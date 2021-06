BAB 656/MA-Hochstätt: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen – Pressemitteilung Nr. 2

BAB 656/MA-Hochstätt – Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr kam es auf der BAB

656 in Fahrtrichtung Heidelberg, auf Höhe des MVV Reitstadions, zu einem

Verkehrsunfall bei welchem der Fahrzeugführer des verunfallten Pkw verletzt

wurde. Der 54-jährige Fahrer eines Daimlerchrysler befuhr den rechten

Fahrstreifen der BAB 656 von Mannheim kommend in Richtung AK Mannheim.

Unmittelbar nach der AS MA-Neckarau kam er vermutlich aufgrund des übermäßigen

Genusses alkoholischer Getränke ins Schleudern und fuhr unvermittelt gegen die

linksseitigen Leitplankenelemente. Hier wurde sein Fahrzeug, ein CLK 200,

abgewiesen und schleuderte im weiteren Verlauf über alle Fahrstreifen, ca. 150m

in das rechts neben der BAB befindliche Feld. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim

wurde zur Bergung des verletzten Mannes das Fahrzeugdach des CLK mit schwerem

Werkzeug abgetrennt. Der 54-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung an der

Unfallstelle mit einem Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes in ein

umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Art und

Schwere der erlittenen Verletzungen sind derzeit noch nicht bekannt. An dem

verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zur

Bergung des Fahrzeuges mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen kurzzeitig

gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderung kam es während der

Unfallaufnahme durch die Kollegen des Verkehrsdienstes Mannheim, Verkehrsgruppe

Bundesautobahn, jedoch nicht. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe

entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Kellerbrand – keine Verletzten

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Samstagabend, gegen 19.30 Uhr,

kam es im Keller eines Einfamilienhauses in der Bachwiesenstraße in Weinheim zu

einem Kellerbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Kellerbrand zügig gelöscht und

die Räumlichkeiten anschließend gelüftet werden. Zum Brandzeitpunkt befanden

keine Personen im Anwesen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 100.000,-

Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Weinheim hat

die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rhein-Neckar-Kreis/ Hockenheim/ B 39: Sperrung der B 39 nach Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin aufgehoben – Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/ B 39/ Rhein-Neckar-Kreis – Seit 14:20 Uhr ist die Fahrbahn der

B 39 wieder freigegeben. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam eine 57-jährige

Motorradfahrerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte im Anschluss eine Böschung hinab.

Hierbei zog sie sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde mit einem

Rettungshubschrauber, zur weiteren Behandlung, in eine Mannheimer Klinik

verbracht. Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen

aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Betrug durch Schockanrufer – angeblicher Gerichtsmitarbeiter ergaunert 9000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: – Erneut ist es unbekannten Betrügern

gelungen, mit einer üblen Masche eine beträchtliche Geldsumme zu ergaunern. Am

Freitagnachmittag erhielt eine 59-jährige Frau auf ihrem Festnetztelefon einen

Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab. Er

gab vor, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, bei welchem eine

Frau tödlich verletzt wurde. Um den Sohn „auszulösen“, müsse sie eine Kaution in

Höhe von 32.000 Euro hinterlegen. Da die Dame über diesen hohen Bargeldbetrag

nicht verfügte, übergab sie stattdessen gegen 17:30 Uhr arglos einem von dem

Anrufer angekündigten Boten vor ihrer Haustüre in der Hauptstraße Bargeld in

Höhe von 9.000 Euro. Das Telefonat mit dem angeblichen Mitarbeiter durfte sie in

diesem Zeitraum nicht unterbrechen. Erst nachdem die Geldübergabe erfolgt war,

legte der Anrufer auf. Nachdem der von dem Unbekannten angekündigte zweite Anruf

nicht erfolgte, schöpfte die Dame Verdacht und rief ihren Sohn an. Dieser klärte

den Betrug auf.

Der unbekannte Anrufer sprach akzentfreies Deutsch und wurde von der

Geschädigten auf etwa 45 Jahre geschätzt. Den Boten, dem sie das Bargeld

übergeben hatte beschrieb sie wie folgt: 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur,

ca 165 cm groß, südländischer Phänotyp. Er sprach mit unbekanntem Akzent und war

dunkel gekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Mund-Nasen-Schutz-Maske.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Betrügern geben können, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Auch in Altlußheim erhielt eine Dame am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr einen

Anruf einer unbekannten männlichen Person mit unterdrückter Rufnummer, die mit

weinerlichen Worten sagte „Hallo Mama, ich habe einen Unfall gehabt“. Da der

Dame diese Masche aber bekannt ist und es sich bei der Stimme nicht um die ihres

Sohnes handelte, legte sie sofort auf und verständigte die Polizei.

Falsche Polizeibeamte, falsche Microsoft-Mitarbeiter oder angebliche Enkel – die

Maschen der Betrüger sind vielseitig. Sie gehen zumeist sehr raffiniert vor, um

an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Sie können sich schützen:

Tipps der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt VW Multivan und flüchtet -Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: – Am Freitagmorgen ereignete sich in der

Bahnhofstraße / Ecke Osmiastraße ein Verkehrsunfall. In der Zeit zwischen 10:15

Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW

Multivan, der auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke geparkt war. Anschließend

entfernte er sich ohne den Unfall anzuzeigen. An dem VW war ein Streifschaden

von über 40 cm Länge an der rechten hinteren Stoßstange entstanden. Der Schaden

wird auf 2500 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten

Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221 45690.

Rhein-Neckar-Kreis/ Hockenheim/ B 39: Sperrung der B 39 nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer – Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – B 39 – Gegen 12:15 Uhr wurde ein schwerer

Verkehrsunfall auf der B 39 im Bereich der Anschlussstelle Hockenheim-Nord

gemeldet, bei dem ein Motorradfahrer zu Sturz kam. Rettungskräfte und Polizei

sind derzeit vor Ort. Aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers ist die B

39 zwischen der Anschlussstelle Hockenheim-Talhaus und der Anschlussstelle

Schwetzingen voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zurzeit liegen noch keine Informationen zu Unfallursache, Schwere

der Verletzungen und Höhe des entstandenen Schadens vor.