Frankfurt-Bahnhofsviertel: Stichverletzung

Frankfurt (ots) – (hol) Am frühen Sonntagmorgen meldete ein bislang Unbekannter

bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr einen verletzten Mann in der

Niddastraße. Tatsächlich fanden die Rettungskräfte dort einen stichverletzten

22-Jährigen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Gegen 03:30 Uhr traf die erste

Streife am Tatort in der Niddastraße ein. Dort waren Rettungskräfte gerade damit

beschäftigt, einen durch eine Stichwunde im Oberkörper verletzten Mann

medizinisch zu versorgen. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der

22-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand geriet der Verletzte, der der offenen Drogenszene zuzurechnen

ist, mit einem bislang unbekannten Mann zunächst in einen verbalen Streit. In

dessen Verlauf soll der Unbekannte, der ebenfalls der Szene angehören soll, mit

einem Stichwerkzeug zugestochen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung

Karlstraße. Die Hintergründe des Angriffs sind noch völlig unklar.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten

Tötungsdelikts.

Frankfurt-Innenstadt: Geschwindigkeitsüberwachung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 27. Juni 2021, in der Zeit zwischen

16.00 Uhr und 19.00 Uhr, fand in der Neuen Mainzer Straße durch die Polizei eine

Geschwindigkeitsüberwachung statt. Insgesamt wurden in dieser Zeit 1190

Fahrzeuge gemessen, von denen 82 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren.

Spitzenreiter war der Fahrer eines Porsche, der gegen 16.45 Uhr mit einer

Geschwindigkeit von 95 km/h (nach Abzug der Toleranz) bei erlaubten 40 km/h

gemessen wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei

Punkten und einer Geldbuße in Höhe von 280 EUR rechnen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbrüchen – Link mit Bilder beachten!

Frankfurt (ots) – (ne)Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt derzeit u. a. in

vier Fällen des Wohnungseinbruchsdiebstahls bei einem 56-jährigen Gastronomen.

Nun werden Bilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Zwischen Februar 2020 und April 2021 wurden insgesamt vier

Wohnungseinbruchdiebstähle in der Wohnung des Mannes in Sachsenhausen verübt. Im

Februar, Oktober und Dezember 2020 sowie im April dieses Jahres. Bei den Taten

wurde u. a. Bargeld in einer Gesamthöhe von über 250.000 Euro entwendet. Die nun

veröffentlichten Lichtbilder entstanden beim Einbruch vom April 2021. Aufgrund

der bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei sogar von weiteren

Mittätern aus, welche ebenfalls bislang nicht identifiziert werden konnten. Die

Kriminalpolizei bittet daher nun um Hinweise zu den hier abgebildeten Personen:

https://k.polizei.hessen.de/889579760

Sachdienliche Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat (K21) unter folgenden

Rufnummer entgegen: 069 – 755 52199.

Hinweis:

Seitens des Geschädigten wird für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der

Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Über die

Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges

entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für

Beamte und die ihnen gleichgestellten Angestelltengruppen, zu deren

Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Frankfurt-Griesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 19-jährige Kelsterbacherin befuhr zusammen mit

ihrer 19-jährigen Mitfahrerin am Sonntag, den 27. Juni 2021, gegen 23.05 Uhr,

die Mainzer Landstraße mit ihrem Opel Corsa in stadtauswärtiger Richtung. Hinter

ihr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Frankfurt mit seiner 19-jährigen Beifahrerin,

ebenfalls in einem Opel Corsa.

An der Kreuzung Mainzer Landstraße/Zum Linnegraben mussten die beiden Fahrzeuge

an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Beim Wiederanfahren wollte der

19-jährige Frankfurter den anderen Corsa überholen und scherte dazu auf den

linken Fahrstreifen aus. Noch während er ausscherte, näherte sich von hinten ein

1er BMW auf dem linken Fahrstreifen und es kam zur Kollision der beiden

Fahrzeuge. Der 1er BMW wurde von einem 19-Jährigen aus Hattersheim gesteuert.

Mit in seinem Fahrzeug befand sich noch ein 19-jähriger Beifahrer. Durch die

Wucht des Aufpralles geriet der BMW ins Schleudern und prallte zunächst gegen

den Corsa der Kelsterbacherin und anschließend, auf der Linksabbiegerspur, gegen

den Mercedes C220 eines 20-Jährigen aus Neu-Isenburg.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des BMW, die beiden Insassen des Opel

Corsa aus Kelsterbach sowie die Beifahrerin des Corsa aus Frankfurt leicht

verletzt.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert sich zusammen auf etwa

47.000 EUR.

Frankfurt-Altstadt: Streit um Zeche – 23-Jähriger schlägt um sich

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagabend, den 27. Juni 2021, sorgte ein

23-Jähriger in einem Restaurant in der Altstadt für mächtig Ärger.

Zahlungsstreitigkeiten machten das Erscheinen der Polizei notwendig, welche bei

der Kontrolle des stark alkoholisierten Gastes mehrere Faustschläge von diesem

kassierten. Drei verletzte Beamte waren in der Folge nicht mehr dienstfähig.

Gegen 22:30 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit dem Personal eines Lokals im

Holzgraben aneinander, als das Bezahlen der Rechnung anstand. Als eine Streife

den renitenten Gast kontrollieren wollte, verweigerte dieser die Angabe seiner

Personalien. Bei der folgenden Dursuchung wehrte sich dieser massiv und schlug

unvermittelt einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Bevor der junge Mann

flüchten konnte, gelang es den Beamten diesen festzuhalten. Während seiner

Festnahme schlug dieser wild um sich und traf zwei weitere Beamte im Gesicht,

bis letztlich die Handfesseln bei ihm klickten.

Für den 23-Jährigen ging es nach der Festnahme zunächst auf eine Polizeiwache.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,75 Promille. Er wurde später

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die drei verletzten

Beamten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Frankfurt-Höchst: Betrunkene belästigen Frauen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag belästigten zwei stark betrunkene

Männer zwei Frauen in Höchst. Die Polizei nahm die beiden noch am Tatort fest.

Gegen 15:30 Uhr durchquerten die beiden 45 und 22 Jahre alten Frauen die

Parkanlage an der Schiffmeldestelle in Höchst. Dort trafen sie auf die beiden 32

und 53 Jahre alten Betrunkenen, die sofort anfingen, die Frauen in

schamverletzender Weise anzusprechen. Anschließend gingen sie auf die beiden

Damen zu, unterschritten dabei mehrfach die persönliche Nahdistanz und griffen

sich selbst in den Schritt. Begleitet wurde dieses Verhalten durch sexualisierte

Äußerungen. Erst als ein Begleiter der beiden Frauen hinzukam, ließen die Männer

von ihnen ab. Kurz darauf nahm die Polizei beide an Ort und Stelle fest.

Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und

Beleidigung. Einer der beiden hatte einen Atemalkoholwert von mehr als drei

Promille gepustet.