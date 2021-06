Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Mehrerer Trunkenheitsfahrten geahndet in Limburgerhof, Altrip und Schifferstadt

Limburgerhof: Am Freitagabend, 25.06.2021 gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen drei Besuchern einer Gastwirtschaft in Limburgerhof zu einem Streitgespräch, im Anschluss machte sich einer der Beteiligten mit seinem Fahrrad auf den Nachhauseweg. Weil der Mann zuvor mehrere Weinschorlen getrunken haben soll, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den 75-jährigen Mutterstadter schließlich zuhause antreffen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Schifferstadt: Ebenfalls am Freitagabend kurz nach 21:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen unsicher fahrenden Kleintransporter. Das Fahrzeug konnte im Bereich Große Erde / Danhof kontrolliert werden. Beim Aussteigen aus dem Transporter hatte der 32-jährige Fahrer noch eine halbvolle Flasche „Jägermeister“ in der Hand. Der auf der Dienststelle freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,49 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, ein Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, es droht ihm außer einer Geldstrafe der Verlust der Fahrerlaubnis.

Altrip: Am Samstagabend, 26.06.2021, kam es gegen 18:50 Uhr in der Speyerer Straße zu einer Konfliktsituation zwischen zwei Pkw-Fahrern: Der Eine sei dem Anderen aufgefahren. Die eintreffende Polizeistreife stellte zwar keinen messbaren Sachschaden an den Fahrzeugen fest, jedoch Atemalkoholgeruch bei einem 50-jährigen Beteiligten aus Schwetzingen. Der obligatorische Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,23 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Schifferstadt Am frühen Sonntagmorgen, 27.06.2021, kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Rollerfahrer in der Iggelheimer Straße. Während der Kontrolle wurden drogentypische Auffallerscheinungen erkannt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis, zudem wurde mittels Atemalkoholtest ein Wert von 1,25 Promille ermittelt. Weiterhin räumte der 29-jährige Mann ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Versuchter Diebstahl von Handtasche aus Pkw in Mutterstadt

Mutterstadt – Am Freitag, 25.06.2021 gegen 12:15 Uhr, belud eine 60-jährige Mutterstadterin ihren Pkw nach dem Einkauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes An der Fohlenweide. Während die Frau am geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeugs beschäftigt war, öffnete ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür und entwendete die Handtasche der Frau, die hinter dem Beifahrersitz abgestellt war. Die Frau bemerkte den Diebstahl jedoch sofort, begann laut zu rufen und verfolgte den flüchtenden Täter. Hierbei stürzte sie jedoch und verletzte sich leicht. Die Verfolgung wurde unterdessen von Zeugen aufgenommen, die auf die Situation aufmerksam geworden waren. Der Täter ließ die gestohlene Tasche auf seiner Flucht fallen und verschwand leider unerkannt im nahegelegenen Wald. Er wurde beschrieben als kräftig, ca. 180 cm groß, habe eine beige/graue Base-Cap, ein blaues Poloshirt und blaue Jeans getragen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Maxdorf – Es wird nach Zeugen gesucht

Am Freitag, den 26.06.2021, gegen 07:00 Uhr, befuhr die 53-Jährige PKW-Fahrerin (grauer VW Golf) die Hauptstraße in Maxdorf von dem Kreisverkehr L 454 / L 527 / Weisenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Joseph-Haydn-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Joseph-Haydn-Straße überholte die 53-Jährige einen Kleinbus.

Zeitgleich kam ein anderer 54-Jährige Autofahrer (blauer Skoda Superb) aus der Joseph-Haydn-Straße gefahren und bog nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Birkenheide, Fußgönheim ab.

Noch bevor der Überholvorgang beendet war, kam es zum Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn der Überholerin zwischen den beiden Autofahrern. Es entstand ein Gesamtsachschaden an beiden PKWs von ca. 11.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Dannstadt-Schauernheim am Kopf verletzt

Dannstadt-Schauernheim – Kurz vor Mitternacht am Freitag, 25.06.2021, kam eine 34-jährige Fahrradfahrerin in der Speyerer Straße zu Fall: Offensichtlich war sie in einem ungünstigen Winkel gegen die Bordsteinkante gefahren und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Einen Helm habe die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt nicht getragen