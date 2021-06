Karlsruhe – Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zum Sonntag gefordert

Karlsruhe – In der Nacht zum Sonntag versammelten sich wieder viele

Feiernde in der Karlsruher Innenstadt, dem Schlosspark und der

Günther-Klotz-Anlage. Die Polizei reagierte mit Kontroll- und Präsenzmaßnahmen.

Viele italienische Fans verfolgten in Karlsruher Gaststätten und Biergärten,

vornehmlich in der Südstadt, das Spiel ihrer Mannschaft. Im Anschluss feierten

die Fans und es bildete sich ein Autokorso mit in der Spitze 120 Fahrzeugen in

der Innenstadt. Nach einer Stunde konnte der Autokorso aufgelöst werden. Mehrere

Anwohner beschwerten sich über die von den Korsoteilnehmern verursachten

Lärmbelästigungen. Einige Autofahrer fielen durch geringfügige Verkehrsverstöße

auf.

In der Günther-Klotz-Anlage hielten sich unter den sonst unauffälligen

Besuchern ca. 150 Jugendliche und junge Erwachsene auf, die teilweise deutlich

alkoholisiert waren und den polizeilichen Aufforderungen nur bedingt Folge

leisteten. Gegen 21.00 Uhr kamen weitere Kleingruppen Feiernder hinzu, wodurch

die Stimmung unter den jungen Menschen zuehmend aggressiver wurde. Nach

Provokationen gegenüber den Einsatzkräften mussten Platzverweise ausgesprochen

werden. Daraufhin verließ ein Großteil der Personen den Park und zog in Richtung

Innenstadt.

Im Schlossgarten verweilten gegen 20.30 Uhr ca. 800, weitgehend

friedlich feiernde, Personen. Kurz vor 22.00 Uhr wurden diese aufgrund der

Schließung des Geländes und der in den letzten Wochen nach Einbruch der

Dunkelheit festgestellten Straftaten und Angriffen auf Rettungs- und

Polizeikräfte aufgefordert zu gehen. Der weit überwiegende Teil kam der

Aufforderung mit großem Verständnis nach. Die Maßnahmen wurden von Polizisten

und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes durchgeführt. Auf dem

Schlossvorplatz mussten dann nochmals ca. 100 Personen angesprochen werden, die

überwiegend durch Lärm und aggressives Verhalten auffielen.

Im Citypark kam es gegen 23.00 Uhr zu Ruhestörungen. Die dort angetroffenen 70 – 80 Feiernden

verließen nach Ansprache der Polizeibeamten den Park. Von 70 Personen, die

erheblich alkoholisiert und grölend vom Schlosspark in Richtung Innenstadt

unterwegs waren, wurden gegen 23.30 Uhr bei der Haltestelle Marktplatz die

Personalien festgestellt. Mehreren Personen mussten, aufgrund uneinsichtigen und

aggressiven Verhaltens, ein Paltzverweis erteilt werden. Da die jungen

Erwachsenen immer wieder versuchten, sich den Kontrollmaßnahmen zu entziehen,

mussten sie kurzfristig von Polizisten umstellt werden. Während der Kontrollen

wurde kurzzeitig der Straßenbahnverkehr in der Kaiserstraße gestoppt. Ca. 500

Feiernde wurden im Fasanengarten gegen 01.00 Uhr angesprochen und verließen

zügig den Park.

Kurz zuvor mussten erneute Ansammlungen größerer und

verhaltensauffälliger Personengruppen auf dem Schlossvorplatz durch Ansprachen

von Polizeibeamten aufgelöst werden. In den Nacht- und frühen Morgenstunden

wurden die Einsatzkräfte immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen und

Streitigkeiten zwischen Kleingruppen in der Innenstadt gerufen. Insgesamt gelang

es aber, mit den Präsenz- und Präventivmaßnahmen aufkommende Gewaltdelikte und

größere Störungen zu verhindern.