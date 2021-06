Heidelberg-Neuenheim: Schwimmende Person aus dem Neckar geborgen

Heidelberg-Neuenheim – Gegen 04:00 Uhr wurde am Sonntagmorgen durch Zeugen

mitgeteilt, dass eine Frau im Neckar schwimmen würde. Durch sofort eingeleitete

Suchmaßnahmen konnten schließlich zwei im Neckar treibende Personen gesichtet

werden. Der Mann konnte sich selbstständig ans Ufer retten, er hatte versucht

der Frau zu helfen. Gemeinsam mit einem mittlerweile eingetroffenen

Rettungsschwimmer der DLRG, entschloss sich ein Beamter vom Revier

Heidelberg-Nord, einen neuen Rettungsversuch zu unternehmen. Den beiden gelang

es die Frau zu erreichen und sie auf Höhe des Volleyballfeldes auf den

Neckarwiesen, ans Ufer zu bringen. Da sie stark unterkühlt war und sich in einer

psychischen Ausnahmesituation befand, wurde die Frau ins nahegelegene

Krankenhaus zur Versorgung gebracht. Die Hintergründe, warum die Frau im Wasser

war, sind bisher noch unklar.

Heidelberg-Rohrbach: Medizinischer Notfall im Einkaufszentrum Heidelberg Rohrbach – Einsatz des Rettungshubschraubers

Heidelberg-Rohrbach – Aufgrund eines medizinischen Notfalls im

Einkaufszentrum landet derzeit ein Rettungshubschrauber in der Nähe. Es kann

kurzfristig zu Verkehrsstörungen kommen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um

Geduld und ein umsichtiges Verhalten.

Heidelberg – Neuenheim: Auffahrunfall an Ampel – zwei Personen verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg – Neuenheim – Am Freitag ereignete sich in der Rottmannstraße

ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 20:40

Uhr hielt der Fahrer eines Hyundai auf der Rottmannstraße in südliche

Fahrtrichtung vor einer roten Ampel verkehrsbedingt an. Ein hinter ihm fahrender

Subaru erkannte die Situation augenscheinlich zu spät und fuhr trotz sofort

eingeleiteten Bremsmanövers auf den Hyundai auf. Fahrer als auch Beifahrerin des

Hyundais wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Bei dem Subaru entstand ein

erheblicher Schaden an der Motorhaube. Der Hyundai wurde am Heck bis zum

Hinterreifen eingedrückt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 4000 Euro

geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221 45690, zu melden.

Heidelberg – 24-jähriger Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg – Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.39 Uhr, wurde ein

24-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in der Heidelberger

Friedrich-Ebert-Anlage verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der

alleinbeteiligte 24-jährige Fahrer eines Pkw Nissan infolge nicht angepasster

Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam kurz nach der Kreuzung

am Adenauerplatz nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer

Werbetafel und kam mit seinem Fahrzeug auf der Schutzplanke zum Stehen. Zeugen

leisteten hierauf unmittelbar Erste-Hilfe, da der 24-Jährige nach der Kollision

kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte

wurde er durch den Notarzt weiterversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus

eingeliefert. Dort wurde ihm nach erfolgter medizinischer Behandlung eine

Blutprobe zur Feststellung seiner Alkohol- und Drogenbeeinflussung entnommen.

Seinen Führerschein musste der Fahrzeugführer ebenfalls abgeben. Am Pkw Nissan

entstand ein Sachschaden von 6000 EUR. Die Höhe des Sachschadens an der

Werbetafel und der Schutzplanke ist derzeit noch nicht bekannt.