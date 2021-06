Streit zwischen zwei Personengruppen

Kaiserslautern – Am frühen Samstagmorgen, 26.06.21, gerieten in der

Spittelstraße zwei Gruppen junger Leute aneinander. Gemäß Schilderung der noch

Anwesenden kam es zunächst zu verbalen Streitereien mit der anderen Gruppe, die

schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Ein 21jähriger

Beteiligter erlitt hierbei eine stark blutende Kopfwunde. Sein Bekannter, der

ihn schützen wollte, wurde im Kopfbereich ebenfalls leicht verletzt. Beide

mussten im Krankenhaus versorgt werden. Zu der anderen Gruppe, die vor

Eintreffen der Polizei flüchtete, liegen bislang keine konkreten Hinweise vor.

|be

Betrunken und unter Drogeneinfluss auf vermutlich entwendetem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern – Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, ging Beamten

der Kaiserslauterer Polizei in der Kanalstraße ein betrunkener Fahrradfahrer ins

Netz. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte bei dem 42-jährigen Mann aus

Kaiserslautern deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Des Weiteren gab

der Mann zu tagtäglich Drogen zu konsumieren. Damit jedoch nicht genug, ergab

eine Überprüfung des Fahrrades den Verdacht, dass dieses zuvor entwendet wurde.

Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde zum Zweck der

weiteren Ermittlungen sichergestellt. |pvd

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern – Rund 8.000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen und ein

Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am gestrigen

Freitagnachmittag in der Mannheimer Straße ereignete. Gegen 15:40 Uhr

missachtete ein 66-jähriger Mann aus Kaiserslautern beim Abbiegen in die

Altenwoogstraße die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen und stieß im

Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen aus dem Kreis

Kaiserslautern zusammen. Der 47-jährige Mann zog sich hierbei leichte

Verletzungen zu. |pvd

Vorfahrt missachtet – Auto prallt gegen Baum

Kaiserslautern – Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und ein

beschädigter Baum – das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in der

Mainzer Straße.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als eine 61-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr den

Parkplatz eines Supermarktes verließ und auf die zweispurige Straße auffuhr.

Dabei nahm sie einer anderen Autofahrerin, die mit ihrem Peugeot 206

stadteinwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden

Fahrzeuge, wodurch sich der Pkw der 61-Jährigen zunächst um die eigene Achse

drehte und dann gegen einen Baum neben der Fahrbahn prallte.

Verletzt wurde zum Glück niemand; allerdings wurden beide Fahrzeugen so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden

mussten. |cri

Betrunken auf dem Rad und im Auto

Kaiserslautern/Mehlingen – Weil er Schlangenlinien fuhr, hat ein

Fahrradfahrer am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der

Tirolfstraße auf sich gezogen. Die Beamten sahen, wie der Radler in den

Geranienweg abbog – sie folgten ihm und unterzogen ihn gegen 19.20 Uhr einer

Kontrolle.

Der 38-jährige Mann hatte eine starke Alkoholfahne. Ein freiwilliger Atemtest

bescheinigte ihm einen Pegel von 1,95 Promille.

Sein Fahrrad musste der Mann deshalb vor Ort stehen lassen und die Polizisten

zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den

38-Jährigen kommt wegen Trunkenheit im Verkehr eine Strafanzeige zu.

Eine gute Stunde später zog eine Streife auch in Mehlingen einen betrunkenen

Fahrer aus dem Verkehr. Der Mann war den Beamten in seinem Auto aufgefallen,

weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Sie stoppten den Pkw, um den

Fahrer zu verwarnen – dabei rochen sie seine Alkoholfahne. Der Atemtest zeigte

einen Wert von 1,0 Promille.

Zur genaueren Bestimmung des Alkoholpegels wurde der 66-Jährige für weitere

Tests zur nächsten Dienststelle gebracht. Seine Autoschlüssel wurden vorsorglich

sichergestellt. Dem Mann droht ebenfalls eine Anzeige und möglicherweise auch

ein längerer Führerscheinentzug. |cri