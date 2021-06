Schifferstadt: Picknickkonzerte im Juli 2021 am Bahnweiher

Schifferstadt – Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli, und am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli 2021 laden das Stadtmarketing zusammen mit Musikerinnen und Musiker aus der Region zu insgesamt vier Picknickkonzerten mit den besten Freunden oder der Familie am Bahnweiher ein.

Nach der Anmeldung per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de muss nur noch Picknickdecke oder Klappstühle eingepackt werden und schon kann´s losgehen! Wer mag, bringt sich selbst etwas zu Essen und zu Trinken mit – ansonsten freuen sich aber auch die Wirte der Fischerhütte, die Gäste bewirten zu dürfen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Einlass frühestens eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung und Hygieneregeln wie zum Beispiel Maskenpflicht außer am Sitzplatz und Kontakterfassung per Luca App oder Kontaktformular.

Klassiker der Rock’n’Roll Ära erwarten die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 10. Juli um 18 Uhr, wenn Rudolph & die Renntiere im stilechten Outfit die kostbaren Perlen und Gassenhauer aus der musikalischen Wirtschafts-Wundertüte präsentieren.

Am Samstag, 11. Juli um 11 Uhr laden Art & Weise alias Ute Zimmermann und Ernst Christian Driedger zur musikalischen Lesung. Hierbei dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine spannende Mischung aus Mundart und akustischer Gitarre freuen.

Einen musikalischen bunten Blumenstrauß liefert am Samstag, 17. Juli um 18 Uhr die Band TenString. Die US-Amerikanerin Amy Klein, der Schifferstadter Stefan Teutsch sowie der aus Heidelberg stammenden Daniel Schäfer spielen nicht nur Bekanntes aus Rock, Pop, Blue-Grass, Folk und Country, sondern auch hörenswertes Unbekanntes.

Am Sonntag, 18. Juli um 11 Uhr begeistert das beliebte Jazz-Duo Die Ausnahme zusammen mit Sängerin Gabi Kipper mit Swing bis Latin. Begleitet wird die wunderbare Stimme von Marc Pointner am Bass und Gereon Hoffmann mit der Gitarre.

Sie wollen dabei sein? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de.