden mit schwarzer und blauer Farbe besprüht worden waren, Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Bad Wildungen – Einbruch in Gastwirtschaft

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in eine Gastwirtschaft in Bad Wildungen ein. Er gelangte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in den Gastbetrieb. Dort entwendete er eine geringe Menge Bargeld und ein Smartphone und konnte anschließend unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.