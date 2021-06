Verkehrsunfallaufnahme mit Überraschungen

Maudacher Straße – Am Samstagmittag, den 26.06.2021 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Maudacher Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 26 – Jähriger aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Auto zusammen mit einem Freund auf ein dortiges Tankstellengelände. Nachdem der Beifahrer vom Verkaufsshop zurückkehrte, fuhr der 26 – Jährige los. Dabei fuhr er rückwärts gegen einen Aufsteller und einen Mülleimer der Tankstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem, durch den Fahrer ausgehändigten Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Der 26 – Jährige gab hierauf an, dass er seinen ursprünglichen Führerschein verloren habe. Deshalb habe er einen Freund beauftragt, ihm einen neuen Führerschein zu besorgen. Der 26 – Jährige war davon überzeugt, dass es sich um einen echten Führerschein handelt. Da auch der Beifahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 26 – Jährigen wird nun, neben den Kosten des Verkehrsunfalls, strafrechtlich ermittelt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ernst-Eiselen-Straße – Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstagvormittag in der Ernst-Eiselen-Straße in Ludwigshafen. Die Lenkerin eines PKW BMW befuhr die Ernst-Eiselen-Straße und wollte vor Ort in eine Garage einparken. Hierbei touchierte sie eine Straßenlaterne und kollidierte mit einem Carport. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 50.000 EUR.

Beschädigte Eingangstür an einer Bäckerei

Leuschnerstraße – Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Samstag, 26.06.2021, 20 Uhr und Sonntag, 27.06.2021, 01:29 Uhr die Personaleingangstür einer Bäckerei in der Leuschnerstraße. Durch die Tat wurde die doppelverglaste Tür teilweise beschädigt und die erste Schicht zerbrochen. Hierbei entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 400 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Tatzeitraum Wahrnehmungen im Bereich der Leuschnerstraße/Bürgerstraße machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2222 entgegen.

Sachbeschädigung am PKW

Poststraße – Am Samstag, 26.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:18 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW BMW X5. Unbekannte Täter beschädigten mittels Stahlkugeln sowohl die Heckscheibe, als auch den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs. Die Kugeln wurden vermutlich mittels einer Schleuder auf das geparkte Fahrzeug geschleudert. Durch die Tat entstand ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 2000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Wahrnehmungen im genannten Zeitraum in der Poststraße, im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim machen können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0621-963.-2222 zu melden.

Falscher Prüfling bei der theoretischen Führerscheinprüfung

Mundenheim – Am Montagmorgen, den 31.05.2021 um 08:15 Uhr, wurde in der Achtmorgenstraße in Ludwigshafen am Rhein eine theoretische Führerscheinprüfung durchgeführt. Dort erschien ein junger Mann zur Prüfung. Bei der Anmeldung fiel dem Prüfer auf, dass es sich bei dem Mann nicht um den angemeldeten 23 – jährigen Prüfling aus Ludwigshafen am Rhein handelte, für den er sich ausgab. Als der falsche Prüfling durch den Prüfer darauf angesprochen wurde, flüchtete er unerkannt aus dem Gebäude. Gegen den eigentlichen Prüfling, der nicht selbst zur Prüfung erschienen ist, wurde nun ein Strafverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung und Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in der Rheinallee

Innenstadt – Am Freitagabend, den 25.06.2021, kam es zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rheinallee 22 in Ludwigshafen am Rhein. Ein 74-Jähriger aus Ludwigshafen hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkt. Innerhalb der zehn Minuten, in denen der 74 – Jährige sich von seinem Auto entfernt hatte, muss ein anderes Auto die hintere linke Tür seines Autos beim Vorbeifahren beschädigt haben und danach unerkannt geflüchtet sein. Hierdurch entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Aktuell sind keine Hinweise zu dem geflüchteten Fahrer oder seinem Auto bekannt. Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Auto oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung am Berliner Platz

Berliner Platz – Am späten Samstagabend, den 26.06.2021 gegen 23:00 Uhr, kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32 – Jähriger aus Neuhofen wartete zusammen mit seiner Frau an der Bushaltestelle. Plötzlich kam ein Fahrradfahrer auf das Ehepaar zugefahren und schlug dem 32 – Jährigen unvermittelt eine Tasche in das Gesicht. Danach stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr unerkannt davon. Durch den Schlag erlitt der 32 – Jährige mehrere Kratzer an der linken Gesichtshälfte. Der Geschädigte gab gegenüber Beamten der PI Ludwigshafen 1 an, den Beschuldigten nicht zu kennen. Der unbekannte Täter konnte auch nach einer intensiven Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es handelte sich um einen Mann mit einem roten Fahrrad, einer schwarzen Kappe und einem roten T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.