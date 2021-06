Edenkoben – Verkehrskontrollen

Edenkoben – Am 26.06.2021 wurde vormittags für circa eine Stunde der fließende Verkehr in der Staatsstraße in Edenkoben kontrolliert. Hierbei konnten 5 Gurtverstöße bei PKW-Fahrern festgestellt und sanktioniert werden. Eine PKW-Fahrerin tippte auf ihrem Handy während der Fahrt. Sie muss mit einem Bußgeldbescheid über 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Gebührenpflichtig verwarnt wurde zudem ein PKW-Fahrer, da seine Hauptuntersuchung schon seit längerer Zeit abgelaufen war. Um 11 Uhr konnte in der Luitpoldstraße weiterhin ein 14-Jähriger fahrend auf einem E-Scooter festgestellt werden. Eine erforderliche Haftpflichtversicherung für den E-Scooter bestand nicht. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der 14-jährige wurde an seine Wohnanschrift verbracht.

Bad Bergzabern – Am 26.06.2021 um 11:45 Uhr befuhr ein 74-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Steinfelder Straße in Bad Bergzabern, wo er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten konnten hierbei Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer drohen nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Maikammer – Sturz auf abschüssiger Straße

Maikammer – Soeben kam es am 26.06.2021 gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L515 von der Kalmit kommend Richtung Maikammer. Hierbei befuhr ein 61-jähriger Rennradfahrer die abschüssige Straße und kam circa 3 Kilometer vor dem Ortseingang Maikammer ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Der Rennradfahrer aus dem Kreis SÜW zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht, ein getragener Schutz verhinderte wahrscheinlich noch schlimmere Folgen. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro, dieses wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Durch die kurzzeitige Sperrung der L515 kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Fahrradfahrer am Handy fällt vom Rad

Freimersheim – Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 14:06 Uhr stürzte ein 12-jähriger Fahrradfahrer, als er die Rathausstraße in Freimersheim befuhr und eine dort befindliche Bremsschwelle übersah. Durch den Sturz verletzte er sich am Arm und musste durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Ermittlungen zu Folge soll der Fahrradfahrer mit seinem Handy während der Fahrt telefoniert haben und war hierdurch abgelenkt.

Motorradfahrer schwer verletzt

Niederotterbach

Am 26.06.2021 um 12:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem Motorrad die L544 von Oberhausen kommend in Richtung Niederotterbach. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er einen PKW überholen und fuhr hierbei leicht auf die Gegenfahrspur, um nach Gegenverkehr zu schauen. Hierbei wurde er durch einen entgegenkommenden PKW gestreift und kam zu Sturz. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rumänischer LKW mit erheblichen Ladungsmängeln

Grenzübergang Bienwald

Am 25.06.2021 konnte um 12:05 Uhr am Grenzübergang Bienwald ein rumänischer LKW bei der Einreise nach Deutschland überprüft werden. Am Sattelauflieger konnte unzweifelhaft festgestellt werden, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert ist. Bei der Kontrolle ergab sich, das sich die Ladung, welche aus Reifen bestand gelockert hat. Die Reifen drückten haltlos gegen die Plane des Aufliegers. Aufgrund der ungesicherten Ladung und der daraus resultierenden Gefahren wurde die Weiterfahrt in Deutschland untersagt. Der LKW wurde zu einem nahgelegenen Parkplatz geleitet und abgestellt. Dort musste der Fahrer mit Hilfe seiner Spedition in Rumänien die Umladung organisieren. Diese dauerte noch am 26.06.2021 an. Erst wenn die Ladung ordnungsgemäß umgeladen und gesichert ist, darf der LKW weiterfahren. Gegen den 48-jährigen Berufskraftfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.