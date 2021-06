Zerkratztes Fahrzeug in Welgesheim

Welgesheim – Am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in der Obergasse in Welgesheim an einem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite verkratzt. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher keine gewonnen werden.

Auseinandersetzung zweier Gruppen in Bingen am Rhein

Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in einem Biergarten am Rheinufer in Bingen. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte die Konfliktparteien trennen.

Im weiteren Verlauf der Abends trafen die beiden Gruppen in der Amtsstraße in Bingen wieder aufeinander. Erneut kam es zu Handgreiflichkeiten. Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Beschädigte Fahrzeuge in Gensingen

Gensingen – Am Samstagmorgen wurden der Polizeiinspektion Bingen mehrere Fahrzeuge mit umgeklappten Spiegeln in der Alzeyer Straße in Gensingen gemeldet. Die Beamten stellten fest, dass zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher keine gewonnen werden.

Streitigkeiten zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses

Am Freitagnachmittag gerieten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein im Innenhof in Streit. Hierbei wurde von einer Hausbewohnerin Pfefferspray eingesetzt. Eine Bewohnerin erlitt Augenreizungen.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Konfliktparteien trennen und das Pfefferspray sicherstellen. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.