Neustadt: Sturmglocke kehrt in die Stiftskirche zurück

Neustadt an der Weinstraße – Nach über 40 Jahren kehrt die Sturmglocke in die Stiftskirche der Stadt Neu-stadt an der Weinstraße zurück. Mit einem Spezialkran wurde die etwa 30 Kilogramm schwere Bronzeglocke heute, 28. Juni 2021, im Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel und Oliver Beckmann, Pfarrer der Stiftskirchengemeinde, in Empfang genommen und an ihren neuen und gleichzeitig alten Platz im Südturm der Kirche gehängt.

Wenn es brennt zählt bekanntlich jede Minute. Um die Neustadter Bevölkerung schnellstmöglich zu informieren, kam in früheren Zeiten, die im Jahre 1894 in Kaiserslautern hergestellte Sturmglocke zum Einsatz. Durch die Alarmierung seitens des Turmwächters wusste die Bevölkerung der Altstadt genau, was zu tun ist. Durch eine Eimerkette wurde das Wasser aus dem angrenzenden Speyerbach zu den Löschfahrzeugen der Feuerwehr transportiert. Mittels eines Sprachrohrs gab der Türmer Anweisungen.

„Alle waren begeistert von dem Gedanken und der Idee, dass diese Glocke, die eine ganz besondere Funktion hier in der mittelalterlichen Altstadt hatte, erneut eine Zierde der Kirche und unseres Markplatzes werden kann“, so Oberbürgermeister Marc Weigel. Im ersten und zweiten Weltkrieg ist die Glocke bei Fliegerangriffen zum Einsatz gekommen. Nachdem das gesamte Geläut dem Bedarf an Rohstoffen zum Opfer gefallen war, wurden sieben neue Glocken für die Stiftskirchentürme gegossen. Die Sturmglocke konnte damals gerettet werden und somit ist diese künftig die achte und gleichzeitig älteste Glocke im Turm. „Ich freue mich sehr, dass nicht nur die Glocke wieder ihren alten Platz bekommt, sondern dass darüber hinaus die Stiftskirche auch ihre Geschichte und damit eng verbunden die Stadtgeschichte weiter pflegt und stärkt“, betonte Weigel.

Mit der Einführung eines Telefonanschlusses bei der Neustadter Polizeiwache Mitte der 20erJahre verloren die Alarminstrumente mitsamt der Sturmglocke an Bedeutung. Da die Feuerwehr schon längst die Aufgaben der Turmwächter übernahm, wurde die Sturmglocke im April 1980 an diese übergeben. Seitdem hingen alle Alarmierungsgeräte im Foyer der Hauptwache der Neustadter Feuerwehr. Damit die Sturmglocke wieder ihren ehemaligen Platz einnehmen kann, wurde diese der Stiftskirchengemeinde als Dauerleihe zur Verfügung gestellt.

„Heute ist ein historischer Tag für die Stiftskirche, denn heute geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung und ich bin sehr froh, dass die Glocke nun wieder in unserem Kirchenturm hängt“, so Oliver Beckmann. Damit Wünsche in Erfüllung gehen können, bedarf es laut Beckmann manchmal die Unterstützung vieler Menschen und so gilt sein Dank allen Verantwortlichen, allen voraus Herrn Dr. Axel Rehe, Fachmann für Türme und Glocken, als Impulsgeber. „Möge die letzte Glocke, wie die anderen auch, als Botschafterinnen Gottes wirken und uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns berührt und uns bewegen möchte“ fügte er hinzu.

Der Umzug der Sturmglocke, dessen Gesamtkosten sich auf rund 25.000 Euro belaufen, gilt auch als Startschuss für notwendige Renovierungsarbeiten in der Türmerwohnung. Diese kann aus Brandschutzgründen aktuell nicht bewohnt werden. Jährlich erklimmen ca. 2000 Gäste die über 180 Treppenstufen, um sich die Türmerwohnung anzuschauen und die herrliche Aussicht zu genießen. Künftig soll die Sturmglocke eine weitere Attraktion darstellen. Bei Sonderführungen soll es unter anderem möglich sein, die Glocke von der Türmerwohnung aus zum Läuten zu bringen.